El escenario móvil que recorre las calles de Bogotá cumple 20 años

Eran las 2 de la tarde y un enorme vehículo se iba abriendo camino poco a poco por calles angostas y despavimentadas hasta llegar al barrio El Recreo de la localidad de Bosa. Por las características de ese camión, que en pocos minutos se parece a un ‘Transformer’, son escasas las personas que se arriesgan a conducirlo.



Cuando el vehículo llega por fin a su destino, se convierte en el Escenario Móvil Armando de la Torre, el encargado de llevar arte y cultura a diferentes partes de Bogotá de manera gratuita. En cuestión de minutos deja de ser un camión para transformarse en la tarima que alberga a cientos de artistas que comparten música, teatro y baile con los bogotanos.

Aunque este año el escenario no ha visitado a la localidad de Bosa, los recorridos que hace son similares. Cuando llega a los barrios, los ojos curiosos de las personas lo rodean y, a pesar de que lleva 20 años rodando por las calles de Bogotá, aún hay muchos que no lo conocen. Por lo pronto, la gente se acerca y apenas suena la música o inician las obras de teatro, sus expresiones cambian para dibujar una sonrisa.



- ¿Cómo es el teatro? ¿Es como el cine?



Aquella pregunta realizada por una niña de 4 años -cuando el escenario visitó la localidad de Bosa- a Diana Avella, excoordinadora del Escenario Móvil, es una de las razones por las que cree que esta iniciativa es bastante necesaria y poderosa.



Es normal creer que la mayoría de las personas han ido a un concierto musical, han visto una obra de teatro o han pisado un cine. Sin embargo, son más las que no tienen esta oportunidad, o al menos no de manera constante.

Por este motivo, el Escenario Móvil Armando de la Torre lleva 20 años apostándole a descentralizar la oferta cultural y llevar arte a todas las localidades de la ciudad para que los bogotanos puedan recibir la cultura en la puerta de sus casas.



“Este escenario dignifica la oportunidad de cualquier persona, sin importar su estrato socioeconómico, de acceder a la cultura”, asegura Avella.



Gracias a iniciativas como ‘Consentidos en tu barrio’, aquella tierna niña de 4 años pudo ver su primera obra de teatro. De igual manera, cerca de 1.500 niños también pudieron asistir al teatro de forma gratuita en el barrio El Recreo.

Así mismo, con variedad de sonidos y géneros, el escenario llega a animar a quien se acerque y se deje envolver por sus ritmos. Desde las implacables letras del rap hasta la tradicional sonoridad del bullerengue. Hay música para todos los públicos.



“El Escenario Móvil nos garantiza movernos por la ciudad y llegar a los barrios de todas las localidades para brindar arte y cultura a los bogotanos, además de permitir a los artistas emergentes mostrar sus proyectos con las mejores condiciones técnicas", explica Juliana Restrepo, directora del Instituto Distrital de las Artes, Idartes.

Transformación

Antiguamente, este escenario era conocido como la Concha Acústica -lo apodaban ‘El cucarrón’- y su proceso de montaje y desmontaje era bastante dispendioso.



Tampoco aguantaba mucho peso y necesitaba de un parqueadero distinto a los demás -que se ajustara a sus características- para poder guardarlo.

Así se ve el Escenario Móvil antes de desplegarse. Foto: Cortesía Idartes.

Pero con el tiempo se fue mejorando y se modificó con nuevas herramientas que lo hicieron ser lo que es hoy en día. De ‘Concha Acústica’ pasó a ser Armando de la Torre en honor a uno de los gestores de este escenario.



Desde ese momento se ha convertido en el punto de encuentro de las expresiones de los barrios. No solo recurre a la Plaza Bolívar y a la plaza Che de la Universidad Nacional, sino a las demás plazas que hacen parte de las 20 localidades de Bogotá.

Está cumpliendo 20 años y quiere celebrarlo a lo grande

Durante los últimos dos años el escenario no funcionó como lo venía haciendo. Se encontraba en mantenimiento para mejorar su capacidad y llegarle a más personas. Pero luego de ser renovado, quiso celebrar sus 20 años a lo grande: con cinco conciertos en diferentes zonas de Bogotá.



Por eso, desde el 18 hasta el 31 de mayo ofrecerá distintas puestas en escena acompañadas de salsa, reggae, rock, blues y mucho más. Con estos conciertos inicia una nueva era para este Escenario Móvil.



Grupos musicales como Systema Solar, Hell ó Yak, La Perla y Guarango fueron los encargados de avivar la chispa de los espectadores. Para el cierre, tres grupos despedirán la celebración con sonidos melancólicos a ritmo de blues. En esta ocasión el concierto se llevará a cabo en el Parque de los Hippies en Chapinero, el 31 de mayo a las 2 p.m.

Banda 'La Tenaz' en el 'Chicas Móvil' realizado por el Escenario Móvil en el parque de la 93 el 25 de mayo. (Así se ve el escenario una vez desplegado). Foto: Cortesía Idartes.

“Nuestro objetivo es que cuando se pregunte si conocen el Escenario Móvil Armando de la Torre, sepan qué hace, dónde está y por qué se llama así. Porque es un espacio para la cultura, para que todos puedan expresarse y, de esa manera, construir, mantener y fortalecer un mensaje de paz”, asegura Claudia Manosalva, actual coordinadora del Escenario.



Agrega que fue muy significativo su renacimiento porque “va brindándole a Bogotá esos pedacitos de cultura que tanto necesita en los lugares donde es difícil tener acceso”. Además, explica que después del mantenimiento se encuentra como un “lulo” y está listo para rodar por la ciudad.



Este escenario ha logrado superar numerosas dificultades para seguir en pie, sin embargo, su coordinadora afirma que está más fuerte que nunca y, junto al equipo organizador, desea seguir incentivando a nuevos talentos para que se monten en esta tarima y llenen de alegría y buena energía a toda Bogotá.



A pesar de que los conciertos por su cumpleaños se acaban el 31 de mayo, este escenario seguirá visitando diferentes rincones de la ciudad para llenarlos de cultura. Uno de esos recorridos se realizará con el 'Carranga Móvil', que el 22 de junio llegará al parque Chiminigagua de la localidad de Bosa.



MARIA CAMILA BOTERO CASTRO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO