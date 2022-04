El humorista Pedro González, conocido como 'Don Jediondo', tiene desde hace varios años una cadena de restaurantes que lleva el mismo nombre, la cual fue protagonista de una polémica en las últimas horas.



Varios comerciantes de Corabastos protestaron con un plantón en una de las sucursales de 'Don Jediondo' en un centro comercial. En los carteles que llevaron contaban sobre la falta de pago de la cadena de restaurantes y exigían el pago del dinero que les debían.

Uno de los carteles decía: "Don Jediondo, los comerciantes de Corabastos necesitamos que nos pague". En otro de ellos se leía: "Estafando a los proveedores, dándole franquicias que ya le dieron a la Superintendencia, usando todo tipo de recursos para estafar, ¡ladrones!".



Los usuarios en redes sociales no tardaron en replicar las imágenes de la protesta y en escribirle a la cuenta personal del humorista para que respondiera por la denuncia de los comerciantes de Corabastos.



"María Eugenia dejé de transferir a terceros para poder robar. Ponga la cara! ¡Ladrones!"



CC @DonJediondo pic.twitter.com/EOxH3txVc2 — Madame Simone (@MadameSiimone) April 2, 2022

El humorista se pronunció este lunes sobre el tema durante una entrevista concedida a Caracol Radio, donde aseguró que quienes realizaron la protesta "no son trabajadores, son comerciantes que trabajan con uno de nuestros proveedores".



"Nosotros en el año 2020 fuimos admitidos en una ley que se llama 1116 de reestructuración. Esto es para las empresas que tienen una dura situación económica, para reorganizarse. El Gobierno a través de esta ley lo que dice es 'vamos a hacer un alto en el camino, reorganícense, y si es factible siguen trabajando, si no, no'. Nosotros estamos en ese proceso desde el 2020. Allí entraron algunos proveedores, como es el caso de La Sabana, que es la persona que está reclamando", explicó primero el humorista en el programa 10 AM de Caracol Radio.



Seguido a esto, 'Don Jediondo' aseguró que su empresa no ha pagado a los proveedores porque están a la espera de que la Superintendencia les diga en qué momento deben empezar a pagar.



"El Gobierno, a través de la Superintendencia, dice más adelante cuánto se les puede pagar, porque el Gobierno es que el que dice en qué momento se les puede pagar la deuda a cada uno de los proveedores. Eso va en orden, primero creo que son los impuestos de la Dian y todo lo que se deba de impuestos. Me disculpan si cometo alguna barbaridad. El según ítem creo que es la nómina de empelados y de tercero van los proveedores", manifestó a la cadena radial.



"Nosotros estamos esperando que la Superintendencia nos diga en qué momento podemos empezar a pagar. Los activos están, el dinero está, pero nosotros no podemos infringir la ley. Tenemos que esperar que el Gobierno nos diga en qué momento podemos pagar o nos autorice pagar", finalizó el humorista.



