Natalie, de 33 años, terminó su relación amorosa con su esposo hace más de cinco años, tras darse cuenta que le había sido infiel con su niñera al revisar las fotografías de un álbum familiar.



(Siga leyendo: Mario Duarte: actriz cuenta la difícil experiencia sentimental que vivió con él).

La mujer, que es una reconocida tiktoker británica, comentó lo sucedido en esta red social y la historia ya le da la vuelta al mundo. Ella afirma que en un viaje a Disney World, uno de los parques temáticos más famosos de Orlando, Estados Unidos, decidió llevar a su niñera para que se hiciera cargo de su pequeña hija.



Todos decidieron subirse a una montaña rusa, en la cual les tomaron una foto para la posteridad; sin embargo, lo que parecía un momento de felicidad se tornó en un suplicio, pues la instantánea mostraba la estrecha cercanía que había entre su expareja y su niñera.



Ante el hecho, Natalie empezó a indagar en el tema y se dio cuenta que tenían una relación amorosa. Inmediatamente solicitó ayuda jurídica y terminó con el matrimonio.



(Lea: Majo Vargas confirma que terminó su relación con Julián Cerati).

Facebook Twitter Linkedin

Fotografía de la supuesta infidelidad Foto: TikTok: @@ibizadazeofficial

Pero ahí no acabó todo, pues ahora la niñera y su ex esposo están viviendo juntos, es más, tuvieron un hijo y residen en la misma casa en la cual convivían cuando aún no se había hecho pública la infidelidad.



Además, aseguró en uno de sus vídeo de TikTok que, aunque no se habla con su ex, la actual pareja de él le sigue mandando mensajes “desagradables”.



"Cuando yo me fui de la casa en la que vivía con mi ‘ex’, ella se mudó al instante y yo ni siquiera pude recuperar muchas de mis cosas porque no me permite ir a buscar a mis hijos. Ella me traicionó. ¿Cómo puede ser que se comporte tan mal conmigo", comentó.



(Le puede interesar: Andrea Serna dio consejos a sus seguidores para vestirse según la ocasión).

Más noticias

Periodista Ana Vargas cuenta su lucha contra el cáncer de seno

Gustavo Cerati: revelan fotos inéditas que dejó antes de morir

Jhonny Rivera le regalará un carro último modelo a quien cumpla reto 'fitness'

Tendencias EL TIEMPO