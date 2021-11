El hombre que retrató a los Beatles, a la reina y la muerte de B. Kennedy

Harry Benson es el único fotógrafo en la historia que ha retratado a los últimos 12 expresidentes de los Estados Unidos: desde Dwight D. Eisenhower (1953-61) hasta Donald Trump (2017-21). También ha fotografiado en varias ocasiones a la reina Isabel ll, por quien fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio

Británico. Capturó a través de su lente el asesinato de Robert F. Kennedy (Bobby Kennedy) desde el hotel Ambassador, en Los Ángeles, durante aquel histórico 5 de junio de 1968.

La edición 112 de la Revista BOCAS empezó a circular a partir del 28 de noviembre de 2021. Foto: Revista BOCAS

Cuatro años antes, un trabajo cambió su vida: fue enviado a París para un reportaje sobre una banda de Liverpool cuya fama estaba creciendo. Sí, Los Beatles, cuando el planeta apenas estaba descubriendo que serían los compositores más grandes de todos los tiempos. De ese encuentro quedaron algunas de las fotografías más icónicas de los ‘Fab Four’, así como una estrecha relación con Paul McCartney, a quien se refiere como “la estrella más famosa que alguna vez ha existido”. Además, Benson fue la única persona que tuvo acceso privado a Bobby Fischer, el campeón mundial de ajedrez, en la batalla durante la Guerra Fría contra el ruso Boris Spassky, disputa tildada por los medios como ‘el match del siglo’.



Ha capturado los rostros de celebridades como Michael Jackson, Truman Capote, James Brown, Frank Sinatra, Dolly Parton, Amy Winehouse, Muhammad Ali, entre miles más; se ha adentrado a peligrosos e importantes fenómenos sociales: documentó el movimiento por los Derechos Civiles en EE. UU. junto a Martin Luther King hasta su asesinato, viajó a un campo de refugiados en Somalia para denunciar ante el mundo la hambruna devastadora en la que vivían, estuvo presente durante la caída del Muro de Berlín, retrató al asistente imperial del Ku Klux Klan, la organización terrorista de odio supremacista blanco en EE. UU., y la lista continúa.



A sus 91 años, ha hecho de todo. Vive en Estados Unidos junto a su esposa, Gigi, fotógrafa como él, con quien tiene dos hijas. Nació en Glasgow, Escocia, y dice que aún piensa en sí mismo como un escocés, aunque le encanta vivir en Norteamérica. Admira a Robert Capa, el célebre fotógrafo de guerra del siglo XX. Trabajó por décadas para revistas como Life, People, Vanity Fair, y otras más. Su versátil cámara ha preservado la historia de la mitad del siglo XX a través de su lente: como si fueran monumentos para la posteridad, esculpe rostros y escenas desde sus ángulos más íntimos, los cuales se han convertido en grandes íconos de nuestra era. “Yo solo hablo a través de mis fotografías”, dice Benson en el documental sobre su vida Dispara primero (2016). Sin embargo, logramos sacarle algunas palabras.

Me gustaría hacer más fotografía en América Latina. Quisiera hacer un ensayo fotográfico en Colombia... Es un país fascinante. FACEBOOK

Usted ha conseguido fotografías que dan la idea de que fueron tomadas en un momento muy íntimo. ¿Cómo consigue la confianza de sus personajes detrás de la cámara?

Trabajo muy rápido... Por ejemplo, la fotografía del presidente y la señora Reagan bailando en la Casa Blanca fue hecha en solo 7 minutos. No quería aburrir a mis personajes con una pequeña charla. Estoy allí para tomar su foto por cualquier motivo. Me gusta fotografiar personas en su propio entorno. Los pone a gusto.





Cuando le pidieron en el London Daily Express ir a París a hacer un reportaje sobre un grupo de Liverpool (Los Beatles), no le entusiasmó la idea. En ese momento quería ir a África a hacer otro trabajo. ¿Qué pensó al conocer a la banda?

Sí, es correcto; pero una vez escuché la música, supe que estaba en la actividad correcta... muy rápidamente cambió de una asignación musical a una asignación noticiosa. La ‘Beatlemanía’ cambió el mundo entero.



¿En qué momento se dio cuenta de que ellos eran los grandes compositores? ¿Tiene una canción favorita?

Sí, cuando escuché su música, yo estaba completamente convencido de que el grupo era extraordinario. Mi canción favorita es una de las primeras que escuché, I Want to Hold Your Hand; pero también me gustan canciones posteriores como Imagine.



¿Por qué se acercó más a Paul McCartney?

Paul continuó trabajando después de que el grupo se separó y yo seguía recibiendo tareas para fotografiar Wings, la banda con su esposa Linda. Fue fácil trabajar con Paul y siempre me dio una buena fotografía.



Usted ha dicho que no solo fotografía a gente famosa, sino también a gente que admira.¿Con quién ha disfrutado más trabajar? ¿Tiene alguna anécdota al respecto?

Tengo el privilegio de haber fotografiado a Sir Winston Churchill, y encontré a Bobby Fischer, el campeón de ajedrez, un genio. Con Bobby Fischer yo no fingí saber sobre ajedrez... y a él le gustaba el hecho de que yo estaba fotografiando al presidente Nixon al mismo tiempo y que yo fotografiaba a muchos atletas. Fischer se consideraba un atleta. Yo estoy feliz de haberlo conocido y fotografiado... Él era un genio.



