Esta semana se estrenó en Colombia El imperio de la luz, una película dramática con algo de romance y mucha esperanza. El filme dirigido, escrito y coproducido por Sam Mendes está ambientado en una ciudad costera inglesa a principios de la década del 80 y tiene entre sus protagonistas a Olivia Colman, Michael Ward, Tanya Moodie y Colin Firth.

Michael Ward (izq.), Sam Mendes y Olivia Colman. Foto: Searchlight Pictures

Hillary Small (Colman) lucha contra un trastorno bipolar y trabaja como gerente en una pequeña sala de cine, en pleno auge del racismo y la violencia en el Reino Unido. Stephen (Ward) es un nuevo empleado con el que Hilary desarrolla una relación que le cambiará la vida. Con una nominación a los premios Óscar, hay muchos motivos para ver El imperio de la luz.



El primero, por su director. El ganador del Óscar por Belleza americana nos trae su cinta más personal, pues El imperio de la luz cuenta la historia de Hillary, que lucha contra un desorden bipolar. Este personaje tan irritante como entrañable está basado en Valerie Helene Mendes (de 83 años), escritora y poeta inglesa, y madre del director, quien hace años fue diagnosticada con el mismo trastorno.



El segundo gran motivo para ver la película es la misma Olivia Colman (La favorita, The Crown). La actriz británica ganadora de un Óscar y tres premios Globo de Oro, entre otros reconocimientos, se presenta en una de las actuaciones más profundas de su carrera, encarnando a Hillary. Se creía que por su papel tendría por lo menos una nueva nominación a los Óscar; sin embargo, la sorpresa fue que no logró colarse entre las favoritas.

El tercer motivo es la extraordinaria fotografía. La nominación a los premios Óscar en esta categoría era casi necesaria. Sir Roger Deakins (Sueños de libertad, Una mente maravillosa, Skyfall, Blade Runner 2049, 1917) hace un trabajo memorable mostrando una ciudad costera inglesa de principios de los 80 y cada rincón de una sala de cine que esconde más secretos de los que debería.



El cuarto motivo, también la interpretación de Ward como Stephen. El joven británico que en 2020 ganó el premio Rising Star en los Bafta (que reconoce nuevos talentos en la industria de la actuación), se perfila como uno de los intérpretes que más dará de que hablar en los próximos años.



Finalmente, la historia que lo reúne todo: un conmovedor relato acerca de las relaciones humanas en tiempos de racismo e injusticia. Dura, cruda, dolorosa. Pero, sobre todo, y a pesar de lo anterior, esperanzadora.

En entrevista para EL TIEMPO, el director inglés habló acerca de lo que aprendió gracias a Hillary, la protagonista.



“El viaje de Hillary difiere del de mi madre en un aspecto crucial…y es que ella es capaz de hablar sobre lo que le sucede. Y creo que lo que quiero sacar de esto es que siempre existe la posibilidad de renacer, de empezar de nuevo. La película termina con el poema de Philip Larkin, Begin Afresh (Empezar de nuevo). Al final del día, es de las cenizas de lo viejo desde donde crecen las raíces de lo nuevo. Ese sentimiento es muy importante. Y creo que aprendí a abrazar eso en esta película”, agrega Mendes.

Escribir y hacer esta película lo convenció de no hacerlo de nuevo. "Creo que es menos probable que vuelva a hacer ambas cosas: escribir y dirigir. Pero tratar el tema de mi madre ha sido como mudar una piel. Me siento más ligero después de haberlo hecho”.



Olivia Colman, por su lado, tuvo el desafío de interpretar un personaje lleno de claroscuros dentro de una historia desgarradora. Recuperarse de un personaje así no es fácil. Así lo hizo saber también la actriz a EL TIEMPO. “Cada actor aborda las cosas de diferentes maneras. Lo importante, creo, es tratar de vivir el momento. De interpretar el personaje tan honestamente como puedas y lo mejor que puedas, y luego dejarlo ir”.



La cinta tiene momentos muy duros y conmovedores, pero “estábamos en un ambiente de mucho apoyo, nos cuidábamos unos a otros. Siempre había una especie de abrazo al final, una broma de Sam, y todos estábamos bien”, agregó Colman.

“Hacer El imperio de la luz fue catártico y realmente encantador”, concluye su experiencia personal la ganadora del Óscar.

La película de Mendez también es una oda al cine. Foto: Searchlight Pictures

Por su parte, Michael Ward (tímido en la reunión por Zoom ya que tenía a su lado a la ganadora del Óscar) nos contó acerca de las partes más duras de la cinta: “En la vida este tipo de cosas coexisten. Hay días buenos y a veces no los hay. Las cosas que crees que te van a afectar tal vez no te afectan y, las cosas en las que no pensabas que te iban a afectar, realmente lo hacen. Así fue el proceso para mí. Todo me tomó por sorpresa en ese sentido”.



En un momento del mundo en que la salud mental está comenzando a dejar de ser un tema tabú, El imperio de la luz se convierte, más que nunca, en una película necesaria, muy humana y sincera.