El 2023 podría considerarse como el año de la consolidación en cuanto a cultura se refiere. Tras más de dos años de sombras, retos y renacimientos, el nuevo año promete seguir empujando hacia adelante ese ámbito. La mirada tiende a ser positiva, sobre todo en el ya más común reencuentro con el arte, la música, la literatura y otras expresiones del sentir humano.

Precisamente, uno de los apartados que recibieron ese apoyo tras lidiar con la sombra del encierro fue la industria de los conciertos. El 2022 será recordado como uno de los mejores años de los recitales, tanto en Colombia como en el mundo, que fueron esenciales en el despegue económico.



La necesidad de salir y reencontrarse se evidenció en este tipo de espectáculos, que brillaron por la variedad y la positiva respuesta del público, y la tendencia para el 2023 parece seguir el mismo rumbo, dada la cantidad y calidad de artistas que llegarán al país a darlo todo en el escenario.



Solo por nombrar algunos, estará el 25 de enero la banda de K-pop Nocity (NCT), y el 26 comenzará la XIV edición del 'Festival Centro en Bogotá', hasta el 29 del mismo mes.

Las míticas bandas de heavy metal Def Leppard y Mötley Crüe aterrizarán en Colombia para su concierto el 25 de febrero, en el parque Simón Bolívar, demostrando la buena salud del género en el país, que también tendrá la primera edición del famoso festival 'Monsters of Rock', con Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Saxon, el próximo 15 de abril.



En un contraste musical, marzo de 2023 tendrá a leyendas como Joaquín Sabina y Miguel Mateos, el 1.º y el 4 de ese mes, respectivamente, en el Movistar Arena, así como el regreso de Romeo Santos el 7, en el mismo escenario. Imagine Dragons estará el 12, en el Coliseo Live, y del 23 al 26 de marzo se llevará a cabo una nueva edición del 'Festival Estéreo Picnic' (en el campo de Golf Briceño), que demostró una inyección musical para una nueva generación que estará lista para ver a Billie Eilish, Nil Nas X, Rosalía, Drake, Tokischa junto a Blondie, Wu Tang Clan, Blink-182 y Modest Mouse, entre muchos otros. Sumado a The Weeknd, el 4 de octubre, en el estadio El Campín.

***



Además, desde el pasado 7 de agosto, Colombia tiene una ministra de Cultura que viene de las entrañas del teatro. Patricia Ariza, del Teatro La Candelaria, de Bogotá. El próximo año, el ministerio tendrá un presupuesto de 701.000 millones de pesos.

***

En cuanto al arte, en el nuevo año el protagonista será Pablo Picasso, tras la conmemoración de los 50 años del fallecimiento del artista (28 de abril de 1973), considerado como el pintor más importante del siglo XX y que estará presente a través de su obra en dos congresos y 42 exposiciones, que se repartirán entre España (17), Francia (12), Estados Unidos (7), Alemania (2), Suiza (2), Bélgica (1) y Rumania (1). La Celebración Picasso 1973-2023 pretende explorar su evolución como creador y sus contrastes como ser humano.

Una exposición imperdible para comenzar este nuevo ciclo es ‘Jim Amaral: etcéteras’, en el MamBo, que recoge el trabajo ecléctico y visionario del artista en más de sesenta años de carrera.

***

Siguiendo en su batalla por mantener su protagonismo en una época de cambios y crisis, la literatura tendrá un gran escenario en el 2023. En febrero se lanzará 'Un país bañado de sangre', un ensayo de Paul Auster acerca de la violencia en Estados Unidos.

Asimismo, es el centenario del natalicio de Manuel Mejía Vallejo y se publicará su obra completa, comenzando con 'La casa de las dos palmas', 'Aire de tango', 'La tierra éramos nosotros' y 'El día señalado'. Al igual que con Álvaro Mutis, de quien también se celebrará su nacimiento (25 de agosto de 1923), y se lanzará el nuevo ensayo de Milan Kundera 'Un occidente accidentado'.

***



Uno de los grandes retos para el año que inicia lo tiene el cine. Ya que será el escenario para ver un repunte (o una transformación) dentro del séptimo arte.

Se podrá ver 'Babylon' ( del director Damian Chazelle, recordado por 'Whiplash' y 'La la Land'). También hay curiosidad por el estreno de 'Creed III', la cinta que se creó como parte de la saga de 'Rocky' con un nuevo discípulo. Un retorno sin Sylvester Stallone.

Los fanáticos del director Steven Spielberg estarán ansiosos por 'Los Fabelman', filme ambientado en 1950 e inspirado en la vida y amor por el cine del propio realizador.



Mientras que los amantes del cine de acción serán testigos de la cuarta parte de 'John Wick' con Keanu Reeves; la cada vez más incombustible 'Fast X- Rápidos y furiosos' y 'Misión imposible 7: sentencia mortal', parte I, a la par con 'Indiana Jones 5'.



Asimismo, llegará la versión en acción real de 'La sirenita' y una historia de amor entre opuestos con la cinta animada de amor entre opuestos con la cinta animada 'Elemental'.



También, 'The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes', con 'Rachel Zegler'; 'Barbie', la cinta de la famosa muñeca con Margot Robbie (que estará en salas el 20 de julio); 'Oppenheimer', lo nuevo de Christopher Nolan; la segunda parte de 'Dune'; 'La decisión de partir', de Park Chan-wook (Parásitos) y 'The Whale', que revivió la carrera de Brendan Fraser.



En cuanto a las series, el 2023 también tendrá un sabor a nostalgia. HBO Max estrenará 'Velma' el 12 de enero. Se trata de las aventuras de Velma Dinkley, uno de los personajes de 'Scooby-Doo', pero en un tono más adulto.

Netflix revivirá el formato de la comedia 'That ‘70s Show', con 'That ‘90s Show', que, eso sí, tendrá parte del elenco de la serie predecesora.



A su vez , Paramount+ apostará por 'Grease: Rise of Pink Ladies', precuela de 'Grease', que protagonizaron John Travolta y Olivia Newton-John en 1978. El 2023 será de despedidas. Se acaban 'The Crown', 'The Witcher' (Netflix) y 'The Marvelous Mrs. Maisel' (Prime Video); se estrenará la segunda temporada de 'Loki '(Disney+) y lo nuevo de 'Sam Levinson' (Euphoria) con 'The Idol', (HBO) y Harrison Ford estará en 'Shrinking' (Apple TV+). Todo indica que será un año para no dejar de ver.

