Muchos han sido testigos de la idílica relación que tienen los cantantes Christian Nodal y Julieta Cazzuchelli. Ninguno pierde oportunidad para demostrar su amor hacia el otro, ya sea a través de sus redes sociales, o en cualquier evento al que asisten juntos. Es común verlos muy cariñosos entre sí.



Su relación se ha formalizado tanto, que los artistas ya esperan a su primera bebé a tan solo un año de la confirmación de su noviazgo y luego de que el mexicano terminara con la artista Belinda en febrero de 2022.

Hecho que tuvo una gran controversia mediática y que incluyó hasta la madre de la autora de 'Luz sin gravedad', pues la ex suegra de Nodal no se guardó nada hacia él en redes sociales, insinuando que se estaba aprovechando de los éxitos de su hija.



(Le puede interesar:Belinda habló por primera vez del embarazo de Cazzu con Christian Nodal).



Esta declaración no pasó desapercibida por el intérprete, aunque esta nunca hubiese mencionado su nombre, que respondió sin vacilaciones.



“Veinte años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, escribió el cantante para ese entonces en su cuenta de Twitter.

¿Cómo se conocieron?

Así que la aparición de la rapera en la vida de Nodal estuvo acompañado de un momento vulnerable y polémico, que posteriormente incrementó el interés de la farándula en la vida personal de ambos.



(Siga leyendo: Cazzu habla de su relación con Christian Nodal y dice que viven juntos).



Las dos celebridades se conocieron en mayo de 2022 durante una presentación en la Feria de San Isidro, Metepec, donde Nodal estaba brindando un show y Cazzu era parte del público, según la revista 'Glamour'.

En medio del espectáculo, el cantante invitó a la argentina a subir al escenario para que lo acompañara a interpretar su reconocido éxito, ‘Si te falta Alguien’.



“La pasé superbién. Fue una sorpresa, no lo tenía planeado, solo fui a ver el show y, bueno, surgió de repente cantar juntos y, en verdad, cantamos mi canción favorita. Me gusta mucho su música”, señaló Cazzu, para el pódcast 'Exa' en su momento.



(Lea también: Cazzu y Christian Nodal presumen en redes su baby bump en una tierna foto ).



Tras su primer encuentro solo faltó algo más de un mes, para que las cámaras de los paparazzi los captaran caminando de las manos por las calles de Guatemala y posteriormente compartieran uno que otro beso a la vista de todos.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias