La larga relación entre la jugadora Diana Celis y la empresaria Daneidy Barrera terminó el pasado 15 de febrero.



En su momento, la creadora de contenido 'Epa Colombia' aseguró: “Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola”.

Días después, el rumor de una supuesta infidelidad tomó fuerza. La misma Celis publicó en sus redes sociales: "Siempre la verdad sale a la luz… Ante todo soy leal a Dios y a mí. No había dicho nada porque todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando por ella misma, pero ya está bien, no me voy a hacer quedar mal a mí por siempre ella quedar bien”.



Y agregó: “Ella dice que no es Karol y sí es Karol con la que está saliendo. Quizás algún día se dé cuenta de a quién perdió… y ayer me entero que lo hace desde octubre”, finalizó la futbolista.



Daneidy y Diana se conocieron cuando ambas estudiaban entrenamiento deportivo en el Sena. Aunque fueron compañeras por tres años, su noviazgo inició en el 2016.



Actualmente, la empresaria de keratinas sostiene una relación con Karol Samantha.

El video

La relación entre ellas volvió a estar en boca de sus seguidores, pues en días recientes la jugadora de Santa Fe publicó una historia en la que aparece cantando la canción 'Te Felicito' de Shakira, un sencillo del que se ha especulado bastante, pues se dice que su letra está dedicada a Piqué, el futbolista con quien la cantante colombiana lleva a cabo un proceso de separación.