Los lazos de la amistad y la familia

Uno de los mitos más bonitos de la cultura japonesa es aquel que explica que los dioses atan con un hilo rojo e invisible el dedo meñique de dos desconocidos en su nacimiento. Estas dos personas, sin saberlo, ya tienen el futuro preestablecido. Más tarde o más temprano, están predeterminadas a encontrarse.

Mientras escribo esta nueva columna para la Revista BOCAS, en un singular mes de agosto en el que los nubarrones que empezaron a teñir de gris nuestros días a partir de marzo siguen sobrevolándonos, me encuentro presentando a nuestros lectores americanos el primer número digital de la revista que dirijo. ‘Friends & Family’ (‘Amigos y Familia’) es el titular de un proyecto del cual me siento muy orgullosa y que es el resultado de un largo proceso de reflexión que todo mi equipo realizó durante los días de cuarentena obligada.



El coronavirus ha actuado como un espejo con capacidades de microscopio. Nos ha analizado hasta el infinito mostrando las cicatrices de la desigualdad, pero también ha puesto el foco en unos valores que ahora tienen más peso que nunca. La amistad, la familia y la comunidad son las mejores vacunas de las que disponemos en la actualidad para hacer frente a la primera embestida de la pandemia. A estos valores deberíamos sumarle el de la solidaridad, renacido con la explosión del movimiento del Black Lives Matter.

Teniendo en mente todos estos conceptos, nos pusimos a trabajar y a contactar a las personas que pensamos nos podían inspirar en estos tiempos tan complicados. De esta manera decidimos que la supermodelo Bella Hadid fuera nuestra chica de la portada e invitamos a su hermana Gigi (también supermodelo) a que se encargara de fotografiarla. Esta sesión de fotos fue todo un “family affair”, ya que incluso su madre, Yolanda, estuvo involucrada. Bella mira a la cámara con una ternura nunca vista, rompiendo esa cuarta pared que se interpone entre fotógrafo y modelo.



Yara Shahidi es una de las voces de una nueva generación que necesita ser escuchada. Siguiendo con estas dinámicas familiares, decidimos que no existía mejor fotógrafo que su padre, Afshin, para que se pusiera detrás de la cámara. Yara transmite la alegría de vivir en estas imágenes y nos habla de los retos del futuro, mientras que hace un elogio de una cultura que muchas veces se ha visto silenciada o malinterpretada.



Ashley Graham es más que una modelo. Es todo un referente para millones de personas alrededor del mundo. Estrenando su maternidad, Ashley dejó que su esposo, Justin Ervin, la fotografiara. En unas instantáneas que muestran complicidad

e intimidad, vemos una faceta desconocida de una modelo que está utilizando todas las herramientas que posee para construir un mundo mejor.

El coronavirus también ha servido para que veamos a nuestros líderes políticos con una nueva luz. Hemos separado el grano de la paja: los que han visto la pandemia como una oportunidad política y los que se han preocupado por sus ciudadanos. La

representante del Partido Demócrata Katie Porter nos narra cómo consiguió algo que ahora sería impensable: que los tests para el coronavirus fueran gratuitos para todo el mundo. Suena lógico y fácil, pero no lo es en un país donde la cobertura sanitaria es un privilegio.



Siempre he pensado que si Dios –o la teoría de la evolución de Darwin– dio a los humanos una voz, este regalo nos fue otorgado para que lo usáramos. Dirigir una revista con el alcance de ELLE es un privilegio y una responsabilidad en estos tiempos, como lo es tener una página en una publicación como esta. El periodismo, el contar historias que puedan inspirar y abrir los ojos a la ciudadanía, es más necesario que nunca; como también lo es crear imágenes que nos permitan soñar y olvidarnos por unos segundos del presente. Por esto no hay que parar. Tras poner el punto final en este artículo terminaré de cerrar la última página del número de septiembre. No nos podemos permitir parar. Existen aún mil motivos para creer y defender el papel

de esta digna profesión llamada periodismo. ¡No podemos rendirnos! .

POR: NINA GARCÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 98 AGOSTO - SEPTIEMBRE 2020