Edelmira Massa Zapata reivindica su legado familiar en 'El cine y yo'

Cuando tenía 12 años, una película inspiró a Edelmira Massa Zapata a dedicarse al arte de la danza y de la música, como lo había hecho su madre, Delia Zapata Olivella: "La película más importante para mí es 'West Side Story', me encantan las canciones y la coreografía. La vi en Cali, en el Teatro Calima. En esa época, mi mamá trabajaba mucho y el teatro me quedaba a una cuadra de mi casa, así que me la pasaba sola en cine. Matiné, vespertina y noche”.

En esa sala vio muchos clásicos de Hollywood, como Casablanca o El halcón maltés. Y luego siguió de cerca a los grandes directores europeos y lo que se suele llamar ‘cine alternativo’. Pero en su filmografía personal también se cuelan filmes más comerciales: “Vi cosas más ligeras, como Conan, el bárbaro. La razón es que estaba enamorada del escritor Robert Howard y de todas sus historias, cuando conocí que esa película estaba inspirada en sus textos”, afirma.



Massa Zapata reivindica la tradición de su familia, encarnada en su madre y en su tío (Manuel Zapata Olivella), de quien este año se celebra el centenario de nacimiento. “Lo más relevante es quizás el estado de ánimo con el que me enseñaron a asumir la vida, siempre alegre, siempre dispuesta a hacer lo que haya que hacer”.



Ella es la invitada a la franja ‘El cine y yo’, de la Cinemateca de Bogotá, Idartes y EL TIEMPO. Este viernes 27 de noviembre, a las 5 p. m., compartirá historias de su vida y de sus películas favoritas, en conversación con el periodista Julio César Guzmán, por medio de ELTIEMPO.COM, las plataformas de la Cinemateca de Bogotá e Idartes, el canal de YouTube de EL TIEMPO y sus redes sociales. Su selección estará marcada por los musicales y las grandes actuaciones.



Esta sesión fue grabada en la Sala Capital, de la Cinemateca de Bogotá, que ya está abierta al público, aunque con restricciones en su aforo (máximo 50 personas) y con las medidas sanitarias previstas para ir a cine.

