¿Cómo vivían los nazis una vida de ensueño al lado del horror de Auschwitz?

El silencio es ensordecedor. La metáfora no puede aplicarse mejor. Cada segundo que avanza en Zona de interés (The Zone of Interest) aumenta la desazón del espectador. Aunque en la película británica no todo es silencio. Casi como unas psicofonías –esas voces ocultas en las grabaciones y que son atribuidas a seres del más allá– se escucha la llegada de un tren y algunos gritos desgarradores, ahogados por las risas de unos preciosos niños alemanes, de cabellera color dorado, en su piscina.

La lujosa mansión del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, y de su esposa, Hedwig, es su intento por construir una vida de ensueño para su familia, a escasos metros del campo de concentración más grande de la Segunda Guerra Mundial, donde se calcula que fueron asesinadas al menos 1’300.000 personas, en su mayoría judíos.



¿Cómo es posible una villa soñada, con jardines de girasoles y astromelias, contigua al mayor campo de exterminio nazi? La idea original proviene de la polémica mente del escritor británico Martin Amis, que falleció en mayo pasado, solo un día después de que su obra, llevada al cine por Jonathan Glazer, hubiera sido aplaudida y ovacionada en el Festival de Cannes de 2023. Hoy es una de las favoritas en la carrera por el Óscar, en la que tiene cinco nominaciones: mejor película, dirección, sonido, guion y cinta extranjera.

Facebook Twitter Linkedin

Portada del libro de Martin Amis que inspiró el filme. Foto: Anagrama

Desde la novela, Zona de interés es una muestra de la noción siniestra de ‘normalidad’, de la pérdida absoluta de la empatía y la compasión, y el reflejo de unas mentes alienadas con un régimen autoritario y genocida.



La película de Glazer –hablada en alemán y polaco– adapta cada detalle de forma magistral, y lo confirma como “un genial inventor de formas cinematográficas. Ante el desafío de representar la mayor barbarie del siglo XX, el director de Sexy Beast y Under the Skin (con Scarlett Johansson) recurre a la estética de la telerrealidad y disecciona, con ánimo quirúrgico, el día a día de un clan familiar entregado a la más terrorífica de las normalidades”, anota en su artículo la revista española Fotogramas.



Un sonido cuidado (a cargo de Mica Levi, conocida por la música incidental de The Fall y de la colombiana Monos), una historia hilada casi que fibra a fibra y unas actuaciones brillantes –en la que destaca Sandra Hüller– contribuyen en ese camino emocional delirante y apabullante que el director construye a partir de un innovador estilo visual.

“Estábamos creando un espacio con un rigor e intensidad psicológicos”, comenta Glazer sobre su cuarto filme y por el que recibió el Gran Premio del Jurado en Cannes. Rodado en Polonia (donde estuvo situado originalmente Auschwitz), usó una red de cámaras de vigilancia para capturar las acciones simultáneas en la casa. “Era una suerte de ‘Gran Hermano en la casa nazi’, sin que pudiéramos aplicar del todo ese concepto. Lo que quería era tener esa sensación de ‘vamos a ver a la gente en su día a día’. Quería captar el contraste entre alguien sirviéndose una taza de café en su cocina con alguien siendo asesinado al otro lado de la pared, la coexistencia de esos dos extremos”, agrega el también guionista de la película que aspiró a tres Globos de Oro.

Pasaron ocho años para que Zona de interés fuera una realidad.



El mismo Glazer reconoce que lo que se ve en la pantalla es “un subproducto de las ansiedades del director sobre trabajar con un material tan cargado”.



“Estamos hablando de uno de los de los peores periodos de la historia de la humanidad, pero no podemos decir ‘dejémoslo de lado’, ‘no somos nosotros, estamos a salvo, fue hace ochenta años’. No podemos pensar que ya no nos afecta. Está claro que sí, y, preocupantemente, puede que vaya más allá del Holocausto”.

Zona de interés llegará a los cines del país este jueves. No es un plato de fácil digestión. El relato inspirado en el militar nazi Rudolf Höss, uno de los criminales más crueles de la Segunda Guerra Mundial, arquitecto del exterminio judío y cuyo proceder inspiró el concepto que en los años 60 se conoció como ‘la banalidad del mal’, deja un mal sabor en la boca. Al final, sigue escuchándose ese horrible silencio que aturde y que trasciende las pantallas.



“Este tema era algo que iba a abordar en algún momento de mi vida, supongo. Pero no había pensado en el enfoque hasta que leí el libro (...), nos aportó el enfoque y las perspectivas de los protagonistas de la historia, sus justificaciones. Creo que la película no debe verse como la mistificación y demonización de algo, sino que detalla cómo abre las puertas a preguntas interesantes e incómodas”, puntualiza Glazer.

SOFÍA GÓMEZ G.

REDACCIÓN CULTURA EL TIEMPO

(*) Con información de Diamond Films

@CulturaET

Más noticias