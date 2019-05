El mundo no está lleno de personas malas. Son muchísimas las que quieren ayudar a hacer de este un lugar mejor, sin embargo, la falta de recursos económicos complica esta noble labor. ¿Quién ayuda a los que ayudan? Esto es lo que se pregunta el cortometraje ‘Por otros’, una propuesta audiovisual que retrata la realidad a la que se enfrentan varias organizaciones sociales en el país.

A través de tres historias inspiradas en hechos reales se reflejan los esfuerzos de decenas de entidades que luchan ‘contra viento y marea’ por seguir ayudando a quienes lo necesitan.



‘Ayer’, ‘Soledad’ e ‘Invisible’ son los relatos a los que le dan vida diferentes actores colombianos para mostrar una problemática social que afecta tanto al país.



Estas historias muestran la cantidad de puertas que se le cierran a estas entidades y todo lo que deben hacer sus directores con el fin de no desamparar a quienes dependen de ellos. ¿Pero qué hacer? Es tan crítica la situación que muchas veces descuidan sus vidas personales por tratar de salvar algo a lo que han puesto tanto amor.

‘Ayer’ es la historia de Óscar Álvarez, un hombre que le enseña a personas de la tercera edad a leer y escribir. Pero para él no solo se trata de enseñar, sino de motivarlos a que cuenten sus historias y recuerden lo más bonito de sus vidas para que escriban con el corazón.



Gracias a esa atención que les presta, consigue que uno de ellos, Beto, pueda publicar un proyecto fotográfico que reúne algunos de sus mejores momentos, lo que le da la felicidad para seguir contándole sus anécdotas a quienes ven la galería.



Soledad representa el relato ‘Soledad’. Es la directora de una fundación que alberga a 47 niños pero que no tiene los recursos para mantenerlos ni para recibir más. Esta mujer lucha con las uñas para lograr sostenerla. Sin dinero para pagar los servicios ni a sus empleados, decide entregarle el carro a una de ellas para que le siga colaborando con un nuevo caso.



En los 16 años de historia que tiene su fundación, nunca permitió que la ayudaran sino que todo lo consiguió por sus propios medios. Sin embargo, la situación era crítica y de la ayuda que pidiera dependía que los niños no fueran a la calle. ¿Qué le quedaba? Seguir los consejos de su compañero: pedir ayuda para poder ayudar.



Johanna es la persona que logra ayudar a Laura, una jovencita con problemas alimenticios. Su historia es ‘Invisible’, ya que Laura representa en el cortometraje a aquellas personas que llegaron a enfermedades como la bulimia o la anorexia porque se sentían invisibles en su familia y eso, de cierta manera, logró atraer su atención.



El mayor sueño de Laura era volver a tocar el piano, pues a causa de su poco peso no tenía la fuerza suficiente en las manos. Por eso, Johanna lucha para poder llevarle un piano que la motive a recuperarse. Y así lo hizo. Laura volvió a tocar y poco a poco fue aumentando su apetito.



Todas estas historias tienen algo en común: una enorme pasión por ayudar. Por esta pasión, cientos de organizaciones han hecho realidad los sueños de miles de personas que tal vez no lo hubieran podido lograr de no ser por ellos.



Teniendo en cuenta que en el último año el 58,4% de los colombianos no han realizado ninguna donación a causas sociales, el programa Aflora de la Fundación Bolívar Davivienda organiza este cortometraje con el fin de incentivar a otras entidades a ayudar y, al mismo tiempo, de afianzar su compromiso por ayudar a los que ayudan en Colombia.



Este cortometraje, dirigido por José Rugeles y producido por Rhayuela, es una muestra que hay lugares a donde las organizaciones sociales pueden recurrir para recibir un acompañamiento que las permita ser sostenibles y tener un mayor impacto en la región donde operan.



El cortometraje completo se puede ver en www.porotros.com.



REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET