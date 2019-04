La dolorosa recuperación de la estrella de 'Juego de Tronos'

Millones de televidentes se sentarán este domingo en sus casas para ver la octava y definitiva temporada de la ficción de fantasía basada en el universo de George R.R. Martin: Juego de Tronos. Y, según pronósticos de portales especializados, muchos de ellos harán fuerza para que al final Daenerys Targaryen, la reina de los dragones, se imponga sobre sus implacables adversarios.

Será una nueva victoria de la actriz Emilia Clarke, de 32 años. La primera fue aún más importante, según lo cuenta ella, al relatar cómo siguió adelante tras sufrió dos aneurismas después de grabar la primera temporada hace una década.



“Cuando desperté, el dolor era insoportable. No sabía dónde estaba. Tenía un tubo en la garganta y estaba reseca y con náuseas. Me sacaron de la UCI después de cuatro días y me dijeron que el gran obstáculo era superar las dos primeras semanas. Si lo conseguía sin complicaciones, era posible una buena recuperación. Una noche, después de haber pasado esa marca de las dos semanas, una enfermera me despertó y, como parte de una serie de ejercicios cognitivos, me preguntó cómo me llamaba. Mi nombre completo es Emilia Isabel Euphemia Rose Clarke. Pero no podía recordarlo. De mi boca salían palabras sin sentido alguno y entré en pánico. Nunca había experimentado un miedo como ese. Podía ver mi vida pasar por delante y no valía la pena vivirla. Yo soy actriz, necesito recordar mis textos y ahora no podía recordar ni mi nombre”, detalló hace unos días en un artículo en primera persona en The New Yorker.



En el texto agregó: “En mis peores momentos, llegué a pedir a los médicos que me dejaran morir. Mi trabajo, todos mis sueños, están centrados en el lenguaje y en la comunicación. Sin eso, estaba perdida”.



En las últimas horas, en una entrevista con el programa CBS Sunday Morning, la actriz mostró tres imágenes de aquella operación. Durante la entrevista, la presentadora Tracy Smith le pregunta por aquel "febrero de 2011, cuando tuviste el peor dolor de cabeza que recuerdas".



"Sí", respondió ella: “Estaba en el gimnasio y en mi cerebro sentí un chasquido, como una banda elástica cuando se rompe. Como una enorme presión dentro de mí y me di cuenta de que no podía estar de pie ni caminar. En ese momento supe que estaba sufriendo un daño cerebral”.

Esta es una de las imágenes -divulgadas por la actriz- tras su operación.

Aunque en las imágenes se ve bastante bien, en plena recuperación, el drama que llevaba por dentro y que relató en The New Yorker es profundo: “Estaba aterrada. Aterrorizada por la atención, por un negocio que apenas entendía, por hacer honor a la confianza que los creadores de Juego de Tronos habían puesto en mí. Me sentí, en todos los sentidos, expuesta. En el primer episodio aparecí desnuda y a partir de ahí siempre me hice la misma pregunta: ‘Haces de una mujer fuerte y, sin embargo, te quitas la ropa. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres debo matar para demostrar mi valía?”.



El diario EL PAÍS de Madrid que además era una situación que, sumada a la presión de ver cómo se había convertido en un ejemplo a seguir –“las jóvenes se vestían con pelucas de rubio platino y túnicas para ser Daenerys”–, le provocó mucho estrés.

Para aliviarlo, anota el rotativo, comenzó a trabajar con un entrenador personal y durante una sesión con él comenzó a sentirse mal. “Sentí como si una banda elástica me apretara el cerebro. Intenté ignorar el dolor, pero no pude. Le dije a mi entrenador que tenía que tomar un descanso”.



“Casi arrastrándome llegué al vestuario. Llegué al baño y me arrodillé, con náuseas. Mientras el dolor me taladraba la cabeza cada vez más. Sabía lo que estaba sucediendo: mi cerebro estaba tocado”. Una mujer la descubrió en ese estado y llamó a una ambulancia.



“Vino a ayudarme y entonces todo se volvió borroso. Recuerdo el sonido de una sirena, una ambulancia; escuché nuevas voces, alguien diciendo que mi pulso era débil, mientras yo vomitaba bilis. Alguien encontró mi teléfono y llamó a mis padres”, escribió The New Yorker.



“Una nube de inconsciencia se posó sobre mí. Como nadie sabía qué me pasaba, los médicos y las enfermeras no podían administrarme medicamentos para aliviar el dolor. Finalmente me hicieron una resonancia magnética, una exploración del cerebro. El diagnóstico fue rápido y siniestro: una hemorragia subaracnoidea (SAH, por sus siglas en inglés), un tipo de accidente cerebrovascular potencialmente mortal, causado por una hemorragia en el espacio que rodea el cerebro. Tuve un aneurisma, una ruptura arterial”, relata la actriz.



