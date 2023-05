Colin Farrell ha sido reconocido por su salvaje estilo de vida empapado de fiestas, sustancias y numerosas relaciones con mujeres famosas. Un ‘chico terrible’ que luchó contra el alcohol y las drogas, quien superó su adicción tras un proceso de rehabilitación en el 2005. A pesar de su pasado problemático, hoy es considerado como uno de los talentos más convincentes que han surgido en Irlanda.

Farrell, de 46 años intensamente vividos, nació el 31 de mayo de 1976 en Castleknock, Dublín, Irlanda. Se crio en una familia encabezada por su padre, Eamonn, exfutbolista profesional, y su madre, Rita, ama de casa. Desde su juventud fue un revoltoso y se metió en problemas en varias escuelas antes de que finalmente lo echaran del colegio cuando tenía 17 años.



En ese entonces, empezó a sobrevivir a su manera: trabajó como mesero y profesor de baile en línea, hasta que Louis Walsh, un gerente musical que en ese momento estaba formando una banda de chicos llamada Boyzone, lo descubrió bailando en un club nocturno de Dublín. Pero no tuvo suerte. Walsh se dio cuenta de que esa cara atractiva no tenía una voz para cantar. Poco después, su hermano mayor, Eamonn Jr., lo animó a hacer una audición para la Escuela de Actuación Gaiety, donde Colin finalmente descubrió algo que pudo mantener su interés.



La joven promesa dejó Gaiety, después de asistir tan solo un año, porque le ofrecieron el papel de Danny Byrne en la serie dramática de televisión Ballykissangel, en 1996. Después de hacer su debut cinematográfico en el drama de la clase trabajadora Drinking Crude (1997), Farrell interpretó a un actor ambulante que deja embarazada a una joven campesina en Falling For a Dancer. Impresionado con la actuación de Farrell en Ballykissangel, el actor británico Tim Roth eligió al joven irlandés para un pequeño papel en su debut como director en The War Zone (1999). Después, mientras interpretaba a un adolescente autista en la obra de teatro In a Little World of Our Own, de Gary Mitchell, el actor Kevin Spacey –que estaba entre la audiencia– recomendó al joven Colin a Thaddeus O'Sullivan, director de Ordinary Decent Criminal (2000).

En solo un par de años, Farrell ya se había establecido como un actor consumado en su Irlanda natal, por lo que era solo cuestión de tiempo que cruzara ‘el charco’ para alcanzar la fama en Hollywood. Joel Schumacher fue el primero en aprovechar el talento del joven cuando lo contrató para Tigerland (2000), un absorbente e intenso drama sobre la guerra de Vietnam. A pesar de las críticas de la película, Farrell disfrutó de elogios casi unánimes por su trabajo, ganando un premio al mejor actor de la Sociedad de Críticos de Cine de Boston y saltando rápidamente al estrellato.



En poco tiempo, Farrell empezó a recibir ofertas para papeles originalmente destinados a personajes como Jim Carrey, Matt Damon y Edward Norton. En el 2001, interpretó a Jesse James en el western revisionista American Outlaws y luego apareció en Hart's War (2002), protagonizada por Bruce Willis. La principal presentación de Farrell de cara al gran público se produjo cuando coprotagonizó, junto a Tom Cruise, la ingeniosa versión de Steven Spielberg Minority Report (2002). Ahora sí estaba en las grandes ligas.



Posteriormente, obtuvo su primer papel protagónico importante con Phone Booth (2003), en donde ya Farrell había alcanzado un nivel muy importante como actor, al mismo tiempo que en sus entrevistas de prensa se exhibía bebiendo, fumando y sin avergonzarse por completo de su afición por las drogas y la vida alegre. Una gran estrategia porque, incluso, y desde entonces, sus películas tuvieron mucha más publicidad debido a su reputación bulliciosa, aun cuando no fueran del todo éxitos de taquilla. A Farrell le gustaba estar en el centro de atención, aunque eso, a veces, le representaba escandalosos titulares en los tabloides que daban cuenta de sus episodios de embriaguez y no pocos momentos íntimos difundidos a través de Internet. Ya estaba expuesto.

