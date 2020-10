El Hay Festival recibe el premio Princesa de Asturias

Con la presencia del rey Felipe, acompañado por la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se entregan en Oviedo los Premios Princesa de Asturias 2020, en un acto marcado por la pandemia de coronavirus, y que por primera vez en sus cuarenta años de historia se hace sin público.



Entre los galardonados a destacar se encuentran representantes del Hay Festival para Latinoamérica y la Feria del Libro de Guadalajara que compartieron en esta ocasión el premio en Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020. Un galardón que les fue otorgado por "representar los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo".

Por lo mismo, en la ceremonia se hicieron presentes Cristina Fuentes La Roche, y España, María Sheila Cremaschi, en representación del Hay Festival, cuya versión de Cartagena es una fiesta cultural obligada cada enero.



En una rueda de prensa de antesala a la ceremonia, las representantes de este encuentro que nació en Inglaterra hablaron de los efectos de la pandemia en la celebración de los eventos que llevan el sello de Hay Festival en el mundo.



"He estado encerrada y he comprobado que, sin salir tanto, sin ir a cenar, puedo vivir, pero no sin lectura, sin música, sin buenas series. Sin cultura es difícil vivir y es algo de los que nos hemos dado cuenta en esta pandemia", subrayó Cremaschi.



Por su parte, Fuentes afirmó que aunque costó recabar los apoyos necesarios para poner en marcha festivales como los de Querétaro (México) y Arequipa (Perú) o el certamen primigenio de Gales, al final resultó emocionante ver cómo funcionaba un modelo híbrido entre la asistencia presencial de público y el seguimiento de las actividades a través de internet.



No obstante, advirtió que a largo plazo es problemático mantenerse en este modelo, dado que sin renunciar a las emisiones en directo a través de la red informática, la celebración presencial tiene "algo mágico" que remite a un aspecto intrínseco del ser humano como es la necesidad de reunirse para contar historias, para escuchar a escritores y para conversar. Además, ha apuntado, desde el punto de vista económico es difícil mantener iniciativas como el Hay Festival basadas exclusivamente en un modelo digital -"hemos aprendido cosas que no sabíamos que íbamos a aprender"- aunque ambos sistemas deben coexistir "porque es interesante llegar a gente que no puede ir a Segovia o a Querétaro".

María Sheila Cremaschi y Cristina Fuentes, representantes del Hay Festival español y latinoamericano recibieron el premio Princesa de Asturias. Foto: Efe

(Puede interesarle: ¿Quién es Anne Carson, la introvertida poeta que ganó el Princesa de Asturias a las letras?).

La pandemia ya llevó a la Fundación Princesa de Asturias, que convoca los galardones, primero a retrasar al mes de junio las reuniones de los jurados y después, a organizar las deliberaciones y los fallos de manera telemática.



Entre los premiados que asistirán al acto este viernes está el piloto español Carlos Sainz (Premio de los Deportes); el matemático francés Emmanuel Candès (galardonado con el de Investigación junto con Yves Meyer, Ingrid Daubechies y Terence Tao); Andrea Morricone, en nombre de su padre, Ennio Morricone, fallecido tras ser distinguido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes junto con el también compositor John Williams.

(Lea también: Premio Princesa de Asturias para dos grandes de las bandas sonoras).

Fuentes apuntó que se trata de juntar formatos inclusivos para todos los públicos dado que, para acudir al Hay Festival, "sólo hace falta tener curiosidad" para escuchar a autores que no hablan únicamente "de su libro" sino del mundo que les rodea y que permite mezclar la gran literatura con otros aspectos más populares de la cultura, "un modelo fresco, sin grandes presentaciones ni protocolos en el que la conversación se convierte en espectáculo".



Defensoras de las pequeñas librerías -"las que aconsejan, las que hay que cuidar como un objeto que necesita protección"- y en las que, por ejemplo, se apoyaron para la última edición en Segovia ante la necesidad de evitar aglomeraciones en las firmas de autores de éxito, las responsables del Hay Festival ven en el Premio Princesa "un regalo del cielo".

Asimismo estarán presentes una quincena de personas en representación del colectivo de sanitarios españoles que lucharon en primera línea contra la COVID-19, que recibirán el galardón de la Concordia. Los otros galardonados suplirán su ausencia con mensajes grabados: The Vaccine Aliance (Cooperación Internacional), Dani Rodrik (Ciencias Sociales), John Williams (Artes) e Ingrid Daubechies (Investigación).



(Puede leer: El legado de Ennio Morricone, fallecido a los 91 años).



A la entrega de premios asiste también, como es tradicional, la reina Sofía, madre de Felipe VI, y por segundo año, tomará la palabra la princesa Leonor, que ostenta del título de Princesa de Asturias, como heredera al trono de España, título que da nombre a estos premios, que este año cumplen su cuarenta aniversario.

EFE

OVIEDO, ESPAÑA