Una 'Roca' de oro: entrevista con el actor mejor pagado del mundo

Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’, es el actor mejor pagado del mundo, con un promedio de 20 millones de dólares por película. Sus filmes han recaudado más de 10.500 millones de dólares en los cinco continentes, lo que lo convierte en una de las estrellas de cine más taquilleras de todos los tiempos. En su adolescencia fue un ladronzuelo, hasta que encontró en el fútbol americano su redención (incluso fue profesional en Canadá). Sufrió depresión, pero la lucha libre lo sacó de la oscuridad y lo convirtió en una estrella. Luego encontró la actuación y se convirtió en una celebridad multimillonaria con 262 millones de seguidores en Instagram.

No usa mucho su sobrenombre, como si no le gustara, pero todos lo conocen como ‘The Rock’ (‘La Roca’). Se llama Dwayne Johnson, se hizo conocer como uno de los más importantes luchadores profesionales de la historia (se retiró en el 2019) y, desde hace 20 años, se convirtió en uno de los más exitosos actores y empresarios de Hollywood.



Con solo tener su nombre en los créditos de una película, esa producción se convierte en un éxito asegurado. De hecho, Johnson es el actor mejor pagado del mundo, ganando, por actuación, una cifra por encima de los 20 millones de dólares. ¿Y por qué si muchos no lo consideran un gran actor? Fácil: sus filmes han recaudado más de 10.500 millones de dólares en todo el mundo, lo que lo convierte en una de las estrellas de cine más taquilleras de todos los tiempos.



Con 260 millones de seguidores en Instagram es, además, uno de los personajes más populares en redes sociales del mundo. ¿Pero en qué radica su éxito? Simplemente en que es un tipo con gran carisma que llega absolutamente a todos los públicos: niños, jóvenes, adultos, mayores, hombres y mujeres. Muy pocas celebridades pueden decir eso.

(Le puede interesar: Claudia López habla sobre la pérdida de su hijo en entrevista con BOCAS)

Pero no siempre todo fue así para ‘La Roca’. Su infancia y su juventud estuvieron marcadas por la inestabilidad familiar. Dwayne Douglas Johnson nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California. Su padre era el luchador afroamericano Rocky Johnson y su abuelo materno era el luchador samoano conocido como el ‘Gran Jefe’ Peter Maivia. Cuando tenía seis años, su padre ya le estaba enseñando lo básico de la lucha libre. Johnson, entonces, pagó un alto precio por ser parte de una familia nómada, casi circense: vivió en Hawái, Tennessee y Nueva Zelanda, antes de que su familia se estableciera en el estado de Pensilvania. “Tuve una juventud algo dura durante años; vivíamos a duras penas con cada cheque que recibía mi padre, mudándonos a una ciudad diferente cada vez que mi padre conseguía un nuevo trabajo”, recuerda.



Además, como estudiante de secundaria, Dwayne fue arrestado por buscapleitos, robos pequeños y hasta por falsificar cheques, todo eso antes de cumplir los 16 años de edad. “Cuando tenía 14 años de edad, vivíamos en Hawái en un pequeño apartamento y nos echaron de allí. Por eso hice cosas estúpidas, pero al mismo tiempo fue como una motivación para prometerme que nunca en la vida iba a vivir una cosa similar de nuevo, dejar que me desalojaran”.

“Fueron momentos muy oscuros para mí, porque estaba desfalleciendo ante el rechazo y me sentía un perdedor. Caí en una profunda depresión y lo único que quería hacer era limpiar las paredes" FACEBOOK

TWITTER

En la escuela secundaria, en Bethlehem, Johnson demostró su potencial en el boxeo y el fútbol americano. Incluso fue uno de los diez mejores jugadores de fútbol de secundaria en su estado. Con ese crédito, obtuvo una beca para la Universidad de Miami y el honor de ser el primer miembro de su familia en asistir a una universidad.



Después de jugar al fútbol durante cuatro años en la Universidad de Miami, la NFL no le prestó atención para enfilarlo en un equipo profesional. Entonces se fue a la liga canadiense donde hizo parte de los Calgary Stampeders. A los 23 años, Dwayne se encontró viviendo de nuevo en el pequeño apartamento de sus padres, luchando contra la depresión. “Fueron momentos muy oscuros para mí, porque estaba desfalleciendo ante el rechazo y me sentía un perdedor. Caí en una profunda depresión y recuerdo que lo único que quería hacer era limpiar las paredes. Cogí un limpiador y un trapo, y durante días limpiaba. Era lo único que podía controlar”, recuerda. Fue entonces cuando decidió dedicarse a la lucha libre, para convertirse en una de las figuras más apreciadas por los fanáticos de esa práctica, gracias a su carisma y talento para el espectáculo. “Mi reacción instintiva a la tristeza fue buscar algún tipo de acción, y para mí, así suene aburrido y cliché, fue comenzar a ir a un gimnasio. Hacer ejercicio te da una sensación de control sobre el cuerpo y puede ayudar a difundir el poderoso control de las emociones que cobijan tu mente”.

Facebook Twitter Linkedin

Dwayne Johnson se destacó como luchador profesional hasta su retirada oficial en 2019. Foto: Mario Amaya

Gracias a su constitución y a un trabajo disciplinado con las pesas, Johnson consiguió un cuerpo admirable. Así se hizo conocer como ‘The Rock’, para convertirse en la superestrella televisada más grande que jamás se haya visto en la lucha libre en Norteamérica. Como luchador profesional hizo una fortuna, pero sería su siguiente actividad, la actuación, la que lo convertiría en un nombre familiar en todo el mundo. Después de su primer papel cinematográfico como El rey escorpión (2002), en La momia regresa (2001), Johnson ha protagonizado docenas de películas, incluidas Rápido y Furioso, Guardianes de la Bahía (2017), Jumanji (2019) y ahora, en la actualidad, la más reciente en cartelera, Jungle Cruise.



Para completar, Johnson no solo es una estrella de cine. Es, además, un exitoso hombre de negocios que revolucionó la industria del entretenimiento. Desde el año 2013, junto a su exesposa, Dany García, cofundó la productora Seven Bucks Productions, con la que crea contenido original para diversas plataformas y, en otra rama también muy lucrativa, acaba de lanzar una marca de tequila llamada Teremana. Ese mismo año, la revista Forbes lo nombró el número 25 entre las 100 celebridades más poderosas del planeta, lista de la cual no ha salido hasta el momento. En el 2015, la revista Muscle & Fitness lo nombró el “Hombre del siglo”. Y en el 2016, la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. En otras palabras: una ‘Roca’ de oro.

¿Cuándo dejó atrás su nombre artístico ‘The Rock’ para ser simplemente Dwayne Johnson?

Cuando comencé en Hollywood en La momia regresa, y luego en El rey escorpión, creo que las primeras tres o cuatro, quizás cinco películas, era ‘The Rock’, como mi nombre de luchador. Luego hice la transición a Dwayne ‘The Rock’ Johnson, y luego pasé a ser Dwayne Johnson. Así que fue muy considerado y calculado. Supe, cuando finalmente me di cuenta de que quería tener una carrera real en Hollywood, que quería ser conocido con mi verdadero nombre: Dwayne Johnson. Pero sabía que eso iba a tomar tiempo.

Hoy, la gente lo ve más como un actor que como un atleta. ¿Qué tan complejo fue encontrar su sitio en Hollywood?

Por supuesto que fue complejo, lo fue al principio. La idea de actuar siempre estuvo acechándome en la mente, incluso cuando tenía 8 años de edad, cuando me embrujó Harrison Ford con el primer Indiana Jones. Luego, Gene Wilder y Richard Pryor me impresionaron y ahí yo ya sabía que quería entretener de alguna manera a un público. Solía memorizar los monólogos de Pryor durante años. Me encantaba la acción física de Harrison Ford y la manera de hacer comedia de Gene Wilder. Simplemente no estaba muy seguro de cómo hacerlo. El atletismo para mí fue una gran oportunidad para explorar muchas cosas y pude jugar al fútbol americano. Pero luego, cuando estaba en la lucha, empezamos a producir cuatro horas de televisión cada semana. Pensé que la mejor manera de dar el salto sería continuar en la lucha libre y hacer un nombre. Afortunadamente, en el año 2000 recibí una llamada de Stephen Sommers, quien me dijo que tenía ese maravilloso papel del Rey Escorpión, que si me interesaba. Dije que sí, que estaba esperando por esa llamada telefónica hacía años. El resto es historia.

