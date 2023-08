Diversos gurús de la programación neurolingüística han afirmado repetidamente que el cerebro humano no comprende el significado del término "no", instando a evitar frases como "no puedo", "no soy capaz", "no entiendo" o "no sé". Esta perspectiva, presentada inicialmente como una forma de promover el pensamiento positivo, se asemejaba a las fábulas infantiles, como "Caperucita Roja y el Lobo Feroz", que enseñan lecciones morales a los niños sobre evitar peligros, indicó Fernando Ávila, experto en redacción y creación literaria para EL TIEMPO en un artículo.



Sin embargo, al profundizar en esta teoría, se puede notar que algunos consideran la incapacidad del cerebro para procesar el "no" como un hecho científico. Con cada revisión, esta idea se va convirtiendo en un axioma y un dogma, obligando a creer en él sin cuestionamiento, explicó el experto.



SIempre se puede mejorar la escritura

Según Ávila, es hora de desafiar esta noción y transmitir el mensaje a programadores, "coaches", profesores, sacerdotes, entrenadores personales y otros, de que no sigan perpetuando esta creencia infundada. El cerebro es perfectamente capaz de entender el "no" y lo ha hecho durante siglos. La conciencia colectiva de toda una civilización se ha formado en torno a la comprensión de conceptos como "no matar", "no robar", "no mentir" y muchos otros principios morales. Estos mandamientos han sido inculcados en nuestra mente a través de leyes, constituciones, guías y consejos, lo que demuestra que el cerebro sí puede procesar negaciones.



De hecho, en la vida diaria, encontramos innumerables ejemplos de cómo el cerebro capta el "no". Los letreros que dicen "no pase", "no entre" o "no siga" son comprensibles para la mayoría de las personas. Incluso en el arte y la música, encontramos expresiones como "no, porque tus errores me tienen cansado" de Armando Manzanero o el Poema del "no" de Rafael Guillén, agregó el experto.



En resumen, Ávila señaló la idea de que el cerebro no entiende el "no" carece de fundamentos científicos y no debe perpetuarse. Nuestro cerebro es capaz de procesar negaciones, lo que ha sido crucial para el desarrollo de una sociedad civilizada. Por lo tanto, es esencial erradicar esta falacia y promover una comprensión precisa del funcionamiento del cerebro humano.

Ornato en la comunicación: Mejorando nuestras frases

¿Quieres mejorar el nivel de tu ortografía?

Según Fernado Ávila, en una ocasión reciente, se menciona que "Marina Granziera confesó cómo inició en la televisión". Sin embargo, es más adecuado reescribir esta declaración como "Marina Granziera reveló cómo se inició en la televisión", evitando así la connotación negativa que la palabra "confesó" puede tener, ya que la noticia no se trata de confesiones de crímenes o pecados. Además, el verbo "iniciar" debe usarse en su forma pronominal cuando se habla del comienzo de una carrera o actividad, como en "cómo se inició en la televisión".



Otro ejemplo de mejora en la comunicación es el término "reggaetón", que proviene del inglés jamaiquino y se ha adaptado al español como "reguetón". Esta adaptación aparece en el Diccionario de Americanismos y también en el Diccionario de la lengua española, por lo que es más adecuado utilizar la forma aceptada en español al referirse a este género musical.



Con estos pequeños ajustes, Ávila asegura que podemos mejorar la claridad y precisión en nuestras comunicaciones y evitar malentendidos innecesarios. La elección adecuada de palabras y la atención a los detalles contribuyen a una transmisión de información más efectiva y precisa.

