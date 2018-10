Huerta: coctelería artesanal con sabor local

Si le gusta probar cosas diferentes, la invitación es a dejarse sorprender con las novedosas mezclas de sabores que proponen los bartenders de Huerta.



Ubicado en el segundo piso del restaurante Oak, en el corazón del barrio Quinta Camacho, este pequeño y acogedor bar presenta una amplia oferta de cocteles de autor, con ingredientes tan poco convencionales como remolacha, vinagre balsámico o jalapeños

La coctelería está dividida en tres categorías, que obedecen a las percepciones de sabor, y no al contenido alcohólico de cada bebida. Las recetas son bastante estrictas, y siempre se usa un medidor, para garantizar que la gente se tome siempre el mismo trago. En la primera sección, llamada “Tropicales y divertidos”, se encuentran los cocteles más refrescantes, y los sabores y dulces mandan la parada. Entre estos, uno de los más exitosos entre los clientes es el Huerta Mule, que combina vodka con miel de jengibre y albahaca, entre otros. Destaca igualmente, tanto por su presentación como su combinación de ingredientes, el Tiki Taka, que contiene ron Sailor Jerry infusionado en limonaria, elixir de piña y mora andina y horachata de marañon.

A veces la gente es tímida a la hora de pedir, pero sucede mucho que, después de ver algunos cocteles, les parecen tan llamativos que los piden, sin siquiera preguntar qué tienen FACEBOOK

TWITTER

explica Gildardo Sánchez, bar manager del bar.

La segunda sección del menú se llama “Serios y más secos”, y en ella predominan sabores más amargos y potentes, en los que el sabor base del licor persiste un poco más. Entre las propuestas más llamativas de esta categoría, en la que es posible encontrar ingredientes como la lavanda azul, canela ahumada o shitake, está el Chocoramo Old Fashioned, compuesto de Bourbon, elixir de cacao, esencia de naranja y amargos cítricos.



La tercera categoría, denominada “Experienciales y novedosos”, hace honor a su nombre. Es notable el sabor equilibrado de estos cocteles, especialmente considerando que son los que más contienen ingredientes poco convencionales, como la miel de maple, el elixir de jalapeño o el pepino morado. De todas formas, si ninguna de las opciones que están disponibles en la carta lo convence, Huerta ofrece la opción del Mistery Cocktail, en el que usted selecciona su licor preferido y un ingrediente y los bartenders se encargan de sorprenderlo.



Ellos, además de preparar de las bebidas, atienden las mesas los fines de semana. “Para nosotros es muy importante llevar la experiencia de la barra a cada mesa, y nadie habla con tanta pasión de los cocteles que hacemos como un bartender”, explica Sánchez.

El coctel Tiki Taka es uno de los más exitosos entre los clientes. Foto: Jorge Domínguez

Adicionalmente, todos los ingredientes que usan para preparar los cocteles son frescos, tanto así que los que los bartenders toman varios de ellos directamente de la huerta que tienen en el local, que alberga una gran variedad de hierbas, como tomillo y albahaca. Esta práctica de cultivar se enmarca en una política de sostenibilidad más amplia, que es la que ha guiado al bar desde su fundación. Con el proyecto de cambiar el mundo, un coctel a la vez, Huerta ha apostado fuertemente por el apoyo al mercado local y el consumo responsable, por lo que compran casi todo en las plazas de mercado e intentan encontrarle uso a todas las partes de cada producto, para no desperdiciar.



Información:

Dirección: Calle 69a No. 10 - 15.

Horarios: Lunes-miércoles: de 5:00 p.m. a 12:00 a.m. Jueves-sábado: 5:00 p.m. a 1:00 a.m.

Zona de fumadores: sí



Laura Vita Mesa

Cultura y entretenimiento