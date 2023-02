El 26 de enero pasado, Hellen Pachón Durán, una joven de 21 años de nacionalidad colombiana, se movilizaba en una motociclista por un calle de la ciudad de Miami, Estados Unidos, cuando una camioneta la arrolló, le causó múltiples fracturas y lesiones y, lo más grave, muerte cerebral.

(Puede leer: Laura Bozzo confesó que prefiere buscar a hombres jóvenes: ‘Merezco disfrutar’)



Hellen migró a Estados Unidos hace un año y tenía toda una vida por delante. Hoy está desahuciada en una unidad de cuidados intensivos del hospital Broward Health North, de Miami.

Paola Durán, madre de la colombiana, pide la solidaridad del gobierno colombiano para ir a acompañar a su hija ya que esta se encuentra prácticamente sola en el país norteamericano en este momento tan difícil. Una amiga de Hellen ha estado pendiente de ella, pero se requiere la presencia de un familiar.



“Ella tiene lacerados sus dos pulmones, tiene partidas sus dos piernas, fémur, tibia y peroné, tiene tres costillas rotas, pero pues lo más grave del caso es que ella tiene un edema cerebral. Los médicos dicen que es inútil, que no hay nada qué hacer”, ha relatado Durán.



Esta angustiada madre le solicitará a la embajada de los Estados Unidos en Bogotá que le otorguen una visa humanitaria para poder viajar y ver a su hija.



(Le recomendamos: Vecinos le piden a hombre que deje de tener relaciones sexuales a las 6 a. m.)



El consulado de Colombia de Miami ya conoce este caso y según la madre de Hellen ha ofrecido su colaboración para la solicitud del permiso de viaje de emergencia a Miami.



Este es un caso similar al de la colombiana Paula Durán, quien falleció por dos cánceres, uno de estómago y otro cerebral, en Estados Unidos, la semana pasada. La joven de 27 años murió a los dos días de que sus padres llegaron para acompañarla, gracias a una visa que les dio la embajada de Estados Unidos.

El hospital pide un acompañante

La mamá de Hellen manifestó que el hospital donde se encuentra su hija exige la presencia permanente de un acompañante para su hija debido a su delicado cuadro clínico.



Además, el centro médico requiere la presencia de un familiar de la joven para que autorice los diferentes procedimientos médicos que le deben practicar a ella.



"Los médicos me dicen que la tendrá conectada hasta que yo llegue”, reveló Durán.



Del conductor de la camioneta que embistió a Hellen no se sabe nada. Solo que abandonó la escena del accidente y no le prestó ayuda a la joven colombiana.



Fernando Umaña Mejía

Tendencias EL TIEMPO

Lea también: