Perla, una peruana que estaba desempleada, compró el boleto número 05490 de la Lotería de Navidad en España. Con la fe de que iba a ser una de las ganadoras, la mujer asistió con sus dos hijos al Teatro Real de Madrid, donde se realizó el sorteo. La fe le funcionó. Se ganó el equivalente a unos 2.000 millones de pesos.

Según Telemadrid.es, Perla aseguró ser una camarera despedida de la cafetería del Palacio de la Moncloa después de trabajar durante 20 años.

"Nos retiraron a los trabajadores que llevábamos muchos años allí. Cuando entró el señor Sánchez, lamentablemente hubo problemas. Yo soy una de las trabajadoras de la cafetería de la Moncloa”, dijo Perla a los medios de comunicación.



La mujer le enseñó a los periodistas el décimo (la fracción de la lotería) que había comprado en Asturias, y que guardaba en una carpeta junto con otros 95 números más, reseñó el diario El País.



"Cada vez que voy a algún lado compro lotería y tengo de Alicante, Valencia, Madrid…”, reveló la ganadora.



La peruana recordó la fe que tenía al comprar el boleto de la lotería: “Esto es obra de Dios. Dios es grande, sabe porque hace las cosas”, dijo.

Perla muestra el boleto ganador. Foto: Javier Lizón - EFE

La mujer estuvo acompañada por sus dos hijos, Josh y Michelle, quienes rompieron en llanto cuando comprobaron que su madre tenía el boleto ganador.



“Voy a comprar una casa y voy a poder darle estudios a mis hijos, que es lo que más quiero”, dijo la peruana entre lágrimas. “Otra parte será para la iglesia. Yo soy muy católica”, añadió.



El País contó que Perla vive en una casa alquilada en Madrid y su único ingreso es el subsidio por desempleo. “Sabía que este año me iba a tocar, yo lo soñé... Me voy a quedar en Madrid, amo este país y no voy a regresar al Perú porque la situación está muy complicada”, dijo a la prensa.



Este año, el premio mayor, conocido como El Gordo, recompensó a muchos ganadores de varias regiones de España, ya que el mismo número se vendió varias veces. Los premios totales alcanzaron los 2.520 millones de euros (2.680 millones de dólares), ligeramente superior a los 2.410 millones del año pasado.



