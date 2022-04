Entre octubre y diciembre de 1957, la exposición fotográfica más importante del siglo XX llegó a Colombia. Pero nadie la vio. Durante tres meses estuvo almacenada en 23 guacales, en alguno de los pabellones de la antigua Corferias, como parte de la IV Feria Internacional de Bogotá.

La edición 115 de la Revista BOCAS está en circulación desde el domingo 27 de marzo de 2022 Foto: Revista Bocas

Se trataba de ‘The Family of Man’, una exposición que en 1955 lanzó el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa), organizada por Edward Steichen, que incluía el trabajo de 273 fotógrafos que habían retratado los ciclos vitales de la existencia humana en 68 países.



La exposición viajó por 37 países durante 10 años y buscaba mostrar la relación entre las naciones que se habían ido a la guerra en años anteriores como parte de una misma condición humana. Sin embargo, terminó siendo un recurso para camuflar la política intervencionista del gobierno estadounidense. ‘Un supuesto fotográfico: The Family of Man en Bogotá’, que en este momento –y hasta el 9 de abril– se encuentra en la galería Espacio El Dorado, plantea una muestra alterna a la exposición original con 150 fotografías de un país retratado en el curso de tres décadas por los mejores fotógrafos colombianos que presenciaron el desarrollo de la Nación y sus contradicciones. También incluye el trabajo de retratistas que hicieron parte de la muestra original como Dorothea Lange y Eugene Harris, y está distribuida en módulos hechos de materiales industriales, tratando de emular la disposición original. BOCAS presenta una muestra de la exposición organizada por Ediciones Réplica y Proyecto Bachué.

1.

Discurso de Gaitán en la plaza de Bolivar el 7 de febrero de 1949. Foto: Luis Alberto Lunga

2.

The Piper, 1954. Esta es la única fotografía que también se encontraba en la exposición original. Foto: Eugene Harris

3.

Sin descripción. Foto: Leopoldo lll de Bélgica.

4.

Indios Baribas Río Isana, 1938 Foto: Paul Beer

5.

Mrs Soyer of the Vale-Owyhee irrigation project, 1939 Foto: Dorothea Lange

6.

Sin descripción. Foto: Carlos Caicedo

7.

Esquina de la sala de los Torres, 1951. Foto: Orlando Fals Borda

8.

Reunión de caciques, 1989. Foto: Viki Ospina

9.

Pescadores, 1950. Foto: Leo Matiz

Uno de los elementos que comparten la exposición actual y la original es el veto cóncavo de piso techo como una alusión al parto y la maternidad. Foto: Ediciones Réplica Fotografía de la exposición original en Nueva York Foto: Ediciones Réplica

Fotos cedidas por Ediciones Réplica y Proyecto Bachue

@espacioeldorado