Gracias a su creciente fama de actor rebelde, Farrell se encontró con una serie de proyectos de Hollywood como en la historia de espías The Recruit (2003). Tuvo una aparición memorable como el villano de los cómics Bullseye –un asesino que lanza cuchillas con una precisión mortal y que lucha contra un justiciero enmascarado (Ben Affleck)– en la adaptación de Daredevil de Marvel Comics (2003). La estrella, en vertiginoso ascenso, protagonizó también la versión del drama policial de la década de 1970, S.W.A.T. (2003).



Colin Farrell sorprendió a los críticos con su interpretación dulce y amable de Bobby en Un hogar en el fin del mundo (2004), seguida por su papel de Alejandro Magno en Alexander, de Oliver Stone (2004). Luego protagonizó The New World (2005) y Ask the Dust (2006) antes de interpretar a Sonny Crockett en la adaptación cinematográfica de Miami Vice (2006). Durante el rodaje, Farrell se lesionó. Más tarde ingresó a rehabilitación por adicción a las drogas y lidió con la publicación de un video sexual protagonizado por él y su novia de entonces. En el 2006 volvió a la vida pública para también aparecer en Seven Psychopaths y Dead Man Down. También tuvo un papel secundario en Saving Mr. Banks, de Disney, y protagonizó la segunda temporada de True Detective de HBO.



El actor, además, recitó un poema en el funeral de Elizabeth Taylor, con quien, según reportó, eran amigos cercanos antes de su muerte. Farrell protagonizó las adaptaciones cinematográficas de At Swim-Two-Birds y Winter's Tale, así como, más recientemente, La langosta y Animales fantásticos y dónde encontrarlos. En el 2019, entró a formar parte de la película The Batman para interpretar a ‘el Pingüino’, papel en que logró mostrarse de forma irreconocible.

En Brujas (2008)

La imagen de Farrell siempre ha sido provocadora: cigarrillos y alcohol en la mano, mal hablado en las entrevistas y una vida de soltero pública y agitada. Ha tenido fama de salir con numerosas mujeres famosas, entre las cuales se pueden contar, extraoficialmente, Britney Spears y Salma Hayek.



No obstante, recientemente ha estado en una relación con Kelly McNamara, publicista y asistente de The Edge, guitarrista de U2. Colin tiene dos hijos, James de 19 años, fruto de una corta relación con la modelo Kim Bordenave; y Henry Tadeusz Farrell, de 13, quien tuvo con la actriz Alicja Bachleda-Curuś.



Pero no todo ha sido escándalos y reconocimientos por actuaciones. Farrell, además, ha sido un firme defensor de las campañas contra el acoso escolar, al mismo tiempo que ha apoyado a la organización LGBT BeLonG To en Irlanda.



BOCAS conversó con el rebelde irlandés a propósito de su último trabajo en The Banshees of Inisherin, una comedia oscura donde dos amigos, llamados Padraic y Colm (Farrell y Brendan Gleeson), sostienen una simpática y tempestuosa relación en una pequeña isla donde residen. Esta es la segunda colaboración de ambos actores, luego de In Bruges, ambas películas dirigidas por Martin McDonagh.



Por este papel, el ya maduro y más aplicado Colin Farrell recibió un Globo de Oro como mejor actor en la categoría de musical o comedia, así como una nominación al Óscar como mejor actor. Está en la cumbre de su carrera.

Colin, In Bruges fue un gran éxito para usted y Brendan Gleeson. ¿Sintió que volver con él en The Banshees era algo inevitable?

No tenía esas expectativas. Martin y yo tuvimos un acuerdo muy maduro en el que si él alguna vez escribe algo para lo que no soy adecuado, debo estar de acuerdo. Si alguna vez me ofrece algo que no quiero hacer, que es la segunda parte que ya hemos demostrado que es menos probable que la primera, está bien, que pase. No me puedo imaginar pasar de algo de lo que escribe porque es un escritor extraordinario. Siempre estoy movido por la risa y profundamente conmovido emocional y psicológicamente por los mundos que crea y los personajes que diseña. Entonces, cuando llegó el momento de leer el guion, lo supe, fue simplemente extraordinario. Habíamos hablado de esto. Él lo delineó y lo pensó, y lo hablamos unos tres años antes de que fuéramos a hacerlo, incluso un poco más. Finalmente llegó el momento de volver a trabajar con Brendan, a quien extrañaba en mi vida. Hace 14 años hicimos In Bruges. Luego llegó Kerry, con quien trabajé en la primera película que hice, Intermission, por Marc Rowan.

