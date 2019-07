Conexión sonora

Ha pasado tan solo un mes de la realización de la edición 24 de Rock al Parque y la celebración de sus 25 años, y el festival sigue haciendo eco.

El turno es ahora para un documental realizado y dirigido por el comunicador y videógrafo José Gandour, quien a lo largo de los años se ha convertido en uno de los más afianzados analistas de esta justa musical, en particular desde su página de internet www.zonagirante.com, desde la cual, y por cerca de dos décadas, ha dedicado su espacio a la actividad de la música rock y pop en Latinoamérica y, por ende, Colombia.



Bajo el título de Distrital y popular (Rock al Parque en el corazón de los bogotanos), el documental busca desde una propuesta netamente testimonial, aproximarse no solo a la idiosincrasia de este evento tan capitalino, sino avistar, no sin apasionamiento, lo que este ha significado para la ciudad, el entorno, los músicos, los medios de comunicación, la escena del rock bogotano e, incluso, para algunos que desde bambalinas sirvieron con su trabajo en su realización.

Qué significa el rock y lo que implica para el festival, su historia, su problemática socio-cultural, su efecto político, momentos especiales, recuerdos particulares, el público, el impacto en la vida y ámbito profesional de los músicos que alguna vez pasaron por sus escenarios, y en general su visión, pasada, presente y futurista. Eso es de lo que habla este documental que pareciese generar un diálogo, una tertulia, entre quienes lo alimentan aisladamente con sus testimonios.



José Gandour hace intervenciones en las que va dando una directriz temática a esta especie de conversatorio que, sin duda, resalta las bondades de un festival ya afianzado en la oferta cultural de Bogotá.



Es decir, poco da para la controversia que siempre genera este y, por el contrario, es un documento lleno de romanticismo, pero ante todo de valoración a un evento con una historia de un cuarto de siglo.



Por ahora, solo se puede acceder a 'Distrital y popular' desde la página de 'Pague Por Ver': www.mowies.com.



Bien valdría la pena que el documental esté disponible en una plataforma de acceso masivo como YouTube. De seguro merece verse a ese nivel.



DANIEL CASAS

Periodista musical

​@danielcasasc