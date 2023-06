En Bogotá, este fin de semana, se celebra 'Salsa al parque'. Se trata de uno de los eventos más importantes y populares dedicados a la salsa en el país. El festival reúne a reconocidos artistas nacionales e internacionales, así como a aficionados y amantes de este género musical.



Salsa al Parque es organizado por la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), con el objetivo de promover la salsa como expresión cultural y artística, así como brindar un espacio de entretenimiento y diversión para todos los asistentes.



Durante el festival, se llevan a cabo conciertos en vivo, donde se presentan bandas y orquestas de salsa reconocidas. Los artistas interpretan sus éxitos y crean un ambiente lleno de energía y ritmo. Además de los conciertos, también se realizan actividades como clases de baile, exhibiciones, competencias de baile y otras actividades relacionadas con la salsa.

Esta oportunidad, el festival contó con la participación de reconocidos artistas internacionales como El Gran Combo de Puerto Rico, La Dimensión Latina, Jimmy Bosch, Proyecto A, Puerto Rican Power, Wilfrido Vargas y La Sra. Tomasa, entre otros.



A pesar de que la programación tuvo una gran acogida del público, César Pagano, uno de los coleccionistas y conocedores del tema en Colombia, dejó ver su descontento con relación a la participación de algunos artistas como Wilfrido Vargas.



Pagano le comentó a la revista Semana que consideraba “deplorable” la programación del festival en la presente edición, pues según el crítico “abundan los desaciertos” en la selección de los artistas.



El propietario de dos de los templos de la salsa en Bogotá afirmó que la invitación para el merenguero al festival fue “aberrante”, puesto que así Vargas “haya grabado salsa, no maneja ni la clave cubana ni la clave salsera”.



Para César Pagano podría ser preocupante que en “próximas ediciones sean más los estilos musicales foráneos, mediocres y comerciales” que aquellos que realmente cumplen con los criterios específicos del género musical.



No obstante, las críticas no están vinculadas directamente con la esencia o la calidad de la música que produce Wilfrido Vargas, quien es un reconocido músico, cantante, compositor y director de orquesta dominicano.



Para muchos amantes de la música, Vargas es considerado uno de los máximos exponentes del merengue, un género musical tradicional de la República Dominicana.



A lo largo de su carrera, Wilfrido Vargas ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo varios Grammy Latinos. También ha incursionado en otros estilos musicales, como la salsa y la música tropical. Su talento y dedicación han dejado una huella significativa en la música latinoamericana y continúa siendo una figura importante en el ámbito musical dominicano.