¿Cómo fue eso de los arrestos en la adolescencia?

Cuando cumplí 14 años, me sentí muy desafiado con la vida. Desafiado en términos de mantenerme en el camino correcto y cometí muchos errores, de los que aprendí. La policía me detenía por todo, desde peleas hasta robos pequeños, cosas así, así que yo estaba luchando y Hawái siempre representó mucha lucha. Fui un dolor de cabeza para mis padres en ese sentido. Sin embargo, tuve mucha suerte de que entre mis padres y un par de figuras adultas en la isla vieron el potencial en mí, incluso cuando yo no lo hice, de dedicarme al deporte.

(Además: lea la entrevista en BOCAS con el gran ciclista Tadej Pogacar)

¿Lo salvó el deporte?

Sentí que podría hacer algo especial y lograr cosas importantes para mí porque muchos hombres de mi familia eran buenos en lo que hacían, pero luego siempre tropezaban y cuando tropezaban, tropezaban fuerte y cometían muchos errores y lastimaban a mucha gente en el proceso. Así que lograr cosas era algo importante para mí y los deportes se volvieron esa válvula de escape positiva

¿Qué otros deportes?

El patinaje [risas]. Patinar es increíblemente difícil y fue tan difícil para mí que en el 2008 me rompí el tendón de Aquiles practicándolo y tuve una cirugía, y por eso mi movilidad en los tobillos es muy, muy rígida. Siempre había sido un fanático de los aspectos más destacados del hockey sobre hielo y me di cuenta de que probablemente nunca volveré a subir a patinar en hielo porque no soy bueno, ¡Je!

Parece que fue un joven de muchas aventuras. ¿Cuál fue la más grande en la que se involucró?

La mayor aventura en la que he estado fue mi primera cita romántica, que fue en Hawái, en un parque. Básicamente lo que sucedió fue que estaba en un parque con mi novia en ese momento y yo tenía 15 años. Estabamos pasando un rato, teníamos una manta, esa era mi versión de ser romántico. Ya habíamos ido a cenar así que estabamos en el parque sobre la arena, y nos estábamos poniendo un poco románticos, nos estábamos besando, cuando de repente las luces del parque se encendieron como focos muy brillantes, eran discordantes y terminó siendo la policía porque estábamos justo a esa hora de noche donde simplemente no querían saber qué estaban haciendo las parejas [risas]. Pero no estábamos haciendo nada que no deberíamos haber hecho [risas].

¿Qué tipo de joven era? Bueno, claramente, romántico…

Era un buen chico. Era muy respetuoso con los adultos. Pero muy específicamente en Hawái, mientras crecía durante esa época de la adolescencia, era una combinación interesante de ser buen niño, respetuoso con mis padres, pero todavía saliendo con la gente equivocada, haciendo muchas cosas que no debería haber estado haciendo, metiéndome en muchos problemas con la ley.

¿Cuándo empezó a convertirse en este hombre fornido que es hoy?

Y guapo, ¿verdad? [risas] Y humilde [risas]. Yo era un niño larguirucho cuando estaba creciendo. Siempre fui más alto que el resto de los niños, pero era larguirucho y partes de mi cuerpo realmente habían crecido más rápido de lo que era normal a mi edad, así que tenía extremidades largas. Yo era muy alto, tenía un afro, granos en todas partes, así que me hice fornido a los 15 cuando comencé a hacer ejercicio, y todo sucedió realmente en Hawái en la escuela. Sabía que si era capaz de construir mi cuerpo, con mis propias manos, podría cambiar mi situación y la situación de mi familia. Así que, para mí, el crecimiento no comenzó hasta que tuve 15 años.

(También: El chef Juan Manuel Barrientos habló con la Revista BOCAS sobre la historia de Elcielo y su flamante estrella Michelin)

¿Fue el ejercicio una obsesión entonces?

No lo vi como obsesión, pero creo que, de una manera mayor, sentí que podía moldear mi cuerpo y hacer algo con eso. Comencé en una sala de pesas en mi antigua escuela secundaria a la que, por cierto, volví no hace mucho para recordar: y todavía está tan sucio y mugriento y lúgubre como cuando estaba a los 14 [risas].

¿De dónde proviene su tatuaje?

