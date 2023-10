Código QR: ¿cuáles son las modalidades de estafa que usan los delincuentes?

Un código QR es un recuadro de cifrado bidimensional que puede leerse fácilmente desde cualquier dispositivo digital. En la cotidianidad estos son muy utilizados para recibir y enviar transferencias bancarias, pagar servicios en establecimientos comerciales como restaurantes y tiendas, e incluso para verificar alguna información.



A través de miles de píxeles, el código es capaz de mostrar cualquier resultado que se le adjudique, donde se relacionan toda clase de datos con tan solo escanear el mismo desde una cámara o un lector en específico.

Por su fácil uso y practicidad, el mismo ha sido blanco de los ciberdelincuentes que se las ingenian para orquestar varias modalidades de estafa relacionadas con la identificación del código.



Por ello, si es un fiel seguidor de este sistema, vale a pena que tenga en cuenta las posibles situaciones con las que se puede encontrar a la hora de hacer uso del código QR, no solo para proteger sus datos, sino también para evitar futuros engaños.

Menús en restaurantes, tiquetes de avión y recibos de servicios públicos ya cuentan con esta tecnología. Foto: iStock

Código QR falso

Tenga en cuenta que los clientes de los establecimientos no son los únicos que pueden ser víctimas de un robo, en este caso si es dueño de un local o negocio comercial y maneja un código QR para recibir los pagos de sus clientes por cualquier compra, debe revisar que en efecto el cifrado si pertenece a su cuenta bancaria.



Una de las modalidades más comunes es el código falso. A través de una 'sticker', el delincuente cambia la información del mismo, lo que provoca que, a la hora de hacer un pago, el dinero no entre a su cuenta sino a la del ladrón, de acuerdo con portal especializado 'Computer Hoy'.



Con tan solo añadir una pegatina de un código ficticio encima del real, los criminales pueden desviar cualquier transferencia de dinero a sus cuentas. Por ello es fundamental que como cliente y vendedor pueda identificar este tipo de estafa.



Cuando requiera este sistema de pago, por ejemplo, puede mantener la tabla del código original lejos del público y mostrarla solamente ante la solicitud del cobro, así como verificar que no tenga ningún elemento ajeno encima del mismo.

Páginas fraudulentas

El 'phishing' es una forma de fraude en el que los ciberdelincuentes pueden "engañar y conseguir que revele sus datos financieros, información personal o credenciales de inicio de sesión" a través de enlaces ficticios.



Según la compañía de tecnología 'Hewlett Packard, (HP)', por medio de falsos correos electrónicos, folletos y mensajes en las redes sociales, estos pueden enviar códigos QR que contengan enlaces maliciosos. Una vez escaneados, estos pueden redirigirse a una página que solicite información personal de la víctima y facilite la sustracción de contraseñas o números de cuenta, por ejemplo.



"Las personas que escanean estos códigos podrían convertirse en víctimas de 'malware', de hecho, una visita al sitio web podría resultar en una descarga inadvertida, pues podría abrir “puertas traseras” con acceso al sistema operativo y permitir más infecciones o robar silenciosamente la información", afirma el blog especializado de la marca de computadores.



En ese sentido, es de vital importancia que reporte como spam o elimine cualquier tipo de comunicación que sea ajeno a cualquier servicio que haya adquirido o le sea ajeno en su correo electrónico u otro canal de difusión. Así como verificar la URL que genera el escanear del código en distintos establecimientos públicos para cerciorarse de que el enlace no presenta signos sospechosos, como el nombre del lugar o titulación anormal.

Recomendaciones para evitar robo de ciberdelincuentes



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

