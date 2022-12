Esto me lo expresó una cocinera, a propósito del oficio más amoroso del mundo:



“31 de diciembre, tres de la mañana, acabo de llegar a casa. Me di una ducha larga para quitarme del cuerpo, del pelo, de la piel el cansancio y el olor a comida y a sudor. Soy cocinera. Tengo 54 años y he dedicado más de la mitad de la vida a trabajar en este maravilloso y apasionante oficio. Mis manos y brazos están llenos de cicatrices de quemaduras y cortadas, hay quienes las llaman marcas de guerra, para mí son las improntas de mi historia en los fogones.

Hoy celebraremos Año Nuevo en el restaurante. Llevamos 3 días haciendo todos los preparativos para que la cena, para los 80 comensales, sea memorable. Marinamos las carnes, cocinamos las salsas, horneamos el pan y las guarniciones y preparamos los postres. Entretanto, en el bar y el comedor organizan mesas, licores, reservas y música. Cuidamos cada detalle. Todo mientras atendemos el día a día del lugar. Será perfecta.



Navidad también la celebré en la cocina del restaurante con toda la brigada. Ese día no tuve un instante para llamar a mis hijos ni a mi familia. Eso sí, les dejé una rica cena preparada con amor. Igual que hoy. El 24 fue un corre corre de locos. Meseros y cocineros camellamos sin parar hasta servir la última gota y plato a cada cliente. El calor en la cocina era infernal, pero la adrenalina nos alimentaba, motivaba y llenaba de energía. Hoy también estamos recargados y con mucho ánimo. No, no es fácil estar alejado de quienes más quieres, especialmente en fechas especiales e importantes. Pero esta es la profesión y el camino que elegí, la que me llena y ha dado muchas satisfacciones. He renunciado a una ‘vida normal’ por la pasión que siento de cocinar y de dar felicidad a través de la comida.



Hace muchos años no comparto momentos importantes en familia. Cumpleaños, aniversarios, Día de la Madre, por mencionar algunos, pero tengo la suerte de que ellos entienden y me apoyan. Han adaptado su vida a mis intensos horarios y los días que descanso aprovechamos para celebrar. La realidad es que quienes hacemos parte del sector gastronómico trabajamos mientras que los demás se divierten. No es para todos, se requiere de mucha pasión, compromiso, tesón, responsabilidad y amor por el oficio.

Hay muchas recompensas: ver los platos vacíos, entrar a la cocina, oír las risas de los clientes en el comedor, por supuesto las propinas, recibir felicitaciones y saludarse con los clientes recurrentes. Pero en especial, la mejor es cuando con respeto y sinceridad te dicen la más simple pero más poderosa palabra: gracias.



Tengo el corazón contento, dormiré abrazada a mis hijos y mascota. Ah, se me olvidaba decir, me llamo Consuelo. Un nombre que significa alegría y alivio. Mi destino de ser cocinera estaba marcado desde que nací. Ya me duermo, tengo que madrugar para terminar los preparativos de Año Nuevo”.

A todos, especialmente a los trabajadores de la gastronomía, les deseo un feliz, próspero y sabroso 2023, gracias por leerme. Buen provecho.

MARGARITA BERNAL

Para EL TIEMPO

En instagram: @MargaritaBernal