“Como supe más tarde, aproximadamente un tercio de los pacientes con SAH mueren inmediatamente o poco después. Los pacientes que sobreviven requieren tratamiento urgente para sellar el aneurisma, ya que existe un riesgo muy alto de una segunda hemorragia, a menudo mortal. Si quería vivir y evitar secuelas terribles, tenía que someterme a una cirugía urgente”.



Clarke fue trasladada al hospital nacional de Neurología y Neurocirugía de Londres. Al principio la operación no entraba en sus planes. “En ese momento mi vida era muy ajetreada, no tenía tiempo para la cirugía cerebral”, pensó, pero finalmente aceptó y se sometió a una intervención de tres horas. “Esta no sería mi última cirugía y no sería la peor. Tenía 24 años”, cuenta.

Aproximadamente una semana después, Clarke volvió a salir de la UCI. Ya sabía hablar y recordaba su nombre. Un mes después abandonó el hospital. “Regresé a mi vida, pero, mientras estuve en el hospital, me avisaron de que tenía un aneurisma más pequeño en el otro lado del cerebro y que podía romperse en cualquier momento. Los médicos dijeron que era pequeño y que era posible que permaneciera inactivo e inofensivo indefinidamente. Solo tendríamos que vigilarlo con cuidado”.



La actriz contó a los medios que la promoción de la serie fue muy intensa y que antes de comenzar a grabar la segunda temporada de Juego de tronos seguía sintiéndose muy insegura. “Bebía morfina entre entrevista y entrevista. El dolor seguía allí y sentía un cansancio como multiplicado por un millón. Recuerdo que pensé: ‘no puedo pensar ni apenas respirar, y mucho menos ser encantadora”.



La siguiente intervención por su segundo aneurisma llegó tras acabar la tercera temporada, en 2013. Cuando finalizó el rodaje, la actriz se metió de lleno en un espectáculo en Broadway. Estando en Nueva York para una de estas representaciones, acudió a una de las revisiones cerebrales que ya se hacía de manera regular.



“El bulto del otro lado de mi cerebro había crecido mucho, su tamaño se había duplicado y el médico dijo que había que "cuidarlo". Me prometieron una operación relativamente simple, más fácil que la última vez”.



Le realizaron la misma operación que la primera vez, utilizando la misma técnica novedosa. Los resultados no fueron buenos. “Cuando me despertaron, gritaba de dolor. El procedimiento había fallado. Tuve una hemorragia masiva y los médicos me dijeron que mis probabilidades de sobrevivir eran escasas si no volvían a operar. Esta vez necesitaban acceder a mi cerebro de la manera tradicional, a través del cráneo. Y la operación tenía que realizarse de inmediato”, contó en su escrito.



“La recuperación fue aún más dolorosa de lo que había sido después de la primera cirugía. Parecía que había pasado por una guerra más espantosa que cualquiera de las que haya experimentado Daenerys. Salí de la operación con un drenaje que me salía de la cabeza”, anotó. “Ahora no se ve la cicatriz que me recorre el cuero cabelludo hasta el oído, pero al principio pensaba que sería visible”.



Clarke afirmó que lo que más le preocupaba eran las pérdidas cognitivas o sensoriales. “¿Me afectaría a la concentración? ¿A la memoria? ¿A la visión? Ahora le digo a la gente que lo que me hizo fue perder el buen gusto por los hombres. Pero nada de esto parecía divertido en ese momento”, ironiza. Después de otro mes hospitalizada, recibió el alta y, pasado un tiempo, recuperó la esperanza.



¿Por qué hizo público su testimonio? La actriz dijo que quería agradecer toda la atención y ayuda que ha recibido durante este tiempo y dar visibilidad a una enfermedad tan grave e importante. De hecho, la intérprete de Juego de tronos dedica ahora parte de su tiempo a una asociación benéfica de Reino Unido y Estados Unidos.



“Se llama SameYou , y tiene como objetivo brindar tratamiento a las personas que se recuperan de lesiones cerebrales. "Les doy las gracias a mi madre y mi hermano, a mis médicos y enfermeras, a mis amigos. Todos los días echo de menos a mi padre, que murió de cáncer en 2016 y a quien nunca podré agradecer lo suficiente que me sostuviera la mano hasta el final”, escribe la actriz, que finaliza su texto tranquilizando a sus admiradores: “Ahora estoy al cien por cien”. Y este domingo empezará otra batalla en la que espera salir vencedora. En esta ocasión, en la ficción.



