'Volverte a ver': concierto virtual de Juanes y la Filarmónica

Un recital sinfónico por la esperanza de volverte a ver. Como la canción de Juanes: “Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer”. Y es el lema del concierto que el propio Juanes y la Orquesta Filarmónica de Bogotá les regalarán a sus seguidores dentro de una semana, por medio de YouTube y ELTIEMPO.COM.

No es exagerado el lema, porque el confinamiento con el cual combatimos la epidemia ha servido para poner en perspectiva la importancia de las relaciones humanas. Volver a vernos en persona, abrazar a niños y abuelos, es un anhelo sublimado hoy por la música.



Y es también el final de un viejo sueño compartido, como lo revela el Director General de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, David García: “Conversamos con Juanes en el 2015 para hacer un concierto con la orquesta y pensábamos que podía ser en el parque Simón Bolívar, pero las circunstancias no lo permitieron. Ahora, cuando quedamos todos en aislamiento, volvimos a entrar en contacto con la idea de hacer un concierto virtual, grabado con celulares, transmitido a través del streaming, y llegamos a un acuerdo con las canciones, que son muy bellas”.



A su vez, Juanes destacó el mensaje que entraña esta actividad en medio de la cuarentena: “No saldremos a la calle siendo los mismos. Nuestras almas han pasado por reflexiones profundas. Cuidarnos los unos a los otros es y será nuestra misión. Es momento de ser conscientes del otro. Es momento de preguntarnos ¿dónde poner los valores? Es momento de darle importancia a lo esencial”.



De acuerdo con el director de la Filarmónica, los cien músicos de la entidad trabajaron al unísono, en un diálogo constante con Juanes y con su mano derecha musical, Emmanuel Briceño (hijo del célebre compositor Arnulfo Briceño). Durante más de tres semanas y casi las 24 horas de cada día, se lograron unos arreglos óptimos, en palabras de García: “No estoy exagerando, realmente es una música muy conmovedora, sobre todo en este momento, cuando todos tenemos la sensibilidad a flor de piel. Lo que quisimos transmitir fue mucho amor, esperanza y música, para todos los colombianos y el resto del mundo”.



El concierto será transmitido por el canal de YouTube de Juanes y por ELTIEMPO.COM, en simultánea, el próximo sábado 25 de abril, a las 4 p. m. de Colombia. Antes del evento, el sitio web de EL TIEMPO ofrecerá un especial sobre la música del cantante y cuando termine el concierto, el propio Juanes y el director general de la Filarmónica contarán intimidades del evento, en diálogo con el periodista de EL TIEMPO Julio César Guzmán.



El artista antioqueño ha querido rendir homenaje con sus canciones a todos los colombianos que han enfrentado la peor pandemia en más de un siglo y transmitir un mensaje de solidaridad. “Mi país es resiliente y la esperanza nos une. Colombia, siempre quiero volverte a ver”, afirmó.



Por su parte, García reflexiona sobre los reconocimientos comunes que han recibido y bromea al respecto: “Juanes ha ganado numerosos premios Grammy y la orquesta también en un par de ocasiones, pero con seguridad no existe un Grammy para ‘conciertos virtuales’ como este. El resultado es tan bueno que sería bueno sugerirle a la Academia que cree un galardón para esta nueva modalidad. Probablemente, lo ganaríamos”.



EL TIEMPO