¿Qué tan diferente fue hacer In Bruges con respecto a The Banshees of Inisherin?

En el pasado se sentía tan hermoso estar de vuelta donde inicialmente se habían representado las obras de Martin. Se sentía como un espacio hueco, en cierto modo. Tuvimos dos o tres semanas. Solo hablamos del guion, lo discutimos, nos sentamos y lo leímos. Estuve ciertamente vacilante y fui un manojo de nervios al comienzo del ensayo. Pero a través de la familiaridad se convirtió en, no sé si es una confianza, en una mayor sensación de facilidad con el material. Siempre se siente fresco y hay espacio para jugar y maniobrar.

¿Ha tenido que romper con una amistad o relación por el llamado ghosting?

No responderé a esa pregunta [risas], porque seguiré el camino de la amistad y diré lo difícil que es tratar de hacer ghosting a alguien en la isla como en la película. Realmente no puedes simplemente perderte de alguien. Tienes que lidiar con ellos. Era una isla muy pequeña. Entonces, desde una gran distancia, felicito al personaje de Brendan, debo decir, por ser tan honesto como lo es con mi personaje en la forma en que inicia la ruptura, pero aún no estoy completamente curado en cuanto a lo que significa romper una amistad. No estoy completamente curado.

En la película tenemos al personaje de Colm que se separó para escribir canciones. ¿Cómo influyó la música en su personaje?

También fue muy inquietante esta melodía. Para mí, se convirtió en una herramienta increíble para usar. Reunieron a todos los músicos y grabaron la música que Brendan había escrito y otras melodías para tocar cuando estábamos filmando. Le pedí a Peter, el primer asistente de dirección, si podía enviarme una copia de la melodía que Brendan escribió mientras la tocaban. La tenía en mi teléfono, se volvió increíblemente inquietante y una especie de conversación sobre un alma en pena. La melodía también era eso. Era una especie de presagio de lo que vendría. Y se distorsionó mientras lo tocaba. Comenzó como algo hermoso y algo esperanzador, pero al final se volvió realmente como un canto fúnebre.

'The recruit' (2003)

La película habla también del arte perdido de la conversación. Hoy, con las redes sociales, TikTok y los mensajes de texto, se ha perdido la capacidad de dos personas para dialogar. La gente ya no quiere hacerlo. ¿Cómo es su propia relación con una conversación y cómo ha tratado de mantenerla viva en su vida?

También pienso en aquellos que viven en una sensación de saturación por la era de la información y la rapidez con la que podemos acceder a fragmentos de sonido, notas publicitarias y todo este tipo de cosas en las redes sociales. La tecnología hoy nos aleja de la intimidad que se requiere y de los intereses que se necesitan para existir, mucho antes de que puedas iniciar una conversación con alguien. Pero a la hora de la verdad, siempre volveremos a las buenas charlas. Siempre. Es como muchas personas que no creen en Dios hasta que tienen una sobredosis de drogas y luego se arrodillan y dicen: “Por favor, Dios, nunca lo volveré a hacer”. Es un mundo que es muy rápido para apretar el gatillo del juicio sobre los demás. Somos tan rápidos para cancelar ahora todo con eso de la cultura de cancelación y todo este tipo de cosas cuando realmente tener un discurso, tener una conversación, intercambiar ideas de una manera que esté tan abierta a que su opinión cambie, así como tener una opinión compartida, es algo maravilloso. No creo que eso muera nunca, aunque haya sido suplantado un poco por la tecnología y lo que nos ofrece.

¿Cómo analiza esta historia en general?

Para mí, toda la historia, egoístamente, sólo desde una perspectiva singular, se trataba de la pérdida de la inocencia. Porque cuando conoces a Padraic, está conectado con todo. Hay un arcoíris detrás de su cabeza mientras camina por la isla. Camina por el cementerio con una sonrisa en su rostro y mucha alegría. No mucha gente camina por los cementerios con tanta alegría como lo hace Padraic al comienzo de la película. Entonces, no sé si está conectado o delirando, pero vive una vida hermosa. Y esa belleza se la quita Colm, su amigo de siempre. Pero luego, cuando vi la película sentí una profunda simpatía por la lucha y las consecuencias de sus acciones, que Colm también paga. Al final, todos sufren. La mayor esperanza de supervivencia y el potencial de acceder y tal vez propagar una alegría es Siobhan. Ella es el personaje más valiente de toda la película en lo que a mí respecta. Pero todos los demás están conmovidos, si no totalmente impresionados, por la condenación que todos compartimos. ¿De qué? De que un hombre necesite algo tan profundamente que los demás no puedan tolerar como lo es la soledad, la paz, el espacio y la separación.

