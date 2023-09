La espesa espuma de la irlandesa cerveza Guiness se tambalea en los vasos de todo el Cavern Club. El suelo húmedo y pegajoso, habituado al zapateo del Twist and Shout, podría contar cientos de historias relacionadas a los legendarios Fab Four. Las paredes de la caverna, atestadas de nombres de fanáticos de todo el mundo que han dejado su registro en cada borde, están habituadas al eco de las palmas del Eight days a week.

La Beatleweek internacional tiene un valor estimado de £2,8 millones para la economía local. Foto: Cortesía International Beatleweek Festival

En ese momento, en uno de los primeros días del International Beatleweek Festival en Liverpool, cuatro japoneses de la banda tributo The Beebirds están terminando su show. Llevan una peluca y un traje personificando a cada ‘beatle’. En el público, una mujer mayor lleva un vestido con el rostro de John, Paul, George y Ringo, adornados de luces led, y no ha descansado desde hace tres bandas. Otras dos mujeres con atuendos coloridos la acompañan.



El último día del Festival un bumangués, una venezolana y tres rolos aparecen en escena en su último show. Los paraguayos de la banda tributo The 3 of us suben a la tarima del Cavern Club a cantar junto a ellos With a little help from my friends. Esta vez no llevan su característica arpa céltica, Kazoo, o el ukulele con los que reinterpretan las clásicas canciones de Los Beatles. Después de más de 60 años del debut de Los Beatles en ese lugar, el espíritu de los cuatro chicos de Liverpool parece mayor: se canta, se baila, se habla por todos los idiomas, culturas, edades y nacionalidades. En Asia y en Latinoamérica están más que vigentes.



A lo largo de los últimos 38 años, Liverpool ha recibido durante la última semana de agosto el Festival de los Beatles más importante del mundo con una programación en toda la ciudad: desde el legendario Pub Jacaranda, el Philarmonic Pub, Ye Cracke Pub, Adelphi Brittania Hotel, y por supuesto el Cavern Club, entre otros. En toda su historia, alrededor de 900 bandas, artistas e invitados diferentes de 50 países diferentes, incluidos Guatemala, Tailandia y Kazajstán, han recorrido las calles que vieron crecer a la mítica banda.



La primera Convención de los Beatles se celebró en el club del Sr. Pickwick en 1977 y fue organizada por el legendario DJ del Cavern Club, Bob Wooler, y el primer manager de los Beatles, Allan Williams. Sin embargo, no sería hasta 1985 que se organizaría el primer evento anual de manera oficial. La Beatleweek internacional tiene un valor estimado de £2,8 millones para la economía local.



También han asistido los mejores autores y biógrafos de los Beatles del mundo, como Ray Coleman, Philip Norman, Mark Lewisohn y Barry Miles. De igual manera, familiares y amigos de la banda, incluidos Charles Lennon, la hermana de John Lennon, Julia Baird, Mike McCartney, Louise Harrison, Pauline Sutcliffe, Pattie Boyd, su compañero de escuela Pete Shotton, su amigo de la escuela de arte y compañero de piso Rod Murray, Astrid Kircherr, Klaus Voormann y May Pang, también han sido contribuyentes. – y muchos de ellos asistieron durante varios años.

El Cavern Club recibe alrededor de 10.000 visitantes durante la Beatleweek. Foto: International Beatleweek

Para la fanática Noel Carpenter (Estados Unidos), la música de Los Beatles le fue heredada por sus padres. “Es mi segunda vez en el Festival. Mi parte favorita es bajar las escaleras de la Caverna y empezar a escuchar alguna canción de Los Beatles, se siente como llegar a casa”. “Esta es mi sexta vez en el Festival. Lo que amo de venir es la atmósfera y el aire en cada espacio, cantar las canciones con otros fanáticos”, señala Anthony, de Glasgow (Escocia).



En el caso de Latinoamérica, Ricardo Calderón se enamoró de Los Beatles en 1964, cuando llegaron a México. “Nací en Acapulco donde imperaba la música tropical. Fue raro que la pusieran en una rockola, y yo iba pasando en el momento que sonó una canción. Me quedé pasmado, fue como un rayo”. En 2009 dejó su despacho como abogado para vivir de la beatlemanía pero desde los 17 años, trabaja en una estación de radio en un programa para hablar de la banda. Actualmente tiene un programa llamado Por siempre Beatles y organiza un festival gratuito anual en la Ciudad de México de 4 días. “4 días de música, 50 bandas y la gran mayoría son bandas de jóvenes. La mayoría de gente que asiste al evento son jóvenes y familias”.

Los Beatles colombianos

Los miembros de la banda han estado tocando juntos desde 2012 y han desarrollado una reputación como uno de los actos tributo a los Beatles más auténticos y entretenidos en Colombia. Foto: The Nowhere Boys

En esta ocasión, de las más de 70 bandas que estuvieron, alrededor de 20 provenían de Latinoamérica. Desde Colombia, los únicos representantes fueron The Nowhere Boys. El bumangués Nicolás Villamizar, director de School of Rock en Bogotá, representa a Paul McCartney; David Beltran, diseñador gráfico de la Universidad Nacional, es Ringo y fue elegido mejor baterista en el Latin American Beatle Week en Argentina en 2016; Sebastián García, profesor de la Universidad de la Sabana en la facultad de Comunicación Audiovisual, tiene el rol de John Lennon y Juan Cabrera, músico de la Universidad Nacional y licenciado en filología, personifica a George Harrison. Además, hace un año se incorporó la única mujer del grupo, Maria Isabel Valencia, quien hizo sus estudios en Liverpool, hizo un máster en la música de Los Beatles, e incluso ha conocido en persona a Ringo y ha tenido como jurado a Paul McCartney.



Desde su nacimiento en 2011, esta banda no ha pretendido representar a los Beatles estéticamente: no usan pelucas ni vestimentas similares sino que tienen camisetas y logos inspirados en la banda. El nombre surgió por inspiración de la película biográfica de John Lennon The Nowhere boy. “También porque en la formación inicial, Nicolas es de Bucaramanga, yo de Bogotá, el otro era de Medellín y otro chico de Cali. Era como decir, ‘somos de todo lado y de ningún lado’”. Y agrega, “pero ahora son tres rolos, una venezolana y un bumangués”.

El grupo surgió por idea de Nicolás quien se obsesionó con las bandas tributo desde que a los 12 años no le dejaron ir a uno de estos conciertos “porque me fue mal en el colegio”. Desde entonces, empezó su camino: “en Argentina se movían mucho las bandas tributo y fui a ver a The Beats dos veces. En 2010 vine a Liverpool a pasear y vi las bandas”. Así, decidió que al volver empezaría la suya. Por fortuna, estaba conectado con la escena musical e incluso incluyó al baterista de Doctor Krapula en los primeros meses de esa inicial agrupación.



Por temas logísticos, tuvo que buscar a otro Ringo y lo encontró en una casualidad de redes sociales. “Yo estuve buscando baterista, vi fotos de una fiesta de un amigo en común en el apartamento de David. Chismoseando fotos vi que había una batería y un comedor que tenía pintado el bombo del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band –álbum de Los Beatles– así que pregunté quién era”. Los demás integrantes fueron llegando con los años.

La primera Convención de los Beatles fue organizada por el legendario DJ del Cavern Club, Bob Wooler, y el primer manager de los Beatles, Allan Williams. Foto: Cortesía International Beatleweek Festival

The Nowhere Boys se han presentado en bares, teatros como Teatro.co, centros comerciales, y eventos privados. En octubre tienen un concierto en el Gimnasio Moderno. No obstante, señalan que todo ha sido autogestionado. “Nos conocen más afuera que en Colombia. Ese año de la pandemia nos volvimos muy populares a nivel mundial, fuimos contactados desde Guatemala, Costa Rica, Chile, Hungría, para festivales virtuales, hicimos videos, de todo”.



A propósito del desconocimiento que hay en Colombia sobre las bandas tributo, Villamizar comenta que es un tema cultural. “Tenemos compañeros de bandas sudamericanas que vienen de países con una inmersión más grande de la cultura rock. En Argentina es una locura, en Santiago de Chile dicen que es la ciudad donde se escuchan más los beatles en el mundo, pero nosotros estamos en esa dicotomía de Bogotá que es una ciudad urbana pero vivimos en un país tropical. Y lo tropical manda”.

Los Beatles se reinventan en Latinoamérica



Las primeras bandas tributo que nacieron en Latinoamérica fueron Danger Four, en Uruguay, –que se considera pionera–, Beatlemanía, en Chile, o The Beats en Argentina. Hoy existen distintos festivales que reúnen a incipientes bandas, a multitud de fanáticos, y ensanchan los lazos entre la mítica banda británica con la cultura latina, que llegó a conectarse por la influencia norteamericana.



“Nuestros padres fueron lo suficientemente rebeldes en su época para absorber la rebeldía de Los Beatles. Latinoamérica tuvo bastantes dictaduras y en muchos de los países que fueron represivos, nuestros padres encontraron en su momento en la música de Los Beatles esa rebelión, ese avance y desenfreno, deseos de libertad. Esa es la parte que creo que en toda la región absorbimos”, señala Edgar Figueredo, integrante de The Lost Beatles de Asunción, Paraguay.



