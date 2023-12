Ese caos gozoso de la gente

Por toda la sala hay monaguillos, coronas y campanas. En el centro del lugar, una poltrona de terciopelo rojo que hace juego con el opulento decorado navideño. Alicia, allí sentada, respira profundo y mira el reloj. No sabe cuánto va a soportar en el apartamento de Nancy y Óscar, sus queridos vecinos.

Nancy prueba un disco y otro y al fin deja sonar el de la portada de angelitos: Villancicos cantados por niños de voces agudísimas que hacen encorvar a Alicia del escozor. Sus vecinos, tan de buen corazón, la invitaron para rezar la novena y de paso para acompañarla la noche del 24. Hasta regalito le tienen en el árbol.

Liz Rátiva es la autora de este cuento navideño. Es ganadora del Concurso Nacional de Escritura: Colombia, territorio de historias (2020). Foto: ARCHIVO

Un olor a esencia de arequipe invade el ambiente. Óscar, con buzo de Santa, se contonea tarareando la tutaina mientras revuelve la natilla ¿No puede quedarse quieto? Se pregunta Alicia ¿Es preferible esto a la soledad?



Luces estroboscópicas en el árbol, los piquitos chasqueados entre Óscar y Nancy, las videollamadas que sostienen ellos con su familia del exterior, el chin chin de las copas con espumoso de manzana, bandejas repletas de buñuelos y masmelos. Renos de trapillo mirándola desde la puerta, ventanas con nieve artificial, un mantel de flores doradas. Los villancicos cada vez más retorcidos. Ella se ve reflejada en todas las esferas de vidrio que cuelgan del árbol y se siente ridiculísima.



¡Ya! Alicia se levanta de un sopetón y la pandereta que tenía en su regazo cae, haciendo un ruido estrepitoso. Ante la mirada absorta de la pareja, dice: ¡Vecis, qué pena, se me presentó una urgencia! Y se va con pasos torpes, como escapando de un suplicio. Los vecinos quedan sumergidos en ese mundo de amor y paz, se abrazan, y desde la ventana, la ven alejarse entre la fría noche.

Alicia cruza a la otra acera y se echa a correr. No mira hacia atrás. Quiere olvidarse del episodio que acaba de vivir por no saber decir que no. Llega a su apartamento. Saca la llave, y nerviosa, le atina a la cerradura. Se culpa porque esa era precisamente la tarea que le habían dejado en terapia “Ponte como prioridad” y falló. Mientras abre la puerta, se disculpa en voz baja consigo misma por obligarse a pasar un rato que no quería.



Entra. Ve todos los muebles en su lugar: ninguna luz, ningún color rechinante. Esto la alivia. La hace sentir como si estuviera en cualquier época del año, en cualquier día normal de entre semana cuando no tiene que rendir cuentas a nadie ni fingir sonrisas de cortesía.





Va hasta su habitación y agarra los billetes que reposan en el tarrito debajo de la cama. Apaga las luces, cierra las ventanas y sale.



Se queda un momento en la calle, estática, dubitativa. De repente, de nuevo corre, y mientras lo hace, respira el inevitable diciembre que emana de su barrio, ese caos gozoso de la gente afanada para llegar con la familia, cargados con compras a última hora. La opulencia de las extensiones navideñas colgando de las barandas. Los andenes pintados con franjas rojas y verdes, la alegría osada de los viejos que la saludan.

Ya en el paradero, toma un bus que la lleva por la avenida Boyacá hacia el sur, pero ni siquiera dentro de este, puede huir de la Navidad: En la cabina hay un pequeño pesebre, y sí, también suenan los temazos navideños. Personas hablan por teléfono preguntando qué van a hacer de cena y pidiendo que los esperen. Todos se ven impecables, recién bañaditos y estrenando. Algunos con sus anchetas, pero ninguno, con la cara de cansancio que les devoraría cualquier otro día.



Desde la ventana se siente el olor a pólvora y a Alicia esto le alborota la alergia, pero no tanto como el anciano con olor a alcohol, que le dice: felices fiestas, señorita.



¡Aaachú!

Alicia cambia de puesto. Al principio se siente culpable por su evidente acto de grosería, pero recuerda lo que le dijo su psicóloga “No sientas culpa por alejarte de lo que te hace daño”.



Apartada, Alicia tiene un momento de tranquilidad... Hasta que un par de señoras en la silla de atrás pegan un alarido porque acaban de ganar el bingo que se anuncia en la emisora. Todos en el bus se emocionan y gritan. Esto desespera aún más a Alicia… Aunque bueno, menos mal ha despertado porque está justo en la terminal de transportes.



Alicia no sabe qué es lo que hace, se siente impulsiva y de nuevo viene la culpa. Pero las palabras de su terapeuta recordándole que ese sentimiento no la lleva a ningún lugar, sino que la aleja de su propia esencia, la animan.



Compra el pasaje, sube a la flota naranja, se ubica en la parte de atrás y se recuesta contra la ventana. Poco a poco el bus se empieza a llenar hasta que dan las 8:30 de la noche.

Se sube el conductor, prende la radio y otra vez: Pastor López, Los Hispanos, y todos los que no pueden faltar en una playlist decembrina. Pero no importa, ella sabe que ese recorrido valdrá la pena. Arrancan.



Poco a poco se adapta a la música. En cuestión de minutos empieza a ver menos casas, menos gente, menos comercio. Cada kilómetro, divisa una humilde cabaña con luces, algo que ya puede tolerar.