Mi tatuaje y el significado de mi tatuaje está en la cultura polinesia, donde hacerse tatuajes es como un rito de iniciación. Es muy significativo, es muy espiritual, y estos símbolos han existido durante miles de años, así que simbólicamente esto cuenta la historia de mi vida desde mi familia, la protección de mi familia, mis antepasados cuidándome, mi Dios, mi espíritu guerrero. Es un tatuaje muy detallado e intrincado del que estoy muy orgulloso. Y encontrarás que dentro de la cultura polinesia, los hombres y las mujeres que se tatúan de esta manera están muy orgullosos de su tatuaje, orgullosos de mostrarlo. Me tomó 60 horas hacerlo. Tres sesiones de 20 horas cada una. Cuando te hacen tatuajes así viene mucha familia, muchos amigos, hay mucha narración de historias, hay mucho canto para distraerte del dolor, por lo que se convierte en una ceremonia muy poderosa. Así que estoy muy orgulloso de eso.

Facebook Twitter Linkedin

Después de una llamada en el 2000 que lo convertiría en El rey Escorpión, se ha desempeñado en papeles en La momia regresa, Jumanji, Rápido y Furioso, y la reciente película de Disney Jungle Cruise Foto: Mario Amaya

¿Cómo ha lidiado con las tentaciones que trae la fama?

A medida que uno envejece, se vuelve un poco más sabio. Uno va aprendiendo de los errores en la vida y se aprende de algunos de los ejemplos que lo rodean a uno. Por eso siempre he mantenido mi distancia en Hollywood. De hecho, nunca he vivido en Hollywood, ni voy por Beverly Hills, nunca he frecuentado ir a clubes, nada de eso. Vivo a una hora de distancia cuando estoy allá. Tengo una granja en Virginia a la que voy, con caballos, así que creo que la tentación en este punto de la vida no es tan fácil porque no existe. Estoy feliz donde estoy. Estoy feliz de hacer películas para una amplia audiencia y, por cierto, tengo suerte. Sé que no hay muchos actores en Hollywood que sean capaces de ir y venir y saltar de un género a otro, así que tengo la suerte de aprovechar esas oportunidades y concentrarme en lo que realmente vale la pena en la vida, que es el trabajo, la dedicación y la familia.

A propósito de rock, ¿cuál es su conexión con la música rock?

Las mejores bandas para mí son Rolling Stones y lo que conlleva con el eterno debate entre ellos y los Beatles. Me gusta mucho U2. Hay muchas bandas y no solo de rock, sino de otros géneros musicales.

(También le puede interesar: BOCAS presenta una crónica gráfica sobre las 15 especies de colibríes habitan en Bogotá. Una colección fotográfica espectácular)

¿Cuál fue su primer proyecto en el que sintió la pasión de la actuación?

Pienso que fue Hércules. Cuando llegué por primera vez a Hollywood tuve la fortuna de tener éxito. Eso ayudó a que presidentes, jefes de producción y de estudios consideraran proyectos conmigo, y Hércules fue la primera con gran influencia.

¿Cómo ha sido mantener una relación de trabajo como socios con su exesposa?

Tuve la suerte de conocer y casarme con Dani, y terminamos divorciándonos, pero desde entonces ella se convirtió en mi gerente y socia y seguimos siendo muy cercanos y criamos juntos a Simone, nuestra hija. Obviamente tomó mucho trabajo porque, ya sabes, nadie busca el divorcio. Te registras para casarte y estás en ello. Estás en esto de por vida. Las cosas pasan, como sabemos, y nos pasa a todos, así que fue un desafío muy difícil. Cuando hay un divorcio, hay ira y tristeza, pero era importante para nosotros tratar de mantener una visión firme de lo que queríamos lograr, y en eso hemos construido un gran equipo alrededor de nosotros. Teníamos una hermosa niña que criar. ¿Cómo podíamos solucionar eso?, con esperanza y fe.

¿Explíqueme eso de tener 262 millones de seguidores en Instagram? ¿Cómo es eso de publicar una foto e influir en tanta gente?