Colin, usted que trabaja y viaja tanto, ¿cómo mantiene sanas sus propias amistades?

Es interesante. Supongo que la tecnología ayuda con eso, tanto como puede. No tengo ninguna red social. Por supuesto, tengo un teléfono celular y envío mensajes de texto y correos electrónicos. No soy muy dado a hablar por teléfono, para consternación de ciertas personas en mi vida, pero es así. Puedo tener alguna que otra llamada telefónica, pero generalmente envío mensajes de texto a amigos que tengo en casa, que son personas que han significado mucho para mí toda mi vida. Tengo un par de amigos que conozco desde que nací, literalmente a la vuelta de la esquina donde vivo. La mayoría de mis amigos de casa, de Dublín, son personas con las que he sido amigo desde que tenía 14 años más o menos, y todavía estamos muy conectados. Son amistades que no necesitan ser rociadas constantemente. Ellos pueden seguir con sus vidas, hacer sus cosas, y yo voy y hago mis cosas, y puede que no nos veamos en mucho tiempo, pero la amistad no cambia. Ha habido periodos en los que no nos hemos visto durante años, pero tan pronto como nos vemos, retomamos las cosas donde las dejamos.

¿Entonces las amistades son muy importantes para usted?

Tengo la suerte de tener en mi vida profundas amistades que no se han desmoronado, independientemente de las distancias que haya viajado. Mi gran preocupación es tener amigos y familiares, y que solo quieras verlos por obligación. Aquellos que están muy cerca de mí en mi vida entienden, hasta cierto punto, la naturaleza del viaje y la distancia por mi trabajo. Me pierdo cuando salgo a trabajar y es posible que no me comunique tanto durante el primer mes. Pero luego, una vez que me pongo en marcha en un trabajo y me siento un poco cómodo en el trabajo o hay un ritmo, entonces puedo abrirme a la comunicación nuevamente. Pero no hay una regla establecida. Las personas que significan mucho para mí saben que significan más para mí que cualquiera de las películas o cualquier trabajo que pueda hacer. Al menos creo que lo hacen. Si me pierdo un tiempo por trabajo saben que no es que esté poniendo el trabajo delante de ellos. Solo estoy enfocado en una cosa a la vez.

En términos de legado, ¿cuáles son las prioridades en su vida?

Ante todo, hacer cosas buenas en mi trabajo. A veces vas a trabajar por entretenimiento y el dinero puede ser un poco mejor. A veces vas a trabajar para satisfacer tu propia curiosidad. Cualquiera que sea la razón, tienes un entendimiento. Cualquiera que sea el orden, si está hecho con fines puramente de entretenimiento, o para alguna mayor provocación intelectual o social, solo quieres hacer algo donde las personas no pierdan una hora y media o dos horas de sus vidas, tan simple como eso suena. Si haces eso y si vives tan auténticamente como puedas en tu vida y en tu arte, entonces el legado se resolverá solo.

Con esta cinta, el actor logró una nominación como mejor actor en los pasados Premios Óscar.

Eso en cuanto a trabajo. ¿Y en su vida diaria?

Tu legado es a través de las amistades, y las personas que has conocido, y a las que has tocado, y todo eso. No me malinterpretes. Cuando vi que la película The New World se estaba haciendo disponible en Criterion Collection, me hizo estremecer. Uno de mis hijos me dijo, hace un tiempo, cuando hablaba de la fama: “Es raro, papá, dentro de cien años, nadie recordará nada de lo que hayas hecho”. Yo le contesté, “Tal vez en ciento cincuenta, hijo”. No puedes preocuparte por eso, hay que vivir la vida, y punto.

Ya que habla de esto, ¿cuáles fueron las historias que su padre le contaba y que ahora se las relata a sus hijos?

