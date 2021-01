Daniella Álvarez responde: ‘Más vallenatera que yo imposible’

La presentadora de televisión Daniella Álvarez subió un video en el que le reclamaba a su hermano por llegar a la casa a poner música a todo volumen, lo tildó de “corroncho”. Pero como la canción que estaba oyendo era de Diomedes Díaz, pronto recibió reclamos del público que interpretó esto como una ofensa al vallenato.

Tanto se ofendieron algunos que Álvarez tuvo que subir un video en sus historias de Instagram para aclarar que no estaba tratando de corroncho al vallenato.



En un tono jovial, la exreina de belleza les contó a sus seguidores que la polémica le daba “mucha risa”, porque le encanta Diomedes Díaz y porque su comentario no era ni contra del fallecido Cacique de la Junta, ni contra el género musical, sino por la actitud de su hermano.

“Yo soy supercosteña, me encanta la champeta y dirá mucha gente que la champeta será corroncha. Me encanta el vallenato pero (...) todo tiene su momento y su lugar, él clavó un vallenato de Diomedes Díaz y le dije ‘No seas tan corroncho’ de la forma más costeñamente posible. Corroncho, le estaba diciendo a mi hermano por lo que estaba haciendo. Y realmente me gusta el vallenato (...), les voy a mostrar la playlist que tengo en Deezer de vallenato y les voy a mostrar otra cosa…”

A continuación, el video muestra las canciones de vallenato romántico que tiene en su cuenta de Deezer y las imágenes en video de un concierto de Silvestre Dangond en el que Álvarez se hallaba presente y se hizo visible su baile, incluso para el artista que estaba en tarima.



Sobre la imagen, Daniella escribió: “La única que se paró a bailar fui yo!!! Así que relájense que más vallenatera, champetera y costeña que yo, imposible!!!!”.

REDACCIÓN DE CULTURA