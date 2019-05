Música del mundo, grandes pianistas y teatro en este 2019

Siempre vale la pena ver a pianistas como Teresita Gómez y más cuando en su honor se realiza este año la XII Serie Internacional de Grandes Pianistas del teatro Colsubsidio de Bogotá.

La maestra antioqueña, una de las más importantes del país, dio un concierto hace unas semanas para abrir este encuentro anual, el cual tendrá a grandes exponentes del género como la portuguesa Maria João Pires, ya retirada, una consagrada intérprete de las piezas de Chopin.



Y para Paulo Andrés Sánchez Gil, gerente del Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, “no se quedó solamente en su carrera como solista, como pasa con frecuencia, sino que se dedicó a explorarse en su musicalidad participando en proyectos de cámara, facilitando lugares de escucha entre músicos, abriendo la puerta para pianistas jóvenes y marcando pauta en la selección de su repertorio con seguridad e individualidad”.

Amiga cercana de la maestra Teresita Gómez, por ella viene a Bogotá y ofrecerá un concierto el 5 de octubre.



Este es uno de los grandes espectáculos programó para este año el teatro Colsubsidio, que si de números hablamos, incluye 76 funciones, siete franjas temáticas, nueve festivales y más de 600 artistas en el teatro.



Ya han pasado por allí, además de Gómez, la Pacifican Power (ensamble de músicos del Pacífico), el montaje Animal Family, del Teatro del Cuerpo; la soprano Elena Corpons, el X Encuentro Nacional de Tiple, el lanzamiento del disco Cinema trópico de Puerto Candelaria, las boleristas Haydée Milanés, de Cuba, y Claudia Gómez, de Colombia, y C4 Trío, de Venezuela, entre otros.



Esta semana estarán Jupiter & Okwess, del Congo, y Nahuel Pennisi, músico argentino en condición de discapacidad visual (ver recuadro de estos dos espectáculos).

El resto de año promete y Sánchez lo ratifica. Por supuesto, afirma que todos los artistas que llegarán vienen con su propio bagaje y sus públicos los esperan.



Sin embargo, cuenta que en la franja de jazz estará el próximo 8 de agosto Gonzalo Rubalcaba, de los más reconocidos músicos de jazz, nacido en Cuba y quien ha combinado sonidos de este género con los de su país. Además, estudió música clásica en La Habana.



El 6 de septiembre, en esta misma franja, el turno es para Take 6, “un homenaje a la música de tradición negra estadounidense. Su propuesta va desde los espirituales y las canciones de trabajo de los campos algodoneros hasta arreglos de jazz”, según informa el Colsubsidio.



El grupo se formó en 1985 en Huntsville, Alabama, y ha ganado 10 premios Grammy.

Además, han colaborado con, entre otros artistas, Stevie Wonder, Ray Charles, Queen Latifah, Joe Sample, Quincy Jones, Marcus Miller, Gordon Goodwin, Luis Miguel y Eros Ramazzotti.



Y, en el Festival de cuerdas pulsadas, la propuesta de Yamandu Costa y Hamilton de Holanda, de origen brasileño, tendrá una cita el 22 de junio. Costa, intérprete de la guitarra de siete cuerdas, y De Holanda, con su bandolim brasilero, contarán su historia sonora.



En el área teatral, el Teatro Petra presentará, en la franja de danza y teatro, Historia patria (No oficial), en agosto.



En coproducción con el Colsubsidio, Petra conmemora el Bicentenario con esta obra, que contará la historia nacional con recursos como la pedagogía infantil, el estatus social, las relaciones de poder y las herencias culturales, entre otros temas.



De este modo y con una programación amplia, el Consubsidio se “transforma, no porque se hayan cerrado sus puertas ni porque haya dejado de estar vigente. Más bien, es una reinvención con ganas de querer estar a la altura de una agenda creativa cada vez más exigente y que se posiciona como uno de los mayores atractivos de Bogotá cuando se expone la magia de la ciudad y su oferta cultural”, dice Sánchez.

Para esta semana

El año pasado, en el Rock al Parque bogotano, Jupiter & Okwess (aariba, en la foto) fue una de las sorpresas. Procedente del Congo, para el líder del conjunto, Jupiter, lo que ellos hacen es un sonido llamado bofenia rock.



La banda se presentará el 16 de mayo a las 7:30 p. m. Y el 17 de mayo a la misma hora estará el guitarrista argentino Nahuel Pennisi, nacido en 1990. Músico en condición de discapacidad, ha creado una forma personal de interpretar su instrumento.



Teatro Colsubsidio: calle 26 n.° 25-42, Bogotá. Boletería, en el tel. 4042463 y en primerafila.com.co. Información de la programación en teatrocolsubsidio.com.

REDACCIÓN CULTURA@CulturaET