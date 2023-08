Entre las décadas de los 60 y 70 surgió una agrupación llamada Viva la gente, casi que un colectivo musical que apostó por llevar un mensaje de esperanza y buena onda, Conectaba con la época y fue ganando terreno en todo el mundo.

“Viva la gente, la hay donde quiera que vas / Viva la gente, es lo que nos gusta más/ Con más gente a favor de gente / En cada pueblo y nación /Habría menos gente difícil y más gente con corazón Habría menos gente difícil y más gente con corazón”, era una de las estrofas de su canción más famosa, esa que llenó escenarios e hizo girar por muchas partes del mundo a este grupo de cantantes formado en Estados Unidos. Casi que un pop con una gran cantidad de positivismo también llego a la radio y conquistó las listas de éxito.

Realmente fue creado en 1965 en Tucson (Arizona, Estados Unidos) por J. Blanton Belk, casi que en respuesta al ambiente de tensión y protesta por la guerra y los conflictos sociales de esa época. Viajaron por todo el mundo y se convirtieron en un semillero de artistas jóvenes con una sensibilidad muy profunda para tratar de contrastar lo más conflictivo del mundo, pero a través de la música.



Otro tema: Miley Cyrus lanza una mirada al pasado en su nuevo sencillo 'Used To Be Young'

Facebook Twitter Linkedin

La nueva generación viene con un grupo de cantantes que llenarán de buena energía a la audiencia en Colombia. Foto: Rotary Colombia

Hoy siguen trabajando en ese objetivo y no paran de dar conciertos. Ahora tienen el espectáculo Voices by UWP (Up with the People, en inglés) que, precisamente, se podrá ver en Bogotá en el Teatro Cafam el próximo 8 de septiembre (8 p.m.), gracias a la fundación Rotary Colombia. Las boletas se pueden adquirir en Tuboleta.com



Además de su himno más popular, también hicieron famosas ¿De qué color es la piel de Dios?, La cabalgata de Paul Revere o La balada de Cristobal Colón, entre otras. Como dato curioso, la actriz Glenn Close hizo parte del grupo en su juventud.





Otro tema: La 33 habla de su música, de Los prisioneros y de su show en el Bum Bum Festival

Facebook Twitter Linkedin

La agrupación se ha mantenido vigente y haciendo giras por todo el mundo. Foto: Rotary Colombia

Además del concierto en Colombia, el recaudo de la boletería será destinado a las causas por los niños que adelanta Rotary en Bogotá. Viva la gente vendrá de México no solo a presentarse en el Teatro Cafam; cada uno de los miembros participará en actividades de voluntariado y colaborará con las entidades locales como una forma de corresponder a quienes les alojan.



CULTURA

@CulturaET