Cierra los ojos.



A su lado se sienta un hombre gordo que saca un paquete de papas de pollo y empieza a comer, regando boronas y haciendo chasquidos que ahondan sin piedad en los oídos de Alicia. Paciencia… se dice a sí misma.



Al fin, el hombre deja de mascar y empieza a roncar. Ella se pone audífonos y también se queda dormida.

A la mente de Alicia vienen recuerdos, o tal vez sueños de Alicita, la niña de los vestidos cosidos por mamá, corriendo para jugar con sus amigos de la cuadra. Unos ojos negros llenos de ilusión, esperando que llegara el 25 para destapar los regalos. Una chica afortunada junto a sus padres y hermanas amarrando los tamales, bailando chucu-chucus con papá y dando vueltas hasta marearse. Alicita repartiendo gelatina con galletas en las novenas, yendo de casa en casa para saludar a los vecinos. La voz dulce y cansada de los abuelos, el olor a ajiaco preparado en fogón de leña, el arroz con leche y la acidita salsa de mora que hacía su papá para ponerle.



¿Las navidades han cambiado o solo son aburridas porque crecí?



En su sueño ella flota en paz, hasta que un remolino arrasa con todo. Tumba los floreros, las luces, tira la cena. Saca volando las sillas. Se lleva a su familia.



Alicita queda como un ciervo indefenso en un espacio destruido, oscuro y cenizo. Sola y triste en medio de las ruinas donde no hay rastros de su gente… donde parece mentira todo lo que acaba de sentir.

Abre los ojos y más allá de aterrarse, recuerda que de eso se trata su vida: Sí. Todo lo que algún día la hizo feliz, se había esfumado.



Sus oídos tapados, le avisan de la llegada al pueblo. No sabe si bajarse o no, pero aquel bus totalmente vacío es suficiente para impulsarla. Al pisar el terroso suelo, respira tiempos pasados. Ve al conductor saludar a quien fuera su mujer y a su pequeño hijo. Todos están completos, menos ella.





Camina unas cuadras y se sienta en la plaza del pueblo para tomar una cerveza.



Observa todo a su alrededor: los parasoles, los jardines florecidos, el piso adoquinado, las construcciones coloniales, las personas con su andar sencillo y pausado. Las ventas de pinchos, arepas y mazorcas. Las ferias de pueblo con sus juegos de cuadros, monedas y azares...



Se siente ridícula por haber viajado más de dos horas para sentarse en un lugar que igual, removería su nostalgia. No era el mundo que se la traía, sino ella, quien cargaba para todo lado con semejante tristeza.



La música sigue sonando como si la persiguiera intencionalmente. El volumen de la orquesta en tarima sube cada vez más. Los niños corren por todo lado gritando: ¡Papi, mami, quiero esto, quiero lo otro! Todos hablando, riendo, los corillos de aquellos merengues haciéndole cosquillas. Voladores explotando en el cielo y ella ahí, sentada.

Entonces, como repitiendo la historia, y antes de que alguien se le acerque para ofrecerle mango biche o peor, que la saque a bailar, sale corriendo.



Una, dos, tres cuadras. Recuerda a Alicita transitando estas mismas calles, jugando al tintín corre-corre, a las escondidas. La atrapa el olor a café recién tostado, los ladridos de Guardián cada vez que el abuelo llegaba a la finca, el sonido de los grillos.



Ya no puede más. Se detiene para tomar aire y cuando levanta la mirada, se encuentra de frente con aquella casa a la que temía llegar ¿Su instinto otra vez la había traicionado?



Una fachada gris que desentona con la alegría del pueblo, dos pisos con ventanales oxidados, maleza creciendo entre las grietas. Una lánguida edificación abandonada por el tiempo, igual que las personas que la habitan.



Alicia se acerca y golpea en la corroída puerta. Sale don Jacinto, quien inmediatamente la reconoce: Alicita, tiempo sin verla ¡Qué bueno que está acá! El viejo le da un abrazo. Ella solo lo recibe mientras mantiene los brazos rígidos, a lado y lado de su cuerpo.



No sabía que abrazar fuera algo que se tuviera que aprender, o peor que se pudiera olvidar.



Entra. Percibe ese inolvidable olor a humedad. Recorre los entresijos de la casa hasta llegar a la sala principal. Ve a los ancianos reunidos. Algunos están dormidos en el sofá, otros en su silla de ruedas y otros conversan, se nota el esfuerzo por llegar despiertos a la media noche.



Jacinto le señala el último cuarto. Alicia se acerca con el corazón a mil. Entra, y allí está Teresa en la cama, envuelta en una cobija de cuadros, quietecita y encogida. Le baja a la radio para que la escuche.



Abuelita, soy yo, le dice Alicia. Perdóneme por no venir antes.



Teresa deja ver sus pequeños y humedecidos ojos. Con esfuerzo estira sus débiles brazos para recibirla. Alicia se pierde en ese calorcito añejo. Se acuesta frente a ella como una niña que solo quiere ser consentida y entre historias y risas, juntas esperan a que sean las 12.



Todo lo que queda afuera ya no existe, nada duele y nada importa más que ellas dos.



*LIZ RÁTIVA. Nació en Bogotá, en 1990. Psicóloga, actriz y cineasta en proceso. Ganadora del Concurso Nacional de Escritura: Colombia, territorio de historias (2020).