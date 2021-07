Colombia, organizador del Congreso de Correctores de Texto en Español

Colombia albergará el VI Congreso Internacional de Correctores de Texto en Español (Cicte), que se celebrará de manera virtual del 12 al 14 de agosto como parte de la programación de la Feria del Libro de Bogotá, bajo el lema bajo el lema ‘El corrector en tiempos de la autoedición’.



El evento, que busca reconocer la importancia del trabajo de los correctores de textos, tendrá entre sus invitados especiales al filólogo y lingüista español Alberto Gómez Font, excoordinador general de la Fundación del Español Urgente (Fundéu), y a Hossain Bouzineb, miembro correspondiente de la RAE en Marruecos y es organizado por la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo (Correcta).

Además, el Congreso traerá la proyección, por primera vez en Latinoamérica, del documental El escritor de un país sin librerías, que refleja la realidad de Guinea Ecuatorial, único país africano que tiene el español entre sus lenguas oficiales, sobre cuyo pueblo se impone la dictadura más larga del mundo. Posteriormente, habrá un conversatorio con Juan Tomás Ávila Laurel, escritor ecuatoguineano protagonista del documental.



¿Por qué ‘El corrector en tiempos de la autoedición’? Correcta ve necesario ampliar la definición y función del corrector de estilo. Este es un tiempo en el que los autores independientes no solo buscan corrección de sus textos, sino también, y muy especialmente, a un asesor lingüístico, lo que demanda que el corrector amplíe sus conocimientos, principalmente en todo lo relacionado con el proceso editorial.



Por eso la autoedición es el tema central, y Correcta se aseguró de tener invitadas especiales que adentren a los participantes en el mundo editorial; son ellas Mariana Eguaras, con su conferencia La (in)dependencia del corrector, Patricia Piccolini, con El proceso de edición: ¿intermediación innecesaria o agregado de valor?, y Nuria Gómez Belart, con su intervención ¿Multitareas o multicompetencias? Una reflexión necesaria para la profesionalización, entre otros invitados.



Dentro de la programación del sexto Cicte también hay invitados como Alejandro Villate, quien con Ella Suárez, ambos editores con vasta experiencia, ofrecerán un conversatorio sobre aquellas situaciones en las que la autoedición no es comercial ni de ficción o no ficción, sino académica. Además, estará Alberto Bustos, con la ponencia La norma.



Por su parte, los escritores colombianos Jorge Aristizábal Gáfaro y Juan Fernando Hincapié darán el conversatorio El corrector en la ficción.



Las ponencias, charlas y talleres de este año estarán relacionados con temas como las herramientas del corrector, el proceso editorial y los nuevos debates que giran en torno a asuntos como el lenguaje de género.



El Cicte tiene carácter bienal y el primero se celebró en 2011 en Buenos Aires, al cual le siguieron las citas de Guadalajara (México), Madrid, Lima, y Colonia de Sacramento (Uruguay).



ELTIEMPO.COM