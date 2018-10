La historiadora Diana Uribe saldrá de Caracol Radio

Varios movimientos tiene previsto para su parrilla de programación la Cadena Caracol Radio, que este año celebra 70 años al aire. Una de las decisiones que más ha llamado la atención es la salida del programa de Diana Uribe, La Historia del Mundo, que hasta ahora se venía transmitiendo los domingos de 11 a 12 de la mañana.

Se trata, sin duda, de uno de los espacios de mayor prestigio en los medios electrónicos no solo por la profundidad con que esta historiadora y filósofa bogotana aborda cada tema sino por su singular estilo. De hecho, el tono, el ritmo y la musicalización del espacio lo han convertido en icono de la radio.

“La historia me ha gustado desde que era pequeña, además en la casa siempre se manejaron conceptos de historia”, comentó la historiadora en una entrevista con EL TIEMPO. En esta, ella contó que mientras estuvo en el colegio, estudió por su cuenta la guerra civil española con los programas de Alberto Dangond Uribe y libros que ella misma compraba tanto de historia, como de poesía española de la época.



En el bachillerato, tuvo la oportunidad de especializarse en el área de humanidades y esto le valió, como ella misma dice: ''que el maestro Álvaro Miranda le diera forma a mi vocación", además de permitirle sobrevivir a las matemáticas, pues para su profundización, el énfasis en la materia era menor.



Después de terminar el colegio, entró a estudiar filosofía en la Universidad de los Andes ya que la carrera de Historia no existía como tal en ese entonces. "Mi primer acercamiento a la filosofía fue en décimo grado y es lo mejor que pude estudiar, pues trata de conceptos globales que permiten abordar otras disciplinas con facilidad", dice la historiadora.



Para su tesis de grado, la cual fue laureada, Diana Uribe unió dos de sus grandes pasiones, el rock y la historia, bajo el título de "Woodstock y la construcción de una utopía" donde hace un análisis filosófico de la sociedad basada en las ideas del movimiento hippie.



Una vez terminó la carrera, se dedicó a dictar clases de filosofía e historia de las religiones en el colegio donde se graduó, el San Jorge de Inglaterra. "Enseñarles a los pelaos fue una de las experiencias más enriquecedoras para mi carrera, pues tuve que aprender y respetar sus códigos, experiencia que me sirvió después para respetar las diversas culturas", explica Diana, una mujer que maneja perfectamente el inglés y el francés.



Fue mientras dictaba clases en el colegio, según cuenta, que reconoció que ser maestro significa 'crear significado en las cosas que uno enseña', hecho que en su opinión, explica la razón por la que nunca entendió las matemáticas realmente.



Ahora, si no hay cambios de última hora, como se lo confirmaron varios fuentes de Caracol Radio a EL TIEMPO, Diana Uribe se marchará dejando, sin duda, un vacío difícil de llenar.



