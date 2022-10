El ministro de Defensa, Iván Velásquez, contó en entrevista con la Revista BOCAS sobre las razones por las que sus contradictores le acusan de tener una fijación con el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe, tras su encuentro con la viuda de Pablo Escobar –Victoria Henao– y el entonces senador. “En 1992, después de la fuga de Escobar, se produce la ya muy conocida visita a la esposa del capo, Victoria Henao. Después no hubo ninguna relación adicional con Uribe. Luego se producen las investigaciones de la parapolítica y la mayoría de los congresistas vinculados hacían parte de la coalición de gobierno. Eso fue traducido por Álvaro Uribe como un ánimo de persecución y así lo expresaron públicamente”

En esta conversación, el ex director regional de Fiscalías también se refirió al proceso de Paz Total que pretende encarar el actual gobierno. “He hablado de procesos de paz, no de proceso, dada la diversidad de actores y modalidades. Entonces, una cosa es una negociación con el Ejército de Liberación Nacional y una muy distinta con la Oficina de Envigado”. Y agrega: “Cuando la organización ha tenido un claro origen político podríamos hablar de negociación política. Pero en los otros casos hablamos de conversaciones jurídicas, porque habrá una consecuencia diferente”.



Respecto a los falsos positivos, el ministro declara que “nadie puede decir que no existieron” y que su mención “no puede significar, como algunos pretenden, afectar la moral de la tropa o de los policías”.

El ministro Iván Velásquez se reunió en Táchira con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino. Foto: Ministerio de Defensa

Por último, Velásquez se refirió a la mayoría de integrantes de la fuerza pública como “personas comprometidas, correctas, honestas, dedicadas a su trabajo”, quienes no temen que desde su ministerio se vayan a declarar consecuencias frente a los excesos o violación de los derechos humanos.



El funcionario ha tenido una larga trayectoria: documentó los lujos de Pablo Escobar en la cárcel, como comisionado en Guatemala llevó a la renuncia y captura de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina, entre otros. Conozca la historia y entrevista completa en este link.