Es genial [risas]. Me ha permitido conectarme con mis seguidores y mi audiencia de una manera que los modelos típicos de los estudios no lo hicieron o no lo permitían. Y no es que estén haciendo algo mal. Digo que, por ejemplo, puedo mostrar lo que se hace en la película tras bambalinas y compartir el proceso. Esa es una forma magnífica de promocionar mi trabajo, por lo que, para cuando sale una película como Jumanji o Baywatch o Ballers, los seguidores piensan: "¡Oh!, eso fue genial, lo recuerdo, yo vi esa escena”. Es llevarles la experiencia del viaje conmigo. Así que las redes sociales realmente han sido una de las mejores experiencias y las mejores decisiones que tomamos.

¿Y cómo escapa de tanto ruido?

Al decir “ya he tenido suficiente de esto y voy a establecer límites”. Tener gente realmente buena y sólida a mi alrededor que me ayuda a recordar lo que está bien, y cuando necesitamos poner un muro para que no nos quememos. Simplemente creando un espacio para que yo tenga mi propio tiempo. Me encanta ir a Hawái y me encanta estar lejos. Tengo también una gran granja en Virginia, con mucha tierra, y es muy privada. Ese es mi escape de la cotidianidad. Mientras pueda tener a mi familia a mi alrededor, ahí sí siento un ruido maravilloso.

¿Siempre se ha sentido cómodo en su propia piel?

Bueno, no, no siempre me he sentido cómodo en mi propia piel. Creo que yo, como mucha gente, luché durante algún tiempo para descubrir y entender el significado de la vida. Así que, durante algún tiempo, luché con eso. De hecho, solo tratar de descubrir mi propio lugar,



especialmente cuando hice la transición a Hollywood, fue desalentador. Entré con un poco de pompa y circunstancia agradables con El Rey Escorpión y así pude establecer un nombre a través de una franquicia, una franquicia que dio dinero. Pero me tomó un tiempo descubrir quién era yo y encontrar mi punto de partida, mi base en Hollywood.

¿Cómo se motiva usted mismo en días en que sienta algo de pereza?

Tengo días de descanso. A medida que fui creciendo, comencé a darme cuenta de que mis días de ocio son en realidad mi cuerpo diciéndome que me tome un descanso. Y ahora creo que he llegado a un punto en el que escucho a mi cuerpo y escucho mi bienestar y mi energía. Así que mis días de ocio son más y más. Escucho a mi cuerpo, me relajo y no entreno. Y, por lo general, cuando pasan los días de descanso significa que estoy fatigado y puedo decir que estoy cansado. Pero, la verdad, para mí el gimnasio es muy divertido

¿Cuánto disfruta de la paternidad y qué tipo de padre ha sido?

Me encanta ser padre, de verdad. Creo que tuve una relación desafiante con mi propio padre, pero él también tuvo una educación muy desafiante, por lo que me amaba con toda la capacidad que tenía, lo que aún lo hizo muy desafiante para nosotros. Entonces ese fue mi recurso. Y luego, una vez que me convertí en padre me di cuenta de que hay una diferencia entre ser padre y ser hijo. Abracé esa condición y la amo. Y tengo una familia con muchas mujeres y estoy rodeado de estrógeno y fui criado por mujeres, y todavía estoy rodeado de mujeres, y la única pieza de testosterona en la casa además de mí es mi perro [risas], así que solo somos mi perro y yo. Pero tengo una hija que va a cumplir 20 años y una hija de seis y una hija de casi cuatro. Y continúan siendo no solo mi mayor inspiración, sino las más bellas fuentes de amor. Y son también mis mayores educadoras, de ellas sigo aprendiendo constantemente. Y en cuanto a ser un buen padre, creo que soy un buen padre; me gustaría pensarlo así [risas]

¿Cree en las cosas fantásticas?

Creo en mucha magia. Creo en eso. Cuando era más joven tenía sueños y, a medida que crecía, fui lo suficientemente bendecido como para tener un poco de éxito. Los sueños se convirtieron en perspectiva y una perspectiva diferente y continuamente sigo tratando de buscar una mejor perspectiva de las cosas, así que siempre soy un creyente de que la vida nos trae a todos cosas y momentos únicos y mágicos.

Facebook Twitter Linkedin

Edición 109 Foto: Revista BOCAS

Gracias por leernos. Nos gustaría que leyera otra entrevista BOCAS: El ciclista Carlos Ramírez y la épica historia de sus dos medallas olímpicas



POR: MARIO AMAYA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 109. AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021