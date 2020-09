Dos crímenes reales llevados al cine

El cineasta colombiano Juan David Blanco, realizador audiovisual de EL TIEMPO, propone estos títulos, entre los muchos que están en la plataforma de pago para ver cine, que ofrece ahora ELTIEMPO.COM.

¿Le gustan las películas de crímenes? Si ya no sabe qué más ver o qué otras opciones hay, le traemos estas dos recomendaciones que, con seguridad, no se parecerán a nada de lo que haya visto.



'Beauty and The Dogs' (2017)

Por un lado, está ‘Beauty and the dogs’, que equivale a ‘La bella y los perros’. Esta película se apropia un poco del título del clásico de Disney (La bella y la bestia) y lo reconstruye para denunciar todo el recorrido que implica precisamente hacer una denuncia de abuso sexual. Ahora bien, le agrega un componente: ¿qué ocurre entonces cuando a quien se debe denunciar es a la misma Policía?



La directora de esta historia se inspiró en una noticia publicada en un medio local de Túnez en 2012.



Esta película hace que el recorrido tan tormentoso que vive la protagonista, intentando a como dé lugar hacer esta denuncia, sea igual de tormentoso para el espectador. Plasma de forma literal cómo el sistema, no solo no está preparado para recibir denuncias, sino que no está preparado para investigarse a sí mismo.



Si le indignan los casos de acoso y abusos, y si comparte la complejidad y doble moral del sistema policial, no se puede perder esta cinta.



Para ver el tráiler de esta película haga clic en la imagen que está a continuación. Si decide verla completa, haga clic en el botón 'alquilar' o en el de 'comprar'.​

'¿Why me?' (2015)

Si la anterior no resuena en usted, aquí va otra recomendación: El 10 de abril del 2002, el fiscal rumano de 29 años Cristian Panait apareció muerto. La versión oficial que se estableció fue que se había lanzado desde el cuarto piso de su casa en Bucarest.



Muchos afirmaban con escepticismo que en realidad había sido envenenado.

Lo que llama la atención es que Panait estaba siguiendo varios casos de dinero sucio que circulaban en la política, los servicios secretos y los medios de comunicación de su país.



Esta historia real fue reconstruida y plasmada en la película ‘¿Why me?’, que sigue la historia de Cristian, un joven fiscal cuya carrera está en un gran momento. La cosa se complica cuando recibe un caso de corrupción por parte de un colega.



Es aquí cuando el protagonista se enfrenta al dilema de escoger entre su carrera y la verdad. ¿Hasta qué punto atentan contra la vida las relaciones mediáticas y de poder?



Esta es una película que traslada el universo real a uno ficticio para contar lo que se necesitó para hacer que un hombre de carácter fuerte y convicciones en teoría intachables tambaleara y dudara de sí mismo. Una historia que lo mantendrá siempre a la expectativa.



Para ver el tráiler de esta película haga clic en la imagen que está a continuación. Si decide verla completa, haga clic en el botón 'alquilar' o en el de 'comprar'.​

Ver cada una de estas películas le costará entre 5.000 y 10.000 pesos.



