A partir del 7 de octubre podrá verse en Disney+ la primera presentación especial de Marvel Studios: Hombre Lobo por la Noche.



El director Michael Giacchino se sumó a Kevin Feige, junto a las estrellas Gael García Bernal y Laura Donnelly quienes protagonizan el próximo especial que Feige calificó como "divertido-terrorífico" en la convención D23.



🌕 𝕳𝖔𝖒𝖇𝖗𝖊 𝕷𝖔𝖇𝖔 𝕻𝖔𝖗 𝕷𝖆 𝕹𝖔𝖈𝖍𝖊



Una Presentación Especial de Marvel Studios: #HombreLoboPorLaNoche, estreno 7 de octubre en #DisneyPlus. #D23Expo. pic.twitter.com/WFMl7dTOfH — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) September 10, 2022

Gael García Bernal es Jack Russell Un hombre afligido por una maldición que lo convierte en el hombre lobo mientras conserva su intelecto humano. Foto: Twitter Gael García Bernal

El Hombre Lobo creado como personaje en los cómics de Marvel es un personaje Rumano y Mexicano, que apareció por primera vez en Marvel Spotlight #2, en 1962.



Aunque es un personaje con apariciones frecuentes en los cómics, no había sido adaptado para las películas o series de la exitosa franquicia.



Ahora, en este especial, que tiene un tono más oscuro del acostumbrado por Marvel, conoceremos un poco más sobre Jack Russell, (interpretado por García Bernal) un hombre afligido por una maldición que lo convierte en el hombre lobo mientras conserva su intelecto humano.



Por lo que se aprecia en el tráiler, en esta producción presentarán a un nuevo grupo de personajes como los cazadores de monstruos, quienes están en búsqueda de una reliquia misteriosa, custodiada por una peligrosa bestia. La historia ta está basada, sobre todo, en el cómic 'Werewolf by Night'.



La producción, que llegará a la plataforma de Disney Plus en octubre, hace parte de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.

