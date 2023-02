El ‘principe Vegeta’ es uno de los personajes más poderosos de ‘Dragon Ball’ y posiblemente está entre los más queridos de la famosa serie animada. Nunca pudo heredar su legado, que era convertirse en el rey todopoderoso de la raza saiyajin; siempre mantuvo el título de príncipe.



Este personaje animado, de la franquicia de ‘Dragon Ball’ se mostró por primera vez en ‘Dragon Ball Z’ y gracias al buen corazón del personaje principal ‘Goku’ pudo vivir, puesto que había caído derrotado en la Tierra a manos de ‘Krillin’. Su maldad era muy grande, pero al pasar el tiempo fue cambiando todo ese sentimiento. Pronto tomó la Tierra como su hogar.

Facebook Twitter Linkedin

'Vegeta' es el príncipe de una raza guerrera extraterrestre conocida como los saiyajin. Es extremadamente arrogante, orgulloso y trabajador. Foto: Toei Animation

¿Por qué 'Vegeta' es el príncipe de los ‘saiyajin’ y no el rey?

Para los amantes del anime esta pregunta sería muy fácil de responder, ya que en los primeros capítulos de la serie se dio a conocer la razón por la que ‘Vegeta’ siempre será nombrado como príncipe y no como rey de los ‘saiyajins’.

Facebook Twitter Linkedin

'Vegeta' Considera por el público uno de los mejores personajes de la serie. Foto: Akira Toriyama

(Lea también: Ant-Man': regresa el superhéroe más 'Cool' del cine de Marvel).



Esto se debe a que la raza que ‘Vegeta’ representaba fue exterminada por ‘Freezer’, uno de los villanos más poderosos de la saga. Y no solo eso, sino que el alienígena mutante también asesinó a su padre, justo antes de destruir de forma violenta su planeta en un desesperado intento por eliminar la posibilidad de existencia del legendario ‘Super Saiyajin’.



Tras el asesinato de su padre y el exterminio de su raza, sería prudente pensar que ‘Vegeta’ pasaría a ser el sucesor del trono de su padre, el ‘rey Vegeta’ -pues era el hijo mayor-, pero como nunca se hizo una oficialización o un protocolo para proclamarlo rey, por desgracia nunca lo fue.



Es así como el mismo se opone a ser considerado rey, puesto que su padre no dejó el trono de una forma natural; todo lo contrario, fue derrocado por un antagonista y su raza totalmente destruida. Su pueblo nunca pudo llegar a proclamarlo, debido a que ya no había nadie.



(Le puede interesar: Marvel Studios lanzó el tráiler de ‘Guardianes de la Galaxia 3’ en el Super Bowl).

‘Vegeta’ aceptó con orgullo ser considerado para siempre el príncipe de los ‘saiyajin’. Con honor y orgullo lleva ese título, en conmemoración a la memoria de su padre.

(De interés: Impresionante tráiler de ‘The Flash’; Michael Keaton vuelve como Batman).

Esta sería la respuesta más razonable del porqué este icónico personaje nunca pudo ser rey, pero existen más razones detrás. En primer lugar, ‘Vegeta’, además de ser muy orgulloso, también es un hijo que guarda mucho respeto hacia padre. Por esta razón, cuando en la serie ‘Paragus’ le propone remontar la gloria de los ‘saiyajins’, decide no coronarse como rey por la memoria de su progenitor difunto.

Más noticias en EL TIEMPO



Carlos Villagrán reitera su historia: 'Doña Florinda anduvo conmigo'

'La vida es linda': la historia de Linda Palma

‘La isla de los famosos’: Equipos se miden ante prueba para ganar comida

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

Redacción Tendencias