Salsa y guitarra gitana: dos películas musicales en diciembre

Diciembre es también sinónimo de música y por eso esta vez les tenemos dos recomendaciones cargadas de notas armoniosas.

Estos son dos títulos que sobresalen dentro de los muchos que usted puede ver en la plataforma de pago Eyelet, por medio de ELTIEMPO.COM.



(Si lo prefiere, aquí hay otras propuestas de diferentes géneros:)

° Cine mexicano para llorar y reír.

° Películas que debería ver toda la familia.

° Cintas sorprendentes, con finales inesperados.

° Tres películas que podrían hacerlo llorar.

° Comedias para no parar de reír.

° Cine político para reflexionar sobre Estados Unidos.

° Recomendaciones para los amantes del drama.

° Tres películas de amor para disfrutar durante el fin de semana.

'Yo no me llamo Rubén Blades' (2018)

La primera es el documental ‘Yo no me llamo Rubén Blades’, que en verdad sí es sobre el músico panameño. Bueno, quizás sea demasiado tacaña esta descripción de Blades, ya que, como pregunta uno de los miembros de su grupo, Los Seis del Solar: “¿A quién conoce que escriba canciones, toque instrumentos, sea abogado de Harvard, haya hecho 30 películas y haya sido candidato presidencial?”.



Esta pregunta trata de ser respondida por el director, Abner Benaim, con testimonios de estrellas como Sting, Paul Simon, Larry Harlow, Residente, Gilberto Santa Rosa y muchos otros salseros.



No obstante, el mejor testigo es el propio Blades, quien abre las puertas de su cotidianidad y la trasescena de sus conciertos para dejar, en sus propias palabras, un testamento de su obra, sus ideas, su pasado y su presente.



Y, por supuesto, no faltan sus clásicos, como 'El cantante', 'Pedro Navaja', 'Amor y control' y tantos otros títulos.



Para ver el tráiler, haga clic en la imagen que está a continuación. Si decide verla completa, haga clic en el botón 'alquilar esta película'.

(Además de esta, aquí hay otras cintas de América Latina que pueden interesarle:)

* Tres películas latinoamericanas que lo conmoverán.

* Cristina Gallego recomienda 'El abrazo de la serpiente' y 'Pájaros de verano'.

* Documental colombiano y otros dos extranjeros que son imperdibles.

* Adriana Lucía invita a ver el documental 'Porro hecho en Colombia'.

* Cuatro cintas nacionales que todo colombiano debería ver.

* La brasileña 'Aquarius', con Sonia Braga, y un documental europeo para disfrutar.

'Django' (2017)

La otra película es la historia del genial guitarrista Django Reinhardt, un gitano que tocaba como los dioses en París, durante la ocupación alemana a comienzos de la década de 1940 y el guion lo muestra presionado para tocar ante los altos mandos del Ejército del Führer.



Queriendo huir de su destino termina afrontando dificultades cada vez más apremiantes, las cuales debe sortear con su virtuosismo en la interpretación de la guitarra.



Reinhardt arrastraba además las secuelas de una quemadura de juventud, que le había incapacitado su mano izquierda y por ello tocaba los trastes de su guitarra apenas con dos dedos. Pero el poder embriagador de su música es su arma frente a la desgracia.



La cinta de 2017 no solo cuenta una historia basada en hechos reales, durante la Segunda Guerra Mundial, sino que ofrece una banda sonora excepcional, nostálgica para estas noches de fin de año.



Para ver el tráiler, haga clic en la imagen que está a continuación. Si decide verla completa, haga clic en el botón 'alquilar esta película'.​

Ver estas dos películas les costará entre 5.000 y 10.000 pesos.



Si le gustó el video que acompaña esta nota, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.

Otras opciones para ver buen cine este fin de semana: