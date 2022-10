Todos en Kahndaq lo idolatran como el salvador, como un héroe: una estatua enorme suya se erige en la plaza principal de la ciudad, sitiada por Intergang, una ambiciosa empresa que trafica con eternium, un metal precioso con el que fabrican armas y que abunda en la zona. El héroe dormido es Hurut, un esclavo que 5.000 años atrás encabezó una rebelión en contra de quienes los esclavizaron en las minas para extraer el mineral.

Ahora, gracias al poder de los dioses y la obsesión de una arqueóloga y su hijo por hallar la corona de Sabbac –que le otorga poderes a quien la lleva y es elaborada con eternium–, despierta de su tumba quien fuera el elegido por los dioses y dotado con unos poderes extraordinarios. El problema es que no es exactamente un héroe, sino un ser que asesina sin piedad, no tiene principios, maneja un violento concepto de la justicia y obtuvo su poder de la ira y la venganza solamente con pronunciar la palabra: ¡Shazam! Él es Black Adam.

“Black Adam es una leyenda para el pueblo de Kahndaq. A pesar de su ausencia durante miles de años y de que no quiere ser un héroe para este pueblo, lo nombran su campeón. Para un país y un pueblo oprimidos que, aparentemente, no tienen ninguna esperanza… salvo la idea de este hombre, eso significa algo para ellos. Él siente empatía por el dolor y angustia de los pobladores, porque él también los ha sentido. Una vez juró hacer todo lo posible para proteger al pueblo de Kahndaq de un rey que los esclavizaba, y que fue responsable de la muerte de su hijo”, cuenta Dwayne Johnson, que se estrena como superhéroe –antihéroe, mejor– y que es recordado por sus papeles en La falla de San Andrés, Rápidos y furiosos, Guardianes de la bahía y G. I. Joe, entre casi un centenar de títulos.

La nueva película de DC Comics, Black Adam, también marca el debut del director español Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise, Unknow, La huérfana) en el universo de los superhéroes. Se trata de una entretenida puesta en escena de un antihéroe que reniega de su destino y que es perseguido a su vez por la Sociedad de la Justicia –aquí representada por Hawk Man, Doctor Fate, Cyclone y Atom Smasher–, que busca encarcelarlo para que pague por sus crímenes. La producción se acaba de estrenar en los cines del país.



¿Cuándo tuvo su primer acercamiento con el personaje?

Dwayne Johnson (D. J.): Black Adam apareció en mi radar cuando yo era muy joven. Me encantaban los cómics y siempre fui un niño de DC. El personaje me atrajo porque era uno de los pocos superhéroes, supervillanos, antihéroes –como sea que quieras nombrarlo– que tenía la piel morena y se parecía a mí. Además, siempre fue un tipo rudo. Black Adam forma parte de mi ADN y de mi alma desde hace muchos años.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia?

Jaume Collet-Serra (J. C. S.): Una de las partes más interesantes de Black Adam es la exploración temática sobre lo que constituye a un héroe y quién tiene derecho a definir lo que es la justicia. Yo no diría que el código moral de Black Adam es cuestionable, pero quizás su código moral no está al día con los tiempos que vivimos. Es un tipo sin pelos en la lengua; hace las cosas a su manera y por aquello que él cree que es correcto.

Para esta película se usaron nuevas tecnologías en la producción, ¿qué tanto influyó esto en la historia?

D. J.: Es raro tener la oportunidad de presentar algo completamente nuevo, desde cero, en la mezcla de superhéroes, y eso es lo que es Black Adam. Cuando digo: ‘La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar’, suena audaz, pero lo digo con verdadera reverencia y respeto por el Universo DC. Los verdaderos fans conocen las cualidades con las que ha sido bendecido Black Adam, poderes que cambian el equilibrio de poder y, cuando desglosas estas cualidades y estos poderes que tiene Black Adam, te das cuenta de que está arraigado en la verdad.

Aquí estamos ante un personaje y una historia llena de grises…

J. C. S.: Me atraen los personajes que caminan por esa fina línea entre hacer lo correcto y hacer lo que hay que hacer, e inmediatamente vi un personaje que era muy similar a los que, cuando el sistema se rompe, son capaces de hacer justicia de una manera que otros no podrían. Sentí que no había visto eso en el espacio de los superhéroes y eso para mí fue muy emocionante. Black Adam es como el extranjero que llega a la ciudad y se convierte en un infractor de principios (un elemento básico de los géneros del wéstern y del policía solitario).

La Sociedad de la Justicia termina acompañando a regañadientes a Black Adam porque es la única opción que les queda. Él y Hawkman, que la lidera, chocan todo el tiempo…

J. C. S.: Cuando Black Adam conoce a Hawkman, que tiene un sentido de la justicia y un código moral muy estrictos y definidos, se enfrentan. Ambos son las dos caras de una misma moneda y, a lo largo de la película, el público se ve obligado a comprender ambos lados. Nunca les decimos quién tiene razón o quién está equivocado, porque en el complejo mundo en el que viven necesitarán ambas cosas y, tanto Black Adam como Hawkman, deben averiguar cómo trabajar juntos.

A punto de cumplir 70 años, Pierce Brosnan (James Bond) hizo realidad su sueño de ser un superhéroe: se convirtió en el sofisticado arqueólogo Kent Nelson que al usar el casco dorado puede ver el futuro, dar sabios consejos y teletransportarse, como el Doctor Fate...

Sarah Shahi es una arqueóloga que intenta proteger la corona de Sabbac. Aquí, junto al Doctor Fate, el veterano Pierce Brosnan. Foto: Warner Bros

Pierce Brosnan (P. B.): Siempre me ha gustado el género del cómic y me encantan estas películas. Son espectaculares y formar parte de Black Adam es simplemente monumental. Cuando me ofrecieron este papel, me sentí tan extasiado, tan sobrecogido, de verdad. Veía estas películas y decía: ‘Me pregunto si alguna vez me ofrecerán algo’, y heme aquí ahora, interpretando a este personaje legendario e icónico, el Doctor Fate, con el casco dorado que le da estos grandes poderes. Pero sus poderes son una bendición y una maldición; se necesita mucha fuerza y valor para entrar en ese casco y en ese mundo. Hay demonios dentro de él y, sin embargo, es un tipo muy amable.



REDACCIÓN CULTURA

Con materiales cedidos por Warner Bros.

