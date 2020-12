Danny Marín y amigos del merengue y la salsa le cantan a la esperanza

Danny Marín, el merenguero colombiano, dice que a veces extraña que en el país no se haya creado un movimiento de artistas de este género. Porque estar solo en esta música hace más difícil las cosas: El reguetón, por ejemplo, “es un movimiento y si hay varios artistas haciéndolo es más fácil ser difundidos”.

Tampoco se queja, el merengue dominicano del que se nutre sigue gustando y lo siguen llamando a presentaciones. El artista que reafirma su compromiso con el merengue ha realizado durante la pandemia más de 15, en formato virtual, para diferentes empresas.

Sin embargo, su movimiento es internacional. Durante los meses de confinamiento de este 2020, compuso Sigamos cantando, una canción de esperanza para que pronto termine la zozobra que vive el mundo, e invitó a artistas como Wilfrido Vargas, Eddy Herrera y Sergio Vargas a cantar con él. Los tres dominicanos aceptaron y grabaron, no solo la voz, sino también imágenes en video para acompañar la música.

Los merengueros no estaban solos en esta canción, Marín –conocido también por éxitos como Amor platónico o Quiero que te vaya bien– invitó a artistas de la salsa que también estuvieron encantados de integrarse en la canción. Así que están Maía, Willy García, Mauro Castillo y Elvis Magno.

“No nos pudimos encontrar –dice Marín–, ni siquiera con Maía que está en Bogotá. Pero cada uno envió la grabación desde su sitio. No fue una canción pensada para pegar en discotecas. Buscaba más llevar un mensaje”, añade.



“La música tiene un factor social, que es entretener –agregó–. También puedes enviar mensajes y este habla de una luz al final del túnel”.



La canción ya tiene meses al aire, incluso en video de YouTube, pero sola, sin promoción ha ido gustando. Dice Marín que los medios lo han ido llamando para preguntarle por ella y ponerla a sonar.

Sobre el tema de la unión y las colaboraciones de los artistas de merengue, en comparación con los de reguetón, que todo el tiempo están cantando en compañía, Marín afirmó:



“Esa dinámica no se acostumbra tanto en géneros tradicionales como la salsa y el merengue, el estar haciendo featurings. Pero, definitivamente, el merengue y la salsa no están en la misma posición. Y creo que la razón por la que no están en los “número uno” no es por falta de unión entre los intérpretes, sino por falta de renovarse y actualizarse. En la medida en que hagamos merengue más urbano, va a funcionar mejor con los jóvenes”.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET