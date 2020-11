Tom Hardy, el posible nuevo James Bond

James Bond es uno de los personajes de ficción más famosos en la historia del cine y ha sido interpretado por grandes actores como Pierce Brosnan, Roger Moore y el gran Sean Connery, recientemente fallecido. A estos grandes intérpretes de la pantalla grande se suma Daniel Craig, quien protagoniza la vigesimoquinta película de la saga, Sin tiempo para morir, y que se estrenará en abril de 2021; pero Craig ya ha anunciado que esta será su última actuación y en adelante dejará de interpretar al agente 007.

Desde entonces, se viene discutiendo quién será su reemplazo para encarnar al icónico espía británico, y uno de los nombres que más ha sonado, aunque no oficialmente, es el del también actor británico Tom Hardy, de quien ya se rumorea que podría ser el próximo Bond y que incluso, dicen, ya ha presentado audiciones para el papel.



Nacido en Hammersmith, Londres (Inglaterra), hace 43 años, Tom Hardy ha logrado debutar en grandes producciones de cine y televisión. Por ejemplo, en 2001 participó en la miniserie Band of Brothers y en la película Black Hawk Down, y un año después apareció en Star Trek: Nemesis.



En 2003, Hardy fue nominado al premio de mejor revelación en los London Evening Standard Theatre por sus papeles en In Arabia We’d All Be Kings y Blood. Además, participó en varias películas, como The Reckoning o Dot the i.

Asimismo, se ha destacado en títulos como la miniserie de BBC The Virgin Queen (2005), en la película Marie Antoinette (2006), en la serie de BBC Stuart: A Life Backwards, en el filme Bronson (2008), en la serie de ITV Wuthering Heights (2009) y en la película Inception (2010).

Actor hecho y derecho

Pero la carrera de Tom Hardy ha continuado hasta la actualidad con papeles cada vez más reconocidos. En 2011 protagonizó Warrior, en 2012 trabajó en varios proyectos como Lawless o The Dark Knight Rises (de la saga Batman), y en 2014 apareció en la serie Peaky Blinders.



Más adelante, en 2015, trabajó de nuevo en varias películas, destacando su papel en Mad Max: Fury Road y su interpretación de John Fitzgerald en The Revenant, que le valió una nominación a los Óscar como actor de reparto. También actuó en Legend. A raíz de esta última habló sobre la recurrencia de papeles de acción y gánsteres en su filmografía.



Aunque gran parte de los personajes de Hardy han sido en películas de acción, el actor reconoce su rechazo hacia la violencia. “Detesto y me asusta la violencia, pero me divierte interpretar a este tipo de personajes”, dijo en una entrevista publicada por el diario español El Periódico. Y alegó: “Afortunadamente tengo recursos para no apegarme a este tipo de situaciones. Pretendo que sean reales, pero todo se queda ahí, en las escenas, y no me llevo nada a casa”.



Más recientemente, en 2017 trabajó junto con su padre en la serie de BBC Taboo. En 2018 protagonizó Venom, para cuya secuela seguirá encarnando al peculiar antihéroe de Marvel, y este 2020 ha protagonizado al famoso gánster estadounidense en la película Capone.

Ahora, los rumores lo muestran como el sustituto de Daniel Craig para dar vida a James Bond, unas informaciones que comenzaron a mitad de año tras una publicación de The Vulcan Reporter y que resuena con fuerza en otros medios como The Sun o The Mind Unleashed.



De momento, en 2021 seguirá siendo Daniel Craig quien se llame Bond, James Bond, pero pronto sabremos si es Hardy o algún otro el afortunado que encarnará al 007 y, sea como sea, Tom tiene mucha carrera por delante.

NORA CIFUENTES

EFE REPORTAJES