“Cuando llegamos aquí la primera vez, no sabían qué era Puerto Rico”, señala Juan Carlos del Valle, de la agrupación Beatles JukeBox de Puerto Rico, que llevan más de 20 años en la escena. “Pensaban que era Costa Rica. Me decían ‘¿Ustedes escuchan a los beatles?’ Y yo decía, ‘sí, Los beatles se escuchan en el mundo entero”. Para los boricuas, la banda inglesa combina la melodía con el ritmo, y los países latinoamericanos tienen la esencia del ritmo, en su música, mucho más que en Japón o en países asiáticos, o Europa, donde son más melodías. “Los latinos nos basamos más en el ritmo, al tener ese beat, el mersey beat cayó con los latinoamericanos”.

The Caver Club. Foto: Igor Galo

Una de las particularidades de las bandas tributo latinoamericanas es su intento por distanciarse de la idea de ‘banda clon’, es decir, emplear la indumentaria y estética de los Beatles originales, sino conservar su estilo e incluso incluir una impronta personal. “Antes queríamos hacer los trajes tal cual, una caracterización más fiel con pelucas, maquillaje, la rasurada pero aunque era una exploración interesante, era un poco forzado para asemejarnos a los beatles y nos dimos cuenta en el camino que podíamos tener nuestra propia identidad”, señala David, de The Nowhere Boys.



“Gran número de bandas que se llaman ‘bandas clon’ salen vestidos con peluca, pero nosotros no. Somos 5, no nos vestimos como Los Beatles. Respetamos la originalidad de las canciones pero tenemos nuestra impronta personal que cada músico tiene, su forma particular de tocar, cantar, y creo que eso nos ha llevado a donde estamos. Tampoco son versiones. Respetuosamente tratamos de meterle una impronta personal”, señalan los argentinos de The Quarrymen.



En el caso de los paraguayos The 3 of us, tienen un formato acústico distinto marcado por la armonía de voces y la variedad de instrumentos como el Kazoo, el ukulele y el arpa celta. “El formato acústico tiene que ver con una ejecución más íntima, sin desvirtuar mucho las canciones originales”, señala Juan Vinader. Es una de las interpretaciones más originales que se encuentran en el Festival.

¿Por qué seguir escuchando a Los Beatles?



Hoy la legendaria banda de Liverpool no es solo conocida musicalmente. El impacto cultural que los Fab Four dejaron en el mundo, se sigue replicando por generaciones. “El amor, la paz y las letras que traen las canciones de Los Beatles es algo universal y trascendental. En Puerto Rico, al ser tan musicales y tener tanto ritmo, encajan como anillo al dedo. Su mensaje va a la par de mucho de lo que creemos como latinos”, señala Juan Carlos del Valle de The Jukebox. Y agrega: “¿Quién se puede oponer a la paz, amor, positivismo, a las cosas buenas de la vida? Por ejemplo, take a sad song and make it better, ese es el mensaje universal y nadie puede estar en contra de eso”.



Los paraguayos de The 3 of Us también resaltan que uno de los mensajes de Los Beatles es la historia de vida de sus integrantes. “Uno es llevar el amor a través del rock and roll, y otro es su ejemplo, unos chicos de Liverpool que empezaron de abajo, que tocaban en lugares no tan exclusivos, y después fueron creciendo hasta convertirse en los gigantes que son hoy. Son un ejemplo para latinoamérica con esto de empezar de abajo”, comenta Juan Vinader.



Uno de los objetivos de las bandas tributo es darle la oportunidad a la gente que no pudo ver a Los Beatles en vivo. “Los Beatles nunca fueron a Brasil, entonces nuestro papel como banda, una banda tributo, es tratar de traer un poco de cómo sería un show de los Beatles a la gente que nunca vio el show de los originales”, señala Gustavo Gazana. “Aquí en Brasil en los años 60 y 70, se crearon muchas bandas por su influencia. Fue muy fuerte”.



Para Nicolás Villamizar, el Paul McCartney colombiano, “todo el mundo debería escuchar a Los Beatles. Vayan bailen sus reggaetones, vallenatos, pero cuando tengan tiempo de sentarse y quieran hacer una actividad más calmada pasiva, escuchen Los Beatles. Son la raíz de todo”.



POR GABRIELA HERRERA GÓMEZ

REDACTORA REVISTA BOCAS

EL TIEMPO