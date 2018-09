Nuevo choque entre Amparo Grisales y Alejandra Borrero

Amparo Grisales y la reconocida actriz, Alejandra Borrero, chocaron este lunes en la W Radio. Esto, luego de que tuvieran una acalorada discusión en un auditorio el pasado sábado en el marco del festival 'Ideas al barrio'.



Grisales y Borrero se enfrentaron nuevamente por temas relacionados con el feminismo, la violencia sexual, los piropos y los hombres.

Borrero comenzó diciendo que, el sábado, se levantó de la mesa no por las posturas de su colega sino porque "la discusión debe ser basada en el respeto". "Amparo siempre tiene un tono de discusión, la gente estaba muy alborotada desde el principio, ella es una mujer maravillosa, pero que también a veces confunde los conceptos e insulta a la gente como me insulto a mí", señaló.



A lo que la reconocida celebridad le contestó "los conceptos los confundimos todos, ella estaba hablando de violencia de género, y yo empecé a defender a los hombres

y ella me respondió, 'ah... pobres hombres', eso es irrespetuoso (...) Solo dije que no podíamos confundir el feminismo con el odio por los nombres".

Además, señaló que fue ofendida por Borrero: "ella me dijo a mi bruta, que fuera a la universidad, que no entendía nada".



Sin embargo, Borrero alegó que en ningún momento le dijo bruta sino: "yo te dije que buscaras y que miraras qué quería decir un imaginario".



También discutieron por los piropos. Mientras que Alejandra Borrero aseguró que "el piropo se ha malentendido y se usa para decir cosas horrorosas. Las mujeres son ofendidas, viven asustadas por los piropos que les dicen en la calle", Grisales aseguró que no había que poner los piropos es esos términos. "No hay que ponerlo así, el piropo como tal es una frase o palabra que se dice en admiración o halago a otra persona. Si son palabras feas, entonces ya no es un piropo", aseguró.



Pero uno de los puntos más controversiales de la conversación fue cuando se le preguntó a Grisales por la afirmación que hizo durante el debate sobre que las mujeres violentadas se vuelven lesbianas mientras que los hombres se vuelve gays porque están asustados por las mujeres.



"Yo no dije que todas, yo iba a hablar de otra cosa pero no me dejaron terminar. Dije algunas. Diversas circunstancias vuelven a algunas mujeres así, a veces buscan también esa igualdad en una cosa biológica que es imposible porque los hombres gays nunca van a ser como las mujeres aunque se pongan busto ni las mujeres gays como los hombres aunque tengan un temperamento muy fuerte", dijo.



Afirmación frente a la que Borrero se quedó en silencio.



Y es que el evento del pasado sábado donde se abordaron temas como la violencia y el movimiento 'Me Too', tuvo un momento intenso, que llevó a que la actriz se bajara del escenario, ofendida por los comentarios de Grisales.



Aunque no fue el único momento tenso, el choque más fuerte se dio mientras se discutían los efectos de la violencia contra la mujer. Borrero apuntó que "las mujeres han aguantado y han resistido tal cantidad de violencia que empiezan a ver cómo voltean la cosa y empiezan a volverse las mujeres violentas también", a lo que Amparo Grisales respondió "o se vuelven lesbianas", generando molestia en su compañera de panel, declarada lesbiana hace mucho tiempo, que le reclamó y se retiró del escenario.



El público se solidarizó con Borrero, abucheando a Grisales y forzándola a explicar su comentario, que tampoco dejó conforme al auditorio. "Hay muchas mujeres que han tenido problemas y que psicológicamente quedan rayadas", dijo, mientras recibía nuevamente silbidos y gritos por parte de los asistentes. Finalmente, la actriz volvió a la tarima para terminar el conversatorio.

Otro punto de desencuentro se dio mientras discutían el tema del piropo. Mientras Grisales explicó que defiende el hashtag #DerechoAlPiropo, Alejandra Borrero dijo que el piropo se configura como la primer violencia contra las mujeres. Por otra parte, cuando Eva Rey planteó el debate sobre el movimiento 'Me Too', que ha dado visibilidad en el mundo a los casos de violencia contra la mujer, Borrero dijo que en Colombia todas las mujeres han sido acosadas en la calle con piropos, por lo que todas son 'Me Too', a lo que la presentadora de 'Yo me llamo' respondió que no estaba de acuerdo, que no se podía generalizar.



Al término del evento, Alejandra Borrero publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales, que fue entendido por muchos como una reacción al tenso conversatorio con Amparo Grisales:

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO