Diva Jessurum sufrió un accidente casero

La presentadora de televisión, Diva Jessurum, contó que en la noche de ayer sufrió un accidente casero que, según comenta ella, le tiene “la nariz y los ojos hinchados”.



(Le puede interesar: Andreína Solórzano: ‘Agradecida con este país inquebrantable')

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera comentó que un cuadro le cayó en la cara, lo que le produjo las heridas como se mostraba en el video que comentó el accidente, donde se veía su nariz irritada e inflamada. “la fuerte brisa del balcón levantó el cuadro, lo desenganchó, se elevó y este aterrizó justo en mi cara”, contó Jessurum.

La propia presentadora se adelantó a contar el incidente como precaución de que, según cuenta ella, no crearan especulaciones o ‘chismes’ sobre la condición de su rostro. “Prefiero contarles yo lo que me sucedió, antes de que esas personitas ‘Master en especulación’ digan que me sometí a una cirugía”, contó.

Más artículos