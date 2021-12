Todo fan de la navidad colombiana ama los buñuelos, pero le aterra cocinarlos desde cero, porque en su mayoría explotan y causan heridas.

La respuesta científica de porque los buñuelos explotan en el aceite, es que al no quedar homogénea la mezcla, partes iguales de líquido y sólido, pueden quedar burbujas liquidas dentro del sólido.



En el proceso correcto las burbujas se deberían evaporar adentro del buñuelo, como una olla a presión.



(Le puede interesar: Un restaurante colombiano sorprende al ganar estrella Michelin en España)



Pero si la burbuja es grande en cualquier momento va a explotar, esto sucede porque la mezcla está muy líquida, el líquido debería evaporarse, pero si es mucha cantidad, tiende a expandir el volumen del buñuelo.

Consejos para lograr una buena mezcla

Facebook Twitter Linkedin

El aceite es importante para que no exploten Foto: iStock

- Usar una pree mezcla, agregar lo que la caja indique (huevos, leche, panela).



- Seguir al pie de la letra las instrucciones.



- Los ingredientes secos (harina y sal) deben estar medidos, si se puede, con una cuchara o utensilio con medidas exactas.



(Lea también: Lo mejor del año 2021, según Sancho)



- Los ingredientes húmedos, deben ser medidos con una licuadora o utensilio que tenga las medidas en litros.



- El queso debe ser costeño, y estar rayado, pero con cuidado del tamaño, si es muy grueso, podría ocasionar una explosión.



- No apretar el buñuelo, amasar de manera suave.



(Además: ¿Escasez de cerveza? Las empresas artesanales salen al rescate)



- La temperatura del aceite debe ser ni muy alta ni muy baja (temperatura media).



- Se sabe que ya puede poner el buñuelo en el aceite, cuando ponga una bolita de la masa, si a los 5 segundo sube a la superficie la temperatura es la adecuada.

¿Cómo impedir que se exploten?

Facebook Twitter Linkedin

La maza no debe tener grumos Foto: iStock

Mezcla: Como se dijo anteriormente la mezcla, es lo más importante a tener en cuenta, no debe tener grumos, debe ser amasada con suavidad y fresca, es mejor no prepararla con horas de anticipación.



(Le puede interesar: Así cocina la chef revelación que representará a Colombia en Madrid Fusión)



Polvo para hornear: Debe ser una medida exacta, puesto que este elemento le da el volumen al buñuelo.



Aceite: El aceite debería tapar el buñuelo totalmente, el buñuelo nunca deberá tocar la pared inferior de la olla, debe flotar.



Olla: Se recomienda que la olla no sea nueva.



(Lea también: Elogio de la pizza hawaiana / El condimentario)

Facebook Twitter Linkedin

El aceite ni muy caliente ni muy frio Foto: iStock

La temperatura: Es correcta cuando se introduce un buñuelo pequeñito no explota, y a los 5 segundos flota.



Tiempo: No debe superar los 15 segundos.



Girar: el buñuelo debe girar cuando la masa de abajo se haya cocinado, si no lo hace es que está muy pesado.



(Le puede interesar: Recetas para preparar en Navidad: comparta platos exquisitos con su familia)



Queso: debe estar debidamente rallado, muy fino.



La idea es compartir en familia esta preparación, pero para mayor seguridad, no permita que los niños manejen el aceite, y tenga todas las medidas de seguridad, para comer delicioso y pasar una festividad sin accidentes.

Más noticias:

- Natilla navideña: paso a paso de esta deliciosa preparación



- ¿Por qué las recetas 'descabelladas' de Tulio funcionan?



- Llegó diciembre con su comida de Navidad