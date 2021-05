El matrimonio secreto de Ariana Grande

La cantante Ariana Grande se casó con su novio, el agente inmobiliario Dalton Gómez. Los rumores sobre su relación amorosa comenzaron en 2020 y ya luego, en diciembre, la intérprete y el agente inmobiliario confirmaron su compromiso.

Ariana y Dalton aparecieron juntos en “Stuck with U”, colaboración que hizo la artista junto a Justin Bieber.



Según una fuente de US Magazine, “Ariana está más que emocionada, de verdad está disfrutando el conocer y enamorarse de Dalton fuera de los reflectores, que es algo que no hizo en sus relaciones pasadas“.



La estrella pop de 27 años y su novio de 25, se casaron en Montecito, California, en el hogar de la cantante. El representante de Ariana confirmó la noticia para la revista People. “Fue algo pequeño e íntimo, menos de 20 personas. La pareja y ambas familias no podrían estar más felices”.



“¡SE NOS CASÓ ARI! Efectivamente se casó con su novio, el agente inmobiliario Dalton Gomez, este fin de semana, en una celebración super íntima. ¡Felicitaciones a la pareja!”, escribió MTV Latinoamérica en su cuenta de Twitter.



¡SE NOS CASÓ ARI! @ArianaGrande 🥰 Efectivamente se casó con su novio, el agente inmobiliario Dalton Gomez, este fin de semana, en una celebración super íntima. ¡Felicitaciones a la pareja! 💕 #MTVNewsLA pic.twitter.com/ZvW7cnjB4W — MTVLA (@MTVLA) May 18, 2021

