‘Cuando hablo de la tierra para mí es un sinónimo de mi familia’: Valeria Castro

A los 4 años los padres de Valeria la apuntaron a clases de música. Se siente la oveja negra de la familia por emprender este camino. Su padre matemático y su madre médica le regalaron un piano, pero nunca supieron que todo piano necesita un soporte para sostenerse. Nació en La Palma, una de las siete islas Canarias al sur de España. Recuerda que, en su pequeño y tranquilo valle de Aridane, la acompañaba el mar, la montaña y un volcán.

En ese lugar, uno de los limitantes más grandes es el océano Atlántico, aprendió a cantar y sacar sus primeras notas musicales. A los 5 años sus padres la anotaron a un coro, pero al estar muy pequeña mejor dejó florecer su talento en la alfombra de su casa junto al piano sin patas y que estaba sobre dos laterales de poliestireno expandido (conocido también como icopor) y un par de partituras para interpretar.

La cantante palmera se encuentra en gira por su país natal en su gira de despedida del álbum 'Con cariño y con cuidado Tour' 2024.

Muchos la asocian con el flamenco, pero considera que el pop, el folclore de su región y la canción de autor enmarcan su trasegar artístico. Cuando piensa en su terruño hay tres imágenes que en su cerebro aparecen en automático: el mar, sus padres y su abuela.

El 19 de septiembre de 2021 la cresta volcánica de Cumbre Vieja se abrió. El volcán Tajogaite estalló y perjudicó a más de siete mil personas en la erupción más larga de la historia de La Palma. La abuela de Valeria fue una de las miles de personas que se vieron afectadas. En sus discos Valeria habla de los recuerdos que allí se quedaron, de esa querida abuela y cómo lo material para la artista no es tan importante.

Ahora vive en Madrid y ha grabado canciones como 'La raíz', nominada a Mejor canción Cantautor en los Grammy Latinos del año pasado. Además, lanzó en el 2023 su álbum ‘Con cariño y con cuidado’.

Castro, con 24 años, es considerada por la revista Rolling Stone en español como una de las artistas y cantautoras canarias más prometedoras del presente. Con un álbum lanzado el año pasado y sencillos como: ‘La raíz’, 'Hoxe, mañá e sempre' y 'Hablar de nada' ha consolidado su inicio artístico en la escena española.

¿Cómo fue su niñez?

Fue una niñez muy marcada por la música canaria. Se oía en rondallas y en romerías. Fui marcada por una enorme suerte que tuve de que mis padres me apuntaron a unas clases de música cuando tenía apenas 4 añitos. Desde ahí yo empecé a desarrollar lo que veía en la calle, lo que oía en casa, que me ponía mi padre, hasta lo que aprendí en clases.

¿Qué fue lo que más le costó trabajar en el piano y la voz?

Fue una conexión muy rápida de sobre todo el querer hacer música y cantar, aunque era muy muy pequeñita empecé en un coro. En casa sí que sentí mucho la conexión con la música muy rápido, a lo mejor el piano era algo como que no salía tan orgánico de una misma, sino que había que estudiar más.

¿Entonces, por qué estudió biotecnología?

Mis padres no son músicos, no hay nadie músico en mi familia, son todos muy científicos, mi madre es médica, mi padre matemático. Yo al final algo de curiosidad sí tenía por la ciencia, aunque la pasión la tenía por la música. Luego terminé siendo un poquito 'la ovejita negra' de la familia y empecé a decir: ‘habrá que estudiar algo’, pero al final he tenido la enorme suerte de que este oficio mío no lo vivo como un trabajo, lo vivo como una pura pasión que me sale de adentro y aunque había más venas familiares científicas que musicales, yo tuve que sacar una gota de sangre, no sé muy bien de quién, de mi familia supongo que me vieron muy para atrás. Habrá alguien que hacía música para desarrollarse esta pasión que tengo, que es sacarme de adentro toda el alma que se pueda.

Sus canciones hablan del valle de Aridane y después se fue a Madrid, ¿cómo fue ese contraste, qué le generó?

Yo creo que generó sobre todo más amor a mi tierra, creo que es bastante común que pase que a veces no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, de alguna manera yo no lo perdí. La isla a veces puede tener ciertos límites, pero lo bonito de irse lejos es que de repente puedes mirar con perspectiva todo lo que tiene.

¿Cómo define su música?

A mí me gusta definirla entre el pop, que al fin y al cabo es como la música que escuchamos hoy y creo que todos tenemos algo pop en lo que hacemos, en el folclore, porque traigo también un poco de folclore de mi tierra de Canarias en el imaginario y sobre todo al final la canción de autor, la canción de cantautora.

¿Qué sintió cuando la nominaron a los premios Grammy Latinos y a los Goya?

Sentí un orgullo de la niña que lo soñó. Hoy creo que ya he trabajado más e intento no poner tampoco tanta importancia en los premios, porque me parece que lo importante es llegar a un público y seguir cantando canciones.

¿Cómo se ve en cinco años?

De aquí a cinco años y de aquí a 80, si hace falta, es que esto me siga siendo feliz, de poner el foco en que no me consuma, sino que pueda seguir disfrutándolo.

ALEJANDRO ZAPATA PEÑA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO.

