Muchas personas pueden confundir "ves" y "vez" al escribir por el sonido idéntico de estas dos palabras en el español.



Sin embargo, no tienen nada en común. Por eso es importante identificar cuál es la diferencia entre ellas para aprender a usarlas en frases completas. Le contamos.

La palabra "ves" proviene del verbo ver conjugado en tiempo presente, y, básicamente, indica la acción de notar algo con la mirada.



En palabras técnicas, la Real Academia Española (RAE) en su diccionario la define como un verbo transitivo: "percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz".



En ese sentido, se puede establecer que siempre que se hable de objetos o personas a los que se les observa, en sentido literal o no, indiferentemente del tiempo que se use, siempre se utilizará el vocablo "ves", con "s".



Algunos ejemplos pueden facilitar la comprensión del uso:



-"Ves a tus padres".

-"¿Ves? Todo va a estar bien".

-"Cuando ves al frente, ¿qué ves?".



Por otro lado, está la palabra "vez", que se utiliza como un sustantivo que indica un "momento determinado en el tiempo", según la RAE.



También puede significar "cada ocasión entre otras en que sucede algo" o un "turno". Entonces, solo se escribirá este vocablo con la letra "z" al final cuando se hable de medir el tiempo.



Por ejemplo, cuando una persona cuenta algo que le pasó, o cuando se quiere hacer alguna anotación para el futuro:



-"Aquella vez lloré mucho".

."De vez en cuando me gusta pasear".

-"¿Cuándo fue la última vez que viniste?"



Así las cosas, al tener claros estos dos conceptos no hay mayor riesgo de que se confundan las palabras a pesar de que suenen de la misma forma, porque se puede identificar a cuál se hace referencia por el contexto en que se usa.



Estos son algunos ejemplos de formas en que está mal empleado el uso de "ves" y "vez", tenerlos presentes ayuda a no cometer los mismo errores en el futuro:



-"Dime cómo me vez". En este caso el contexto no es de tiempo sino de la acción de ver a alguien más, entonces tendría que escribirse "ves" con "s".



-"La próxima ves que nos veamos". A pesar de que en esta frase se habla de la acción e ver, el contexto es un momento determinado en que dos o más personas se reunirán nuevamente, por lo que habría que usar "vez" con "z".