Esta debería ser una respuesta rápida, pero realmente no puedo recordar las ideas. ‘El pecado no es hacer algo malo, el pecado es ser atrapado’ [risas]. Eso es todo lo que recuerdo que mi papá me dijo, eso es todo lo que tengo, un poco de bravuconería ligera me dejó de lección. Honestamente no recuerdo muchas sabidurías ni muchas lecciones de mi papá. Mi papá trabajó muy duro toda su vida y era autónomo, era su propio empresario y trabajaba importando alimentos y abasteciendo supermercados por toda Irlanda. Así que creo que todo lo que aprendí de mi padre fue probablemente a través de la observación de su trabajo: cuán duro trabajaba para mantener a la familia, pero no era muy locuaz o verbal. Creo que liderar con el ejemplo es la forma más efectiva de liderar. No sé lo que estoy haciendo como padre la mayor parte del tiempo, solo estoy tratando de ser lo mejor posible ahora. Y creo que, por simple que suene, si está uno presente, atento y está abierto, por cursi que suene, aprendiendo de un hijo, simplemente observando a los hijos, ellos dirán ya sea a través de las palabras o de los hechos o de la energía, ellos te dirán lo que necesitas. Y realmente no creo que ninguno de nosotros haya dominado este juego de la humanidad.

Es parte del camino…

Aparentemente, incluso como adultos, todavía estamos luchando para descubrir cómo vivir vidas decentes, virtuosas, divertidas y conectadas. Entonces, a mi edad, hoy siento que me he ganado el derecho de tener un par de opiniones sobre un par de cosas que sí comparto abiertamente con ambos de mis hijos. Con mis hijos tenemos relaciones muy abiertas, muy comunicativas y los amo a ambos. Pero ellos son maestros para mí, sinceramente siento que aprendo mucho de ellos. Son realmente como dos samuráis y están ahí para enseñarme un montón de cosas todos los días.

Entonces, ¿lo ha cambiado ser padre?

Claro que me cambió. Quiero decir, uno no cambia todos los días, hombre. Como dije, no sé lo que hago la mayor parte del tiempo, pero adoro a mis muchachos, los quiero mucho. Y solo espero no estar jodiéndolos demasiado, para ser honesto contigo. Creo que si todos podemos joder a nuestros hijos un poco menos de lo que tal vez nuestros padres nos jodieron [risas], las cosas pueden ir por buen camino. Esa puede ser la barra para el éxito, cuando eventualmente continuaremos mudándonos a la dirección correcta, la dirección de la curación y la capacidad de autogobernarse con amabilidad, decencia y consideración. Pero sí, mis hijos son mis maestros. Con el amor que tengo por ellos, las preocupaciones que tengo por ellos y las esperanzas de que los esté tratando decentemente, sacan a relucir muchas cosas, muchos miedos y muchos juicios propios. Son lo más importante que tengo en mi vida. Por supuesto, toda esta actuación y películas son importantes, pero la familia lo es todo.

Es sin duda un hombre afortunado.

No me malinterpretes; soy una de las personas afortunadas en esta tierra que obtiene una cierta cantidad de significado de mi trabajo. A veces me distraigo con lo que hago e incluso cuando me siento incómodo en ello, tiene significado para mí. Pero ser padre de esos dos chicos es, por mucho, lo más difícil, lo más gratificante, lo más significativo y lo más importante que jamás hice. Pero el tiempo pasa rápido, hombre, se mueve rápido.

¿Siente algo de nostalgia al hablar de ellos?

¿No te pasa que te encuentras volviendo a fotos y videos antiguos a través de tu teléfono? ¿Te sientes nostálgico? Me imagino que a muchos de nosotros nos pasa. Sí, lo he hecho muchas veces en mi cama, como a las tres de la mañana. Anoche y esta mañana en la cama estaba mirando videos de mis dos hijos cuando tenían cuatro y ocho años. Ahora ya están inmensos y me pongo a pensar cómo todo va tan jodidamente rápido, hombre, tan rápido. Entonces, como dije, el mundo en el que he tenido la suerte de vivir es el mundo que involucra una casa, un refrigerador lleno de comida, unos pocos dólares en el banco y mis allegados saludables. En ese mundo he encontrado que este es un momento increíblemente gratificante porque me ha permitido a mí y a mi familia pasar tiempo juntos que no hubiéramos tenido si todavía estuviera rodando alguna película.

MARIO AMAYA DESDE LOS ANGELES

REVISTA BOCAS

Edición #127