Han dicho que usted tiene sangre fría para retratar momentos impactantes de la historia como el asesinato de Bobby Kennedy. ¿Qué sintió ese día?

Yo estaba fotografiando la historia en el proceso y eso es muy importante. No tengo sangre fría. Tenía un trabajo que hacer y no quería fallar. Fue una parte importante de la historia...



¿Qué recuerda de su experiencia en el campo de refugiados de Somalia en los 80?

Quería mostrar al mundo la devastación del pueblo somalí con la esperanza de que ayudara a mejorar su situación.

Ha tenido que vivir experiencias peligrosas. ¿Qué tenía en mente cuando habló con el Ku Klux Klan o el IRA (Ejército Republicano Irlandés)?

Yo sabía que quería documentar al KKK y el IRA para la historia. Siento que es por eso que soy fotoperiodista.



Hoy en día todo el mundo tiene acceso a una cámara con los dispositivos, ¿qué piensa de eso?

Pienso que todos son fotógrafos ahora y eso es algo bueno.



Sus fotos en República Dominicana son también reconocidas, ¿conoce otros lugares en Latinoamérica? ¿Qué conoce de Colombia?

Me gustaría hacer más fotografía en América Latina. Quisiera hacer un ensayo fotográfico en Colombia... Es un país fascinante.



¿Qué disfruta hacer cuando no está fotografiando?

Me encanta ver fútbol escocés y la Copa Mundial en la televisión con mi dachshund (perro salchicha) Tilly en mi regazo. A mi esposa, Gigi, y a mí nos gusta ir al cine, excepto durante el encierro por el covid.



¿Cuál es el rol que ha tenido su esposa, Gigi, en su trabajo?

Gigi trabaja conmigo, edita mis libros y planifica mis exhibiciones. Maneja el Instagram por mí. Hemos estado casados por 54 años... y somos un equipo.



¿Cómo fue su experiencia en la pandemia teniendo en cuenta que ha sido un hombre de mucha actividad exterior?

Como todos los demás, la pandemia lo cambió todo. Gigi y yo no viajamos ni vimos mucha gente durante un año. Nosotros estamos vacunados ahora, pero aún somos muy cuidadosos. Es difícil creer que esto le ha pasado al mundo.



Después de todos estos años, ¿qué es lo que más le sigue apasionando de la fotografía y el periodismo?

Todavía quiero tomar fotografías que cuenten una historia importante y que documenten la Historia. También espero continuar fotografiando gente que haga cosas importantes.

1.

Harry Benson con Paul McCartney fotografiado por Linda McCartney de camino al avión de Wings Over America. Los Ángeles, 1976. Foto: © Harry Benson

2.

Pillow Fight París. Los ‘Fab Four’ celebran que acaban de llegar al número 1 en los charts de EE. UU. con una pelea de almohadas en el hotel George V, París. Enero 18, 1964. Foto: © Harry benson Pillow Fight París. Los ‘Fab Four’ celebran que acaban de llegar al número 1 en los charts de EE. UU. con una pelea de almohadas en el hotel George V, París. Enero 18, 1964. Foto: © Harry Benson

3.

Muhammad Ali sosteniendo a Ringo Starr en el Fifth Street Gym. Miami 1964. Foto: TASCHEN. © Harry Benson Muhammad Ali sosteniendo a Ringo Starr en el Fifth Street Gym. Miami 1964. Foto: TASCHEN. © Harry Benson

4.

Paul se afeita. La banda se prepara para su primera visita a Nueva York el 7 de febrero de 1964 Foto: TASCHEN. © Harry Benson Paul se afeita. La banda se prepara para su primera visita a Nueva York el 7 de febrero de 1964. Foto: TASCHEN. © Harry Benson

5.

República Dominicana, durante la guerra civil de mayo de 1965. Foto: © Harry Benson

6.

Campo de refugiados en Las Dhure, Somalia, 1981. Foto: © Harry Benson.

7.

El príncipe Felipe y la reina Isabel ll durante su gira por el Caribe en febrero y marzo de 1966. Foto: TASCHEN. © Harry Benson

8.

La reina Isabel ll saluda a sus anfitriones durante su gira de dos meses por la Commonwealth (Mancomunidad de Naciones). 1966. Foto: TASCHEN. © Harry Benson La reina Isabel ll saluda a sus anfitriones durante su gira de dos meses por la Commonwealth (Mancomunidad de Naciones). 1966. Foto: TASCHEN. © Harry Benson

9.

El ajedrecista Bobby Fischer. Islandia, 1972. Allí se jugaría el Campeonato Mundial de Ajedrez contra el campeón defensor de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Foto: © Harry Benson

10.

James Brown haciendo el Split. Augusta, 1979. Foto: © Harry Benson.

La portada de la edición 112 de BOCAS es Germán Tellez, uno de los grandes sabios y maestros de la arquitectura colombiana. Foto: REVISTA BOCAS

Otras entrevistas de BOCAS

Agradecimientos a a TASCHEN por ceder algunas fotografías publicadas de las siguientes obras: 'Harry Benson. The Beatles' Her Majesty. Vivienne Westwood Edition No. 1–500.

Harry Benson ‘Royal Greeting’ Her Majesty. Vivienne Westwood Edition No. 501–1,000. Harry Benson ‘Royal Departure’. Editor Reuel Golden, editor de fotografía de TASCHEN.

POR: Gabriela Herrera Gómez/ Redactora de Revista BOCAS.

FOTOS: © Harry Benson. TASCHEN.

EDICIÓN 112. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021