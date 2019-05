Parafraseando uno de sus éxitos musicales mundialmente conocidos, la del domingo pasado, sin duda, fue una de las “grandes noches” del cantante español Raphael. Ese día recibió el Premio de Honor en la gala de entrega de la sexta edición de los Premios Platino al cine iberoamericano, que se realizó en el Teatro Gran Tlachco Xcaret, en el pleno corazón de la Riviera Maya mexicana.

“Este premio para mí es una gran sorpresa. Yo que ando siempre tan atareado en los escenarios dando conciertos, que me den un premio por mi cine es una de las cosas que me han hecho una gran ilusión”, comentó el artista, que la semana pasada celebró sus 76 años.



Se trata de un homenaje que tocó el corazón del artista español que, si bien es más conocido por su trayectoria musical, cuenta en su haber con la nada despreciable suma que supera la docena de películas, como lo resaltó Enrique Cerezo, presidente de los Premios Platino.



“Mundialmente conocido. Ídolo de masas allá a donde va. Toda su vida la sigue dedicando a la música, al cine y a la televisión. Y ahora escuchen: tiene a sus espaldas 335 discos de oro, 50 de platino y un disco de uranio por las ventas de más de 50 millones en todo el mundo”, comentó Cerezo.

En un encuentro privado con varios medios del mundo, en el que participó EL TIEMPO, Raphael reveló detalles poco conocidos de su trabajo en el séptimo arte, a propósito de su más reciente producción Mi gran noche. La conversación fue un viaje de regreso de medio siglo.



Raphael contó que su incursión en el cine se la debe al director Antonio del Amo, que le hizo una prueba de una canción, grabándolo en blanco y negro, y “se quedó tan impactado, que pasé a hacer una de mis primeras películas Cuando tú no estás (1966), que dirigió uno de los mejores, Mario Camus”.



El artista agregó que Camus le dirigió también en Digan lo que digan, en 1968. “Fue la película que hizo que mi entrada a Rusia fuera tremenda. La doblaron al ruso y aún hoy siguen pasándola”, comentó.



Luego, Raphael recordó que se encontró en su camino con el director valenciano Vicente Escrivá, con quien hizo sus mejores películas.

Una de ellas fue El golfo (1968), que en el entorno en el que se encontraba el pasado fin de semana trajo a su memoria gratos recuerdos. “Fue rodada en México, por cierto, en Acapulco, y también en Nueva York”.



Sobre su trabajo más reciente, bajo la dirección de su amigo y compatriota Álex de la Iglesia, Raphael contó que su papel de Alphonso le divirtió mucho, pues son justamente las psicologías que más le atraen cuando se sumerge en el séptimo arte.



“Fue un reto muy bonito para mí, el de hacer un personaje tan verdaderamente antipático (risas). Eso es lo que me gusta, hacer cosas que no tienen nada que ver conmigo”, dijo el actor y cantante.



Agregó que no ha hecho más películas porque su agenda musical le ocupa la mayor parte de su tiempo y, entonces, cuando le ofrecen algún guion, es para un trabajo que siempre se le cruza con sus constantes giras mundiales.

Estilo único

Al oírle todos esos detalles reveladores de su carrera actoral, se entiende, tal vez, por qué Raphael consolidó un estilo histriónico al cantar, que es su impronta sobre los escenarios.



“Quizás aportó mucho a esta manera mía de cantar, pero más de interpretar, cuando vine la primera vez a América, que empecé por Nueva York”, reveló el artista.



Recordó que en aquella época, muchas de las grabaciones promocionales en televisión eran con playback (doblaje). Y como los productores y directores no sabían sus canciones, el artista contó que veía cómo sufrían para enfocarlo en la grabación.



“Entonces, yo les dije: ‘no se preocupen. Solamente indíquenme y enciendan la cámara aquella a la que yo mire. Y de ahí nació esa forma de cantar, que han imitado muchísimo. Y nació por la necesidad mía de conexión con el público y los directores de cada programa”, recordó.



Al preguntarle sobre qué legado creía que dejaba paralas nuevas generaciones, el artista dijo: “No pretendo dejar ningún legado. Lo que pasa es que los legados se van construyendo con lo que vamos haciendo”, recalcó, al enumerar como ejemplo su vida.

“Indudablemente hay que ser un gran trabajador. Tengo una producción a mis espaldas tremenda, tanto de discos como de conciertos, como de cine. Seguro que la gente que me tiene cierto cariño les hablará bien de mí a sus hijos y a sus nietos. Eso es un perfecto legado”, anotó.



Y aprovechó para poner como ejemplo su trayectoria. “Creo que soy una buena influencia: soy un chico trabajador, honesto, padre de familia, no me he divorciado, soy abuelo de ocho nietos. Creo que soy una persona profesional como nadie y creo que soy un buen ejemplo, digamos”, dijo con orgullo.



Durante la cálida conversación con la prensa, Raphael también aprovechó para contar detalles curiosos, como el origen de su éxito Mi gran noche.

“Les voy a contar un secreto: se trata de una canción que escribió Salvatore Adamo, con una letra que no tiene nada que ver con la que ustedes conocen. Rafael de León, que era un poeta español maravilloso y me quería muchísimo, cuando supo que yo iba a cantar esa canción me dijo: ‘Tú no puedes cantar esa canción porque la letra es mala. Si tú quieres, yo te hago una letra y no cobro nada. Los derechos que se los lleve el autor original. Y me hizo Mi gran noche, que traspasó fronteras y décadas porque se hizo en el 66”, recordó.



Y como dice una de las estrofas de esta canción, precisamente, el domingo pasado Raphael pudo cantar feliz, ante un público que lo aclamó con razón: “Será, será esta noche ideal / Que ya nunca se olvida / Podré reír, y cantar y bailar…”.

No pretendo dejar ningún legado. Lo que pasa es

Los premiados

La película Roma, de Alfonso Cuarón, se llevó cinco de los Premios Platino que se estregaron este domingo en la noche. La producción obtuvo el gran galardón a mejor película iberoamericana de ficción, al que también estaba opcionada la cinta colombiana Pájaros de verano. Roma fue premiada, además, por mejor fotografía, mejor guion, mejor sonido y dirección.



Pájaros de verano, de Ciro Guerra y Cristina Gallego, estaba nominada en varias categorías, pero se llevó el premio a mejor dirección de arte, con Angélica Perea.

Por otro lado, la producción paraguaya Las herederas triunfó en las categorías de mejor ópera prima y mejor interpretación femenina, para la actriz Ana Brun.



Por su parte, El reino fue galardonada a mejor dirección de montaje, por el trabajo de Alberto del Campo, y mejor interpretación masculina para Antonio de la Torre.

Además, Arde Madrid, de Paco León, sorprendió al llevarse el premio en la categoría de mejor miniserie y teleserie.

CARLOS RESTREPO

REDACCIÓN CULTURA

​* Por invitación de los Premios Platino@CulturaET