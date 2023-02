Karol G está próxima a sacar su nuevo álbum "Mañana será bonito" y sorprendió a sus fanáticos con la fecha y hora del lanzamiento de su nuevo tema junto a Romeo Santos.



El bachatero había dejado ver algunos acercamientos con la paisa a través de redes sociales y ahora todo estaría confirmado por la misma artista.

En su cuenta de Instagram, 'La Bichota' ha estado anunciando los nombres de los cantantes que la acompañarán en su nueva entrega musical.



Algunos de los invitados en esta oportunidad son Shakira, Carla Morrison y el mismo Romeo Santos.



Sin embargo, el anuncio de este último nombre se dio a través de una publicación en la que la paisa mostró una sesión de fotos muy sexy que realizó, con el texto "X si volvemos", el nuevo tema de los dos.



En esta fotografía el exintegrante de Aventura comentó "Nuestro amor ta' jodío, pero qué sensación cuando en la cama se acaban los lío'", que sería un apartado de la canción que interpretarán el bachatero y 'La Bichota'.



Pues bien, la espera para conocer esta nueva canción y el álbum de Karol G acaba este mismo 2 de febrero.

La cantante antioqueña reposteó en sus historias de Instagram una publicación de una página administrada por sus fanáticos, en la que se detalla la hora de lanzamiento del nuevo sencillo junto a Romeo Santos.



Según esta imagen, sus seguidores de México, Honduras, Belice, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica conocerán el tema a las 6 p.m.



El turno para Colombia, Estados Unidos, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú y Jamaica será a las 7 p.m.



República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Bolivia podrán escuchar la canción a las 8 p.m.; Paraguay, chile, Argentina, Brasil y Uruguay a las 9 p.m., y España, Italia, Francia y Suiza a la 1 a.m.



Asimismo, en sus historias de esta red social la intérprete de 'Tusa' hizo algunos adelantos de su nuevo sencillo junto a Santos. En un video que publicó en su cuenta de TikTok se le ve cantando con la canción de fondo.

"Ya sé que en el amor somos un desastre, yo soy bandida y tú eres gánster, no sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio", dice la letra del tema.



"Ya sé que no soy lo que pensaste, pero desde que me besaste a mi malicia te enviciaste", continúa el adelanto que le dio Karol G a sus fanáticos.



De la misma forma, Romeo Santos subió un reel a su cuenta de Instagram en donde se le ve frente a un espejo cantando su parte del tema.



"En el amor no, pero en la cama nos entendemos, es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos", completa el estadounidense al video de la paisa.



Quienes quieran ser de los primeros en escuchar este lanzamiento entre los dos artistas pueden estar atentos a las redes sociales y plataformas musicales de ambos, que en minutos estarán publicándola.

