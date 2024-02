Muchos refranes populares originados hace cientos de años se fueron transmitiendo de generación en generación a través del boca en boca y aún perduran en la actualidad. Uno de ellos es el dicho “a buen hambre, no hay pan duro”, que nació a partir de una frase en latín y luego fue evolucionando a lo largo de los siglos.

En primer lugar, hay que explicar el significado de “a buen hambre, no hay pan duro”. Existe un sentido literal, que hace referencia a que una persona que se encuentra realmente hambrienta puede comer lo que sea, sin importar de qué alimento se trate. Por otro lado, también puede utilizarse para referirse a que, en un momento de dificultad o necesidad, cualquier tipo de ayuda o solución es bienvenida.

Al igual que sucede con la gran mayoría de los refranes populares, su autor es desconocido, ya que son frases que comienzan a difundirse sin saber verdaderamente quién fue el creador. Sin embargo, muchas veces puede identificarse el contexto y el lugar donde nació.

Dónde nació el dicho “a buen hambre, no hay pan duro”



Diversos historiadores coinciden en que el origen de "a buen hambre no hay pan duro" puede encontrarse en algunos aforismos latinos. Por ejemplo, “Optimum condimentum est fames” que en latín significa “El mejor condimento es el hambre” y que se le atribuye al filósofo romano Cicerón, nacido en el año 106 A.C. (Antes de Cristo).

Los refranes evolucionaron a través del boca en boca. Foto: Archivo

Muchos años después, a finales del siglo XV, el español Íñigo López de Mendoza y de la Vega, más conocido como el marqués de Santillana, modificó ese refrán hasta que quedó “a buen hambre, no hay pan duro, ni falta salsa a ninguno”. Luego, en el siglo XVIII, el lingüista Gonzalo Correas lo convirtió en “a buen hambre, no hay pan malo, ni duro, ni bazo”.

Desde entonces, ese refrán empezó a repetirse en diferentes partes del mundo con pequeñas variaciones como “a buen hambre no hay mal pan” o incluso “a buen sueño no hay maña cama”. Finalmente, “a buen hambre no hay pan duro” fue la versión más adoptada y que se impuso frente